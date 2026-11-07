https://ukraina.ru/20261107/krov-i-volosy-na-yakhte-prozrenie-germanii-novye-podrobnosti-terakta-na-severnykh-potokakh-1084327642.html

Кровь и волосы на яхте, прозрение Германии: новые подробности теракта на "Северных потоках"

Кровь и волосы на яхте, прозрение Германии: новые подробности теракта на "Северных потоках" - 07.11.2026 Украина.ру

Кровь и волосы на яхте, прозрение Германии: новые подробности теракта на "Северных потоках"

Картина произошедшего на газопроводе, взорванном в результате теракта 26 сентября 2022 года, постепенно вырисовывается и становится яснее

2026-11-07T07:22

2026-11-07T07:22

2026-11-07T07:22

эксклюзив

германия

северный поток

вооруженные силы украины

бундесвер

суд

украина

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Высший земельный суд Гамбурга продолжает рассматривать дело о подрыве газопроводов "Северный поток". На третьем и четвёртом заседаниях (из запланированных 40), состоявшихся 4 и 5 ноября соответственно, заслушали свидетелей, которые сообщили подробности о том, как действовали диверсанты и каковы реальные масштабы последствий их деяний для Германии.Сотрудник Федерального ведомства уголовной полиции ФРГ (ВКА) рассказал, как передвигалась группа предполагаемых преступников.Они арендовали судно в Ростоке (крупнейшем городе федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания) с 27 августа по 24 сентября 2022 года, оплатив большую часть суммы (в общей сложности вышло €11 000) наличными."Им предложили самую большую яхту, какая была", — сказал свидетель.15,5-метровая парусная яхта "Андромеда" рассчитана максимум на 11 пассажиров и оборудована шестью каютами. Изначально, согласно материалам следствия, на борту должны были находиться семь человек. В итоге же, как стало известно от источников газеты Bild в следственных органах, их было шестеро: капитан, два водолаза, два помощника водолазов, женщина-врач.При аренде судна диверсанты отказались от системы слежения на "Андромеде" и услуг шкипера (ответственного за безопасность и управление яхтой), но настойчиво просили предоставить им генератор и надувную лодку, однако компания не смогла удовлетворить эту просьбу, и группа вышла в море без дополнительного оборудования.По словам сотрудника Федерального ведомства уголовной полиции ФРГ, стандартное оснащение прогулочной яхты изначально не подходило для выполнения задач на глубине: длины 30-метровой якорной цепи "Андромеды" недостаточно для постановки на якорь в районе подрыва газопровода, где трубы находятся примерно в 80 метрах от поверхности.Кроме того, для прохождения запланированного маршрута объёма встроенного бака яхты на 380 литров не хватало, так что диверсантам пришлось регулярно осуществлять дозаправку судна."Андромеду" вернули арендодателю 23 сентября 2022 года — за три дня до того, как на "Северных потоках" сработали взрывные устройства. Мало того что она была очень грязной, при осмотре сотрудники чартерной компании обнаружили серьёзные дефекты: новые повреждения на корпусе, сломанные механизм опускания платформы и один из туалетов.На снимках, продемонстрированных свидетелем на судебном заседании, видны глубокие царапины и сколы в кормовой части яхты. Впоследствии криминалисты уделили особое внимание деформации откидной платформы для купания, используемой для спуска к воде: характер повреждений говорит о сильном ударе, но обо что именно и когда — пока не установлено.Судно, на котором исполнители теракта предположительно выходили в открытое море и добрались до трубопровода, Федеральное ведомство уголовной полиции ФРГ начало искать после получения сигнала от контрразведки ФРГ (Федерального ведомства по охране Конституции), а было это 14 октября 2022 года.В результате проверки десятка фирм в Ростоке немецкие оперативники заметили подозрительную сделку: в документах было много ошибок, в частности, подписи на бланках отличались, отсутствовали метаданные на документах. Договор фрахтования "Андромеды" был оформлен на загранпаспорт гражданина Румынии Марку Штефана (скан продемонстрировали в ходе судебного заседания), проживающего в Румынии же, но для связи указан украинский номер мобильного телефона. А Михаил Попов, выступавший в роли шкипера, мало того что затягивал предоставление паспортов членов экипажа, поскольку те якобы обновляли документы, так ещё и сам предъявил поддельный болгарский паспорт.К тому же, как установили оперативники, "Андромеда" была единственным приспособленным для дальнего плавания судном, которое можно было арендовать в этом районе.Спустя несколько месяцев после теракта на "Северных потоках" сотрудники правоохранительных органов ФРГ провели обыск на яхте, когда она находилась в порту Дранске на острове Рюген. При помощи экспресс-тестов криминалисты обнаружили частицы взрывчатых веществ на обеденном столе в салоне судна, на пути к душевой, а также на предметах одежды, оставленных диверсантами. А ещё нашли отпечатки пальцев, следы крови и рыжие волосы – они могут принадлежать скрывшимся подельникам, но не находящемуся на скамье подсудимых офицеру ВСУ Сергею Кузнецову, предполагаемому руководителю преступной группы (а следствие квалифицирует подрыв газопроводов как военное преступление). Адвокаты обвиняемого, которому ранее отказали в закрытии дела, утверждают, что прямых доказательств присутствия их подзащитного на борту парусной яхты нет.Следующий свидетель, вызванный судом, —профессор Университета Бундесвера в Гамбурге Марио Эртель, — представил анализ возможного влияния подрыва "Северных потоков" на судоходство.По его словам, начальная фаза взрыва на глубине до 80 метров по мощности превзошла все расчётные модели. Произошёл колоссальный выброс метана (порядка 165 кубометров в секунду), на поверхности моря била струя высотой от 11 до 20 метров и образовалась бурлящая зона, в результате чего критически снизилась плотность воды, лишая суда выталкивающей силы и нарушая их управляемость.Для крупнотоннажного флота, в т.ч. танкеров и больших сухогрузов, угрозы затопления из-за падения плотности воды не было, тем не менее проблемы с ходовой стабильностью и манёвренностью в зоне утечки сохранялись, сказал эксперт. А вот маломерные суда, к примеру, парусные яхты и прогулочные катера, окажись они в эпицентре выброса газа, точно перевернулись бы или ушли на дно.Описывая теоретическое прохождение средних судов через зону фонтанирования газа, профессор сказал: "Я бы не хотел оказаться в тот момент на борту. Всё происходит за считаные секунды, и среагировать просто невозможно".Эртель также отметил опасность образовавшегося газового облака: в районе теракта возникла зона с низким содержанием кислорода, из-за чего для людей, находившихся на море, "существовали риски утонуть или задохнуться".Это заключение имеет крайне важное значение для стороны обвинения (Генеральной прокуратуры ФРГ), поскольку свидетельствует о том, что действия диверсионной группы не просто привели к порче инфраструктуры газопроводов на морском дне, но и создали прямую угрозу массовой гибели гражданских лиц.Несомненно, теракт нанёс ущерб энергетической системе Германии, да и всей Европы. Представитель Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA), который выступал в качестве свидетеля 5 ноября, констатировал, что до диверсии у немецкой стороны оставалась техническая возможность оперативно возобновить поставки газа из России, и это застраховало бы энергосистему ФРГ в случае аномально низких температур. Но разрушение инфраструктуры "Северных потоков", по его словам, полностью перечеркнуло этот запасной вариант, превратив потенциально суровую зиму в вызов для федеративной республики. В зимний период 2022-2023 годов европейскую энергосистему спасла только тёплая погода, благодаря чему удалось избежать истощения запасов в хранилищах, добавил он."Если бы наступила по-настоящему холодная зима, ещё неизвестно, как бы всё сложилось. Я не хочу комментировать политические решения, но с "Северным потоком" мы могли бы рассчитывать на дополнительные поставки, а без него — нет. Не могу со 100%-й уверенностью сказать, что Европа, а не только Германия, была бы обеспечена в полной мере газом в случае действительно холодной зимы", — заявил представитель BNetzA.Следующих свидетелей Высший земельный суд Гамбурга заслушает 9 и 10 ноября: в понедельник выступит эксперт-взрывотехник из Криминалистического института Висбадена, а во вторник — капитан второго ранга, действующий водолаз-сапёр бундесвера.

https://ukraina.ru/20260504/s-vashimi-dengami-i-nashimi-mozgami-teper-vozmozhno-vs-novye-podrobnosti-podryva-severnykh-potokov-1078592989.html

https://ukraina.ru/20261014/u-ukrainy-germanii-i-tsru--bolshie-problemy-nachalsya-sud-po-severnym-potokam-1083813552.html

https://ukraina.ru/20261027/severnye-potoki-mogut-byt-vostrebovany-novak-dal-evrope-shans-1084099846.html

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эксклюзив, германия, северный поток, вооруженные силы украины, бундесвер, суд, украина