Владимир Джаралла: Референдум мы проводим не для Запада, а для нас, для наших людей - 20.09.2022 Украина.ру
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Владимир Джаралла: Референдум мы проводим не для Запада, а для нас, для наших людей
Владимир Джаралла: Референдум мы проводим не для Запада, а для нас, для наших людей - 20.09.2022 Украина.ру
Владимир Джаралла: Референдум мы проводим не для Запада, а для нас, для наших людей
Украина.ру, 20.09.2022
2022-09-20T15:16
2022-09-20T16:36
владимир джаралла
интервью
россия
украина
референдум
лнр
днр
херсонская область
запорожская область
мелитополь
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Мы меняем страну и историю, этот референдум не для внешних наблюдателей, а для людей - заявил крымский политолог Владимир Джаралла в интервью Украина.ру.— Владимир, общественность ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей просят срочно провести референдум о вступлении в состав РФ. Будет ли это как в Крыму? Какие подводные течения и проблемы могут быть?— Нет, так как в Крыму это не будет. Первое и коренное отличие – ведущиеся боевые действия, часть территорий еще не освобождена, поэтому это уже будет оказывать свое влияние.Второе – для Крыма 8 лет назад это было абсолютное единство вокруг идеи избежать войны и осуществить мечту – вернуться в Россию. Свершившиеся события были для нас самым настоящим чудом, которое и объединяет нас до сих пор, несмотря на прошедшее время. Здесь разногласий в оценке того, что было, у нас нет.На новых территориях, за исключением ДНР и ЛНР, ситуация более сложная. В Херсоне и Запорожье ситуация более сложная, с ними надо работать с точки зрения практики, во многом люди находятся в дезориентированном состоянии, существует большое количество страхов.Поэтому здесь с большой долей вероятности можно прогнозировать, что будут вопросы по явке, скорее всего, все очень внимательно будут следить за прозрачностью самого голосования. И, наконец, важен формат самого голосования, в какой форме он будет происходить. В значительной степени это испытание для многих участников.— Как вы считаете, что необходимо сделать в оставшиеся до референдума дни, исходя из опыта Крыма? — Первый момент касается сферы пропаганды. Мне кажется, ключевыми моментами сейчас для людей являются вопросы понимания практического. Чтобы понимать, что будет, когда они проголосуют "за". Какие меры и действия будут предприняты, какие действия станут актуальными. Важнейший момент на фоне поражения на севере Харьковской области, это уверенность в безопасности региона. В этом плане, конечно же, людям требуется разговор не только о патриотизме и общем исторических связях между этими территориями, но и на такие общие повседневные темы.Совершенно иная ситуация на Донбассе, где по сути, референдум - просто завершение восьмилетней истории страданий и испытаний, которые они перенесли, с которыми ни один русский никогда не сталкивался. В отношении остального – максимальная прозрачность, чтобы увидеть и иметь возможность проверить.О чем идет речь? Референдум никогда не будет признан Западом, поэтому мы не обращаем внимания на них, нас интересует именно доверие самих людей, чтобы они сами видели, что именно так это произошло. Что именно таковы были результаты и в этом нет никаких сомнений. Это в значительной степени голосование о доверии и проверке убеждений всех.— В случае с Крымом, что референдум дал крымчанам? Может надо было просто присоединить полуостров к России решением парламента, президента и всё?— Это дало всё! Более того, как известно, референдум в Крыму не вызывает сомнений, само решение, даже на Западе. Естественно, они не признают, естественно агрессивно на Украине высказываются. Но для Крыма… Практически никто не сомневается, что Крым - это Россия и результаты просто подтвердили произошедшее.Хотя, естественно, стоит вопрос, в какой форме Западу можно это признать, сохранив лицо, но это уже его проблемы, не наши. Все остальное для Крыма было приятным удивлением. Начиная от изменения уровня жизни в лучшую сторону, завершая теми повседневными изменениями, которые мы наблюдаем до сих пор. В значительной степени, реальность превзошла ожидания.— Москва ускоряет этот процесс, чтобы получить возможность более решительно действовать на Украине?— На это надежда у всех. Потому что в этом случае можно будет прекратить страдания людей гораздо быстрее и в достаточно понятно форме, так как это станет территорией России.— Почему люди хотят в Россию?— Прежде всего, потому что они понимают, что это Родина. То есть, заканчивается украинский эксперимент. Заканчивается то, что называлось независимым украинским государством и для всех очевидно, что это бессмысленно потраченные годы, закончившиеся трагедией. Поэтому возвращение в Россию – это возвращение к нормальности. И это вот такой идеологический момент.Второе – это надежда на безопасность, на то, что жизнь изменится к лучшему, и здесь, кстати, даже особых сомнений нет. Многие ставят это на вторые роли, потому что никто не сомневается, что жизнь после этого станет лучше после возвращения в Россию. Это в значительной степени то, что мы назвали бы процессом воссоединения земель.— Я так понимаю, важно выверить вот этот момент, что нужно не указом присоединять новые территории, а спросить людей?— Да, этот референдум проводится не для внешних наблюдателей, а для населения самих территорий и для самих российских властей. Мы действительно меняем историю и меняем страну. Это очень важный момент о том, что это сознательное решение всех участников. Это прежде всего момент для мобилизации и понимания внутри самой России и на этих территориях.
https://ukraina.ru/20220617/1034178341.html
https://ukraina.ru/20220920/1038887325.html
https://ukraina.ru/20220920/1038896032.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
владимир джаралла, интервью, россия, украина, референдум, лнр, днр, херсонская область, запорожская область, мелитополь
Владимир Джаралла, Интервью, Россия, Украина, референдум, ЛНР, ДНР, Херсонская область, Запорожская область, Мелитополь

Владимир Джаралла: Референдум мы проводим не для Запада, а для нас, для наших людей

15:16 20.09.2022 (обновлено: 16:36 20.09.2022)
 
© inforeactor.ruВладимир Джаралла интервью
Владимир Джаралла интервью
© inforeactor.ru
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Александр Светлов
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Мы меняем страну и историю, этот референдум не для внешних наблюдателей, а для людей - заявил крымский политолог Владимир Джаралла в интервью Украина.ру.
— Владимир, общественность ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей просят срочно провести референдум о вступлении в состав РФ. Будет ли это как в Крыму? Какие подводные течения и проблемы могут быть?
— Нет, так как в Крыму это не будет. Первое и коренное отличие – ведущиеся боевые действия, часть территорий еще не освобождена, поэтому это уже будет оказывать свое влияние.
Второе – для Крыма 8 лет назад это было абсолютное единство вокруг идеи избежать войны и осуществить мечту – вернуться в Россию. Свершившиеся события были для нас самым настоящим чудом, которое и объединяет нас до сих пор, несмотря на прошедшее время. Здесь разногласий в оценке того, что было, у нас нет.
Владимир Джаралла интервью
17 июня, 18:54
Владимир Джаралла о выступлении Путина на ПМЭФ: Россия строит новый мир, потому что Запад сломал старыйВладимир Путин в своем часовом выступлении на Петербургском экономическом форуме обрисовал перспективы развития страны. Это не просто перспектива, это конкретные цели, которые должны быть достигнуты, и которые уже достигаются на наших глазах, считает крымский политолог Владимир Джаралла
На новых территориях, за исключением ДНР и ЛНР, ситуация более сложная. В Херсоне и Запорожье ситуация более сложная, с ними надо работать с точки зрения практики, во многом люди находятся в дезориентированном состоянии, существует большое количество страхов.
Поэтому здесь с большой долей вероятности можно прогнозировать, что будут вопросы по явке, скорее всего, все очень внимательно будут следить за прозрачностью самого голосования. И, наконец, важен формат самого голосования, в какой форме он будет происходить. В значительной степени это испытание для многих участников.
Глава ДНР Денис Пушилин
10:46
Пушилин объявил подготовку к референдуму в ДонбассеСпециалисты администраций ДНР и ЛНР начали заниматься подготовкой референдума о вхождении народных республик в состав России. Об этом 20 сентября сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"
— Как вы считаете, что необходимо сделать в оставшиеся до референдума дни, исходя из опыта Крыма?
— Первый момент касается сферы пропаганды. Мне кажется, ключевыми моментами сейчас для людей являются вопросы понимания практического. Чтобы понимать, что будет, когда они проголосуют "за". Какие меры и действия будут предприняты, какие действия станут актуальными.
Важнейший момент на фоне поражения на севере Харьковской области, это уверенность в безопасности региона. В этом плане, конечно же, людям требуется разговор не только о патриотизме и общем исторических связях между этими территориями, но и на такие общие повседневные темы.
Совершенно иная ситуация на Донбассе, где по сути, референдум - просто завершение восьмилетней истории страданий и испытаний, которые они перенесли, с которыми ни один русский никогда не сталкивался. В отношении остального – максимальная прозрачность, чтобы увидеть и иметь возможность проверить.
О чем идет речь? Референдум никогда не будет признан Западом, поэтому мы не обращаем внимания на них, нас интересует именно доверие самих людей, чтобы они сами видели, что именно так это произошло. Что именно таковы были результаты и в этом нет никаких сомнений. Это в значительной степени голосование о доверии и проверке убеждений всех.
— В случае с Крымом, что референдум дал крымчанам? Может надо было просто присоединить полуостров к России решением парламента, президента и всё?
— Это дало всё! Более того, как известно, референдум в Крыму не вызывает сомнений, само решение, даже на Западе. Естественно, они не признают, естественно агрессивно на Украине высказываются. Но для Крыма… Практически никто не сомневается, что Крым - это Россия и результаты просто подтвердили произошедшее.
Хотя, естественно, стоит вопрос, в какой форме Западу можно это признать, сохранив лицо, но это уже его проблемы, не наши. Все остальное для Крыма было приятным удивлением. Начиная от изменения уровня жизни в лучшую сторону, завершая теми повседневными изменениями, которые мы наблюдаем до сих пор. В значительной степени, реальность превзошла ожидания.
Запорожская область референдум - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
14:10
Жители Запорожской области обратились к властям региона с просьбой незамедлительно провести референдумОбщественное движение "Мы вместе с Россией" на съезде 20 сентября в Мелитополе обратилось к главе военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгению Балицкому с просьбой провести референдум, передает РИА Новости
— Москва ускоряет этот процесс, чтобы получить возможность более решительно действовать на Украине?
— На это надежда у всех. Потому что в этом случае можно будет прекратить страдания людей гораздо быстрее и в достаточно понятно форме, так как это станет территорией России.
— Почему люди хотят в Россию?
— Прежде всего, потому что они понимают, что это Родина. То есть, заканчивается украинский эксперимент. Заканчивается то, что называлось независимым украинским государством и для всех очевидно, что это бессмысленно потраченные годы, закончившиеся трагедией. Поэтому возвращение в Россию – это возвращение к нормальности. И это вот такой идеологический момент.
Второе – это надежда на безопасность, на то, что жизнь изменится к лучшему, и здесь, кстати, даже особых сомнений нет. Многие ставят это на вторые роли, потому что никто не сомневается, что жизнь после этого станет лучше после возвращения в Россию. Это в значительной степени то, что мы назвали бы процессом воссоединения земель.
— Я так понимаю, важно выверить вот этот момент, что нужно не указом присоединять новые территории, а спросить людей?
— Да, этот референдум проводится не для внешних наблюдателей, а для населения самих территорий и для самих российских властей. Мы действительно меняем историю и меняем страну. Это очень важный момент о том, что это сознательное решение всех участников. Это прежде всего момент для мобилизации и понимания внутри самой России и на этих территориях.
 
Владимир ДжараллаИнтервьюРоссияУкраинареферендумЛНРДНРХерсонская областьЗапорожская областьМелитополь
 
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