https://ukraina.ru/20220920/1038899702.html

Жители ЛНР смогут проголосовать на референдуме даже за пределами республики

Жители ЛНР смогут проголосовать на референдуме даже за пределами республики - 20.09.2022 Украина.ру

Жители ЛНР смогут проголосовать на референдуме даже за пределами республики

Граждане ЛНР, живущие за ее пределами, тоже смогут проголосовать на референдуме о вхождении республики в состав России

2022-09-20T15:16

2022-09-20T15:16

2022-09-20T16:43

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Проголосовать на референдуме по вопросу о вхождении ЛНР в состав России смогут все граждане республики, даже те, кто сейчас находится за ее пределами. Об этом сообщил представитель главы ЛНР в Народном совете, его слова приводит информационное агентство Луганской Народной Республики «ЛуганскИнформЦентр».Ранее председатель Народного совета республики Денис Мирошниченко сообщил, что референдум по вопросу вхождения Луганской Народной Республики в состав России состоится с 23 по 27 сентября.

https://ukraina.ru/20220920/1038885803.html

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новости, лнр, референдум, спецоперация, жители, граждане