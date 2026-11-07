ПВО России отразила налёт на 11 регионов, массовая атака на Саратов и Орёл
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Минувшей ночью российские дежурные силы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку ВСУ. Над территорией страны и акваториями морей было перехвачено и уничтожено 411 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа
По данным Минобороны РФ, дроны атаковали Брянскую, Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Ростовскую, Саратовскую, Самарскую, Тульскую области и Крым. Беспилотники также были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей.
В сети сообщают, что в Саратовской области под удар попал нефтеперерабатывающий завод, опубликованы кадры с сильным задымлением на территории предприятия. Губернатор Роман Бусаргин подтвердил факт атаки на гражданскую инфраструктуру.
"В результате атаки БПЛА повреждены несколько жилых домов. На место уже направлены специалисты администрации для оценки ущерба. Для граждан открыт оперативный штаб на базе администрации Заводского района", — сообщил глава региона.
По уточненным данным, в результате налета пострадали десять человек, в том числе трое детей. Шесть человек госпитализированы, угрозы их жизни нет.
По уточненным данным, в результате налета пострадали десять человек, в том числе трое детей. Шесть человек госпитализированы, угрозы их жизни нет.
В Орле атаке подверглось стратегическое предприятие микроэлектроники — завод "Протон-Электротекс".
"В результате отражения массированной ракетной атаки частично повреждены производственные помещения предприятия в Советском районе Орла", — сообщил губернатор области Андрей Клычков.
Местные паблики утверждают, что удар пришелся именно по цехам "Протон-Электротекс". Мэр Орла Юрий Парахин добавил, что в городе пострадали четыре многоквартирных дома и здание детского сада, пострадавших среди населения нет.
"В результате отражения массированной ракетной атаки частично повреждены производственные помещения предприятия в Советском районе Орла", — сообщил губернатор области Андрей Клычков.
Местные паблики утверждают, что удар пришелся именно по цехам "Протон-Электротекс". Мэр Орла Юрий Парахин добавил, что в городе пострадали четыре многоквартирных дома и здание детского сада, пострадавших среди населения нет.
Также сообщается о прилете по крупному складу возле завода "Алмаз" в Ростове-на-Дону.
Министерство обороны РФ официально пока не подтверждало информацию о прилетах по российским предприятиям. По данным ведомства, в ночь на субботу ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве, Киевской, Житомирской и Черниговской областях. Подробнее – в материале Прилёт по военным тылам: Чернигов полностью обесточен, в Киеве разрушен Северный мост на сайте Украина.ру.
Министерство обороны РФ официально пока не подтверждало информацию о прилетах по российским предприятиям. По данным ведомства, в ночь на субботу ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве, Киевской, Житомирской и Черниговской областях. Подробнее – в материале Прилёт по военным тылам: Чернигов полностью обесточен, в Киеве разрушен Северный мост на сайте Украина.ру.
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