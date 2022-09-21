Военный эксперт Рожин оценил российскую ракету “Искандер-М”

«Мобильные группы и Искандер-М». Военный эксперт о том, как Россия уничтожает ВСУ в Донбассе Вторая фаза спецоперации России на Украине характеризуется тем, что отметили западные аналитики — использованием мобильных групп. Об этом рассказал военный обозреватель холдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру