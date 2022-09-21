Военный эксперт Рожин оценил российскую ракету “Искандер-М” - 21.09.2022 Украина.ру
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Военный эксперт Рожин оценил российскую ракету “Искандер-М”
Военный эксперт Рожин оценил российскую ракету “Искандер-М” - 21.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт Рожин оценил российскую ракету “Искандер-М”
Практика российской спецоперации на Украине позволила показать эффективность оперативно-тактических ракетных комплексов “Искандер-М”. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Борис Рожин
2022-09-21T04:30
2022-09-21T04:30
новости
спецоперация
рожин
"искандер"
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Он призвал к увеличению производства этих ракет, а также к дальнейшему улучшению их характеристик.Ранее военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру высоко оценил российские ракеты "Искандер", "Кинжал" и "Калибр".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, спецоперация, рожин, "искандер"
Новости, Спецоперация, Рожин, "Искандер"

Военный эксперт Рожин оценил российскую ракету “Искандер-М”

04:30 21.09.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Практика российской спецоперации на Украине позволила показать эффективность оперативно-тактических ракетных комплексов “Искандер-М”. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Борис Рожин
Борис Рожин

Это точная ракета, достаточно неплохо преодолевает системы ПВО. Наносит хорошие разрушения, многочисленными видео это подтверждалось, по данным объективного контроля

Он призвал к увеличению производства этих ракет, а также к дальнейшему улучшению их характеристик.
Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 06:45
«Мобильные группы и Искандер-М». Военный эксперт о том, как Россия уничтожает ВСУ в ДонбассеВторая фаза спецоперации России на Украине характеризуется тем, что отметили западные аналитики — использованием мобильных групп. Об этом рассказал военный обозреватель холдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
Ранее военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру высоко оценил российские ракеты "Искандер", "Кинжал" и "Калибр".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиСпецоперацияРожин"Искандер"
 
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