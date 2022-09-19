Борис Рожин о ситуации на фронте и пользе от иранских беспилотников для России - 19.09.2022 Украина.ру
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Борис Рожин о ситуации на фронте и пользе от иранских беспилотников для России
Борис Рожин о ситуации на фронте и пользе от иранских беспилотников для России - 19.09.2022 Украина.ру
Борис Рожин о ситуации на фронте и пользе от иранских беспилотников для России
Серьезного перелома на фронте под Харьковом пока нет, продолжаются бои на реке Оскол и в районе Купянска, противник пытается прорвать фронт в районе Оскола и... Украина.ру, 19.09.2022
2022-09-19T14:47
2022-09-19T16:22
рожин
интервью
украина
россия
спецоперация
военный эксперт
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Серьезного перелома на фронте под Харьковом пока нет, продолжаются бои на реке Оскол и в районе Купянска, противник пытается прорвать фронт в районе Оскола и продвигаться в направлении Сватово. Идут бои в позиционном ключе, рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonelcassad Борис Рожин.— Борис, поговорим об Угледарском направлении, где бойцы третьего тербата совместно с союзными силами держат фронт. Какие позиции удалось отбить у ВСУ?— Фронт проходит там же. Опять же, поселки Егоровка, Никольское, Павловка, Шевченко. Плюс-минус там же, где бои шли, там же и идут – на подступах к Угледару.Подвижки за последние месяцы минимальны. Какие-то позиции периодически берут, теряют, но это локальные тактические столкновения. Серьезно там линия фронта не меняется.— Переходим к Артемовскому направлению. Что там происходит?— Сейчас бои идут у трассы Артемовск — Дзержинск и за укрепрайоны возле поселка Зайцево. Это артемовское Зайцево, не надо путать с горловским Зайцево.Бои также идут в промзоне на окраине Артемовска, в районе улицы Патриса Лумумбы. Там неспешные уличные бои, темпы продвижения там не очень высокие, потому что там промзона. — Сообщалось о безуспешных попытках наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. Как вы оцениваете потери ВСУ?— Потери с конца августа там очень серьезные. Даже американцы давали 1 к 5. То есть на одного погибшего нашего — пятеро со стороны Украины. Дорого это все обходилось.Сейчас они пытаются периодически атаковать в районе поселка Терновые Поды, была неудачная для них атака в районе Правдино, где они понесли большие потери в бронетехнике.Также пытаются расширять плацдарм на реке Ингулец в районе Андреевки, там также продолжаются бои. Ну и пытаются прощупать фронт на ольгинском направлении — это Олгино — Архангельское. Там тоже бои продолжаются.— Мы знаем о подавлении контрнаступления в Херсонской области, уничтожены бронегруппы ВСУ. Какие еще потери несет украинская армия?— Правдино, Посад-Покровское направление — это на Херсон как раз. В районе Александровки были попытки атак. Там они фронт в последнее время изменить не могут, несут потери в бронетехнике, но атаки периодически повторяются, прощупывают возможность продвинуться дальше. Пользуются тем, чтобы туда переброшено большое количество резервистов — за их счет пытаются атаковать. Пока безуспешно.Что касается Харьковского направления, продолжаются бои на реке Оскол, в районе Купянска, рядом находящихся населенных пунктов. Противник пытается прорвать фронт в районе Оскола и продвигаться в направлении Сватово. Идут бои, пока в позиционном ключе.— Если говорить о контрнаступление ВСУ в целом. Есть ли у них шансы на успех?— Противник будет продолжать атаковать на херсонском направлении, мы наверняка увидим новые попытки атак, также будет пытаться давить на харьковском направлении, чтобы прорвать или оттеснить фронт на Осколе.Также наверняка будут попытки атаковать где-то в Запорожье: район Васильевка, Токмак, Пологи, — где-то там возможны попытки ударов.— Перейдем к другим вопросам. Как показывают себя комплексы «Искандер-М» на критически важных объектах?— Как показывает вся практика СВО, данный комплекс достаточно эффективен с точки зрения поражения важных целей. Это точная ракета, достаточно неплохо преодолевает системы ПВО. Наносит хорошие разрушения, многочисленными видео это подтверждалось, по данным объективного контроля. Ракета хорошая, их надо их производить еще больше, ну и, конечно же, военная мысль не стоит на месте, надо их модернизировать и дальше доводить, увеличивать дальность, точность, ну и так далее.— Что известно о передаче Украине Пентагоном ракетных комплексов NASAMS?— Официально пока они не передавались, видео их работы или подтверждающие, что они есть, на данный момент отсутствуют.— Иранские грузовые самолеты с завидной частотой летают в Москву. Беспилотники и дроны-камикадзе уже опробовали на фронте?— «Шахед-136», а в русской локализации «Герань-2», уже применяются, есть первые успехи. Они хорошо работают по артиллерии противника, есть уничтоженные САУ, есть уничтоженные буксируемые орудия. Это неплохие дроны, которые были известны по боевым действиям в Сирии, Ираке и Йемене, здесь они подтверждают свою репутацию. Также есть пока не подтвержденные данные, что действуют дроны «Шахед-129». Они не фиксировались пока, в отличие от первых. Но, я подозреваю, что они уже применяются. — Насколько их использование облегчает бои?— Если ими надо закрывать определенные участки фронта определенным количеством БПЛА, если нет возможности сразу произвести много у себя, резонно закрывать эти потребности закупкой за границей.Иран входит в топ-10 мировых лидеров по производству дронов. Если есть возможность и они готовы продавать или открывать совместные производства на территории России, где они будут производиться, то почему нет.
https://ukraina.ru/20220919/1038848723.html
https://ukraina.ru/20220726/1036883510.html
https://ukraina.ru/20220915/1038764054.html
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Александр Порунов
Александр Порунов
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
рожин, интервью, украина, россия, спецоперация, военный эксперт
Рожин, Интервью, Украина, Россия, Спецоперация, военный эксперт

Борис Рожин о ситуации на фронте и пользе от иранских беспилотников для России

14:47 19.09.2022 (обновлено: 16:22 19.09.2022)
 
© Андрей БлинскийБорис Рожин интервью
Борис Рожин интервью
© Андрей Блинский
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Александр Порунов
корреспондент
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Серьезного перелома на фронте под Харьковом пока нет, продолжаются бои на реке Оскол и в районе Купянска, противник пытается прорвать фронт в районе Оскола и продвигаться в направлении Сватово. Идут бои в позиционном ключе, рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonelcassad Борис Рожин.
— Борис, поговорим об Угледарском направлении, где бойцы третьего тербата совместно с союзными силами держат фронт. Какие позиции удалось отбить у ВСУ?
— Фронт проходит там же. Опять же, поселки Егоровка, Никольское, Павловка, Шевченко. Плюс-минус там же, где бои шли, там же и идут – на подступах к Угледару.
Подвижки за последние месяцы минимальны. Какие-то позиции периодически берут, теряют, но это локальные тактические столкновения. Серьезно там линия фронта не меняется.
— Переходим к Артемовскому направлению. Что там происходит?
— Сейчас бои идут у трассы Артемовск — Дзержинск и за укрепрайоны возле поселка Зайцево. Это артемовское Зайцево, не надо путать с горловским Зайцево.
Бои также идут в промзоне на окраине Артемовска, в районе улицы Патриса Лумумбы. Там неспешные уличные бои, темпы продвижения там не очень высокие, потому что там промзона.
— Сообщалось о безуспешных попытках наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. Как вы оцениваете потери ВСУ?
— Потери с конца августа там очень серьезные. Даже американцы давали 1 к 5. То есть на одного погибшего нашего — пятеро со стороны Украины. Дорого это все обходилось.
Сейчас они пытаются периодически атаковать в районе поселка Терновые Поды, была неудачная для них атака в районе Правдино, где они понесли большие потери в бронетехнике.
Также пытаются расширять плацдарм на реке Ингулец в районе Андреевки, там также продолжаются бои. Ну и пытаются прощупать фронт на ольгинском направлении — это Олгино — Архангельское. Там тоже бои продолжаются.
Под Лисичанском сдались в плен бойцы ВСУ
11:01
Украинский офицер рассказал правду про потери в ДонбассеУкраинские войска несут значительные потери и отказываются выходить на передовые позиции, в том числе в районе города Артемовск (переименован киевским режимом в Бахмут), заявил плененный российскими военными старший лейтенант 58-й бригады украинских силовиков Олег Рожковский
— Мы знаем о подавлении контрнаступления в Херсонской области, уничтожены бронегруппы ВСУ. Какие еще потери несет украинская армия?
— Правдино, Посад-Покровское направление — это на Херсон как раз. В районе Александровки были попытки атак. Там они фронт в последнее время изменить не могут, несут потери в бронетехнике, но атаки периодически повторяются, прощупывают возможность продвинуться дальше.
Пользуются тем, чтобы туда переброшено большое количество резервистов — за их счет пытаются атаковать. Пока безуспешно.
Что касается Харьковского направления, продолжаются бои на реке Оскол, в районе Купянска, рядом находящихся населенных пунктов. Противник пытается прорвать фронт в районе Оскола и продвигаться в направлении Сватово. Идут бои, пока в позиционном ключе.
— Если говорить о контрнаступление ВСУ в целом. Есть ли у них шансы на успех?
— Противник будет продолжать атаковать на херсонском направлении, мы наверняка увидим новые попытки атак, также будет пытаться давить на харьковском направлении, чтобы прорвать или оттеснить фронт на Осколе.
Также наверняка будут попытки атаковать где-то в Запорожье: район Васильевка, Токмак, Пологи, — где-то там возможны попытки ударов.
— Перейдем к другим вопросам. Как показывают себя комплексы «Искандер-М» на критически важных объектах?
— Как показывает вся практика СВО, данный комплекс достаточно эффективен с точки зрения поражения важных целей.
Это точная ракета, достаточно неплохо преодолевает системы ПВО. Наносит хорошие разрушения, многочисленными видео это подтверждалось, по данным объективного контроля. Ракета хорошая, их надо их производить еще больше, ну и, конечно же, военная мысль не стоит на месте, надо их модернизировать и дальше доводить, увеличивать дальность, точность, ну и так далее.
Работа ОТРК Искандер М в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 15:38
Не "Искандером". Военный эксперт о том, чем Россия ударит по Киеву или по ЛьвовуРоссийские войска используют ракетные комплексы "Искандер" под Харьковом, на линии фронта и под Одессой. Поэтому вопрос не в том, чем ударить по центрам принятия решений в Киеве. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
— Что известно о передаче Украине Пентагоном ракетных комплексов NASAMS?
— Официально пока они не передавались, видео их работы или подтверждающие, что они есть, на данный момент отсутствуют.
— Иранские грузовые самолеты с завидной частотой летают в Москву. Беспилотники и дроны-камикадзе уже опробовали на фронте?
— «Шахед-136», а в русской локализации «Герань-2», уже применяются, есть первые успехи. Они хорошо работают по артиллерии противника, есть уничтоженные САУ, есть уничтоженные буксируемые орудия. Это неплохие дроны, которые были известны по боевым действиям в Сирии, Ираке и Йемене, здесь они подтверждают свою репутацию.
Также есть пока не подтвержденные данные, что действуют дроны «Шахед-129». Они не фиксировались пока, в отличие от первых. Но, я подозреваю, что они уже применяются.
— Насколько их использование облегчает бои?
— Если ими надо закрывать определенные участки фронта определенным количеством БПЛА, если нет возможности сразу произвести много у себя, резонно закрывать эти потребности закупкой за границей.
Иран входит в топ-10 мировых лидеров по производству дронов. Если есть возможность и они готовы продавать или открывать совместные производства на территории России, где они будут производиться, то почему нет.
Алексей Анпилогов интервью
15 сентября, 15:35
Горькая правда для ВСУ. Почему контратака ВСУ выдохлась, и где будет следующая - Алексей Анпилогов
 
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