Военный эксперт Рожин оценил российскую ракету “Искандер-М”
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Практика российской спецоперации на Украине позволила показать эффективность оперативно-тактических ракетных комплексов “Искандер-М”. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Борис Рожин
Это точная ракета, достаточно неплохо преодолевает системы ПВО. Наносит хорошие разрушения, многочисленными видео это подтверждалось, по данным объективного контроля
Он призвал к увеличению производства этих ракет, а также к дальнейшему улучшению их характеристик.
21 мая, 06:45«Мобильные группы и Искандер-М». Военный эксперт о том, как Россия уничтожает ВСУ в ДонбассеВторая фаза спецоперации России на Украине характеризуется тем, что отметили западные аналитики — использованием мобильных групп. Об этом рассказал военный обозреватель холдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
Ранее военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру высоко оценил российские ракеты "Искандер", "Кинжал" и "Калибр".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.