Жители ЛНР смогут проголосовать на референдуме даже за пределами республики - 20.09.2022 Украина.ру
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Жители ЛНР смогут проголосовать на референдуме даже за пределами республики
Жители ЛНР смогут проголосовать на референдуме даже за пределами республики - 20.09.2022 Украина.ру
Жители ЛНР смогут проголосовать на референдуме даже за пределами республики
Граждане ЛНР, живущие за ее пределами, тоже смогут проголосовать на референдуме о вхождении республики в состав России
2022-09-20T15:16
2022-09-20T16:43
новости
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референдум
спецоперация
жители
граждане
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Проголосовать на референдуме по вопросу о вхождении ЛНР в состав России смогут все граждане республики, даже те, кто сейчас находится за ее пределами. Об этом сообщил представитель главы ЛНР в Народном совете, его слова приводит информационное агентство Луганской Народной Республики «ЛуганскИнформЦентр».Ранее председатель Народного совета республики Денис Мирошниченко сообщил, что референдум по вопросу вхождения Луганской Народной Республики в состав России состоится с 23 по 27 сентября.
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новости, лнр, референдум, спецоперация, жители, граждане
Новости, ЛНР, референдум, Спецоперация, жители, граждане

Жители ЛНР смогут проголосовать на референдуме даже за пределами республики

15:16 20.09.2022 (обновлено: 16:43 20.09.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПразднование Дня Победы в Донецке и Луганске
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© РИА Новости . Сергей Аверин
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Граждане ЛНР, живущие за ее пределами, тоже смогут проголосовать на референдуме о вхождении республики в состав России
Проголосовать на референдуме по вопросу о вхождении ЛНР в состав России смогут все граждане республики, даже те, кто сейчас находится за ее пределами. Об этом сообщил представитель главы ЛНР в Народном совете, его слова приводит информационное агентство Луганской Народной Республики «ЛуганскИнформЦентр».

«Находящиеся за пределами ЛНР жители республики смогут проголосовать на референдуме по вопросу вхождения республики в состав России, сообщила полномочный представитель главы ЛНР в Народном Совете Нина Галан», — говорится в сообщении агентства в его Telegram-канале.

Ранее председатель Народного совета республики Денис Мирошниченко сообщил, что референдум по вопросу вхождения Луганской Народной Республики в состав России состоится с 23 по 27 сентября.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
10:23
После заявления о референдуме обстрелы ЛНР участились — МирошникВСУ активизировали обстрелы Луганской Народной Республики после заявления о референдуме, сделанного накануне, заявил в эфире телеканала "Соловьев Live" 20 сентября глава представительства республики в Москве Родион Мирошник
 
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