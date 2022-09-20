https://ukraina.ru/20220920/1038899702.html
Жители ЛНР смогут проголосовать на референдуме даже за пределами республики
Жители ЛНР смогут проголосовать на референдуме даже за пределами республики - 20.09.2022 Украина.ру
Жители ЛНР смогут проголосовать на референдуме даже за пределами республики
Граждане ЛНР, живущие за ее пределами, тоже смогут проголосовать на референдуме о вхождении республики в состав России
2022-09-20T15:16
2022-09-20T15:16
2022-09-20T16:43
новости
лнр
референдум
спецоперация
жители
граждане
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Проголосовать на референдуме по вопросу о вхождении ЛНР в состав России смогут все граждане республики, даже те, кто сейчас находится за ее пределами. Об этом сообщил представитель главы ЛНР в Народном совете, его слова приводит информационное агентство Луганской Народной Республики «ЛуганскИнформЦентр».Ранее председатель Народного совета республики Денис Мирошниченко сообщил, что референдум по вопросу вхождения Луганской Народной Республики в состав России состоится с 23 по 27 сентября.
https://ukraina.ru/20220920/1038885803.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, лнр, референдум, спецоперация, жители, граждане
Новости, ЛНР, референдум, Спецоперация, жители, граждане
Жители ЛНР смогут проголосовать на референдуме даже за пределами республики
15:16 20.09.2022 (обновлено: 16:43 20.09.2022)
Граждане ЛНР, живущие за ее пределами, тоже смогут проголосовать на референдуме о вхождении республики в состав России