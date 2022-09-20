https://ukraina.ru/20220920/1038893732.html

Время считать цыплят: в США подводят итоги СВО

Время считать цыплят: в США подводят итоги СВО - 20.09.2022 Украина.ру

Время считать цыплят: в США подводят итоги СВО

Многие западные комментаторы выражали мнение, что на саммите ШОС в Самарканде, прошедшем 15–16 сентября, Владимир Путин чувствовал себя не слишком уверенно... Украина.ру, 20.09.2022

2022-09-20T13:37

2022-09-20T13:37

2022-09-20T14:27

украина

россия

сша

кнр (китай)

тайвань

военная помощь

спецоперация

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038894237_0:133:3170:1916_1920x0_80_0_0_57b578055b8b887a72763bbf57582439.jpg.webp

Многие западные комментаторы выражали мнение, что на саммите ШОС в Самарканде, прошедшем 15–16 сентября, Владимир Путин чувствовал себя не слишком уверенно из-за сложной ситуации на Украине. А вот автор, американский историк Хэл Брэндс, заслуженный профессор Школы перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса, полагает, что ситуация на Украине заставляет чувствовать себя неуверенно США. Во всяком случае, такой вывод напрашивается из его статьи «Война на Украине показывает, что американские военные не готовы к войне с Китаем» в Bloomberg от 18 сентября.Брэндс предлагает готовиться к возможному военному противостоянию с Китаем из-за Тайваня. По его мнению, начало СВО показало, что война может начаться не только по инициативе США, а Си Цзиньпин может решиться на «крупное применение силы Китаем против Тайваня — будь то прямое вторжение или просто принудительная блокада» в ближайшие три-пять лет. Причём военное планирование не даёт чёткого ответа на вопрос, могут ли США победить в этом конфликте, и если да, то какой ценой.В чём же заключаются уроки СВО?Первый и самый любопытный состоит в том, что не только Европа, но и США испытывают трудности с обеспечением вооружениями киевского режима: «США предоставили Украине одну треть своего общего запаса противотанковых ракет Javelin… Вашингтону и другим странам могут потребоваться годы, чтобы пополнить свои арсеналы... Запросы Киева всё больше противоречат потребности Вашингтона в обеспечении достаточных запасов вооружений».В общем, военным снабжением Украины нельзя увлекаться, поскольку это может сказаться на способности США противостоять китайскому давлению на Тайвань.Второй урок касается мобилизации промышленности, о которой сейчас говорят и в России. По мнению Брэндса, «США по-прежнему являются ведущей экономикой мира, но на этот раз их вероятный противник, Китай, служит мировой мастерской. Например, в судостроении у Пекина производственное преимущество примерно 3 к 1». При этом мобилизовать по большому счёту нечего. Тут автор ссылается на мнение Марка Канчиана из Центра стратегических и международных исследований: «Американская оборонно-промышленная база рассчитана на эффективность в мирное время, а не на массовое производство в военное время, потому что поддержание неиспользуемых мощностей для мобилизации обходится дорого». Результатом может стать острый дефицит высокотехнологических изделий военного назначения уже через несколько месяцев боевых действий (помните заявления украинской пропаганды о том, что у России кончаются ракеты?).Третий момент — «зрада» в высшем руководстве США: «Оба бюджетных запроса Байдена до сих пор представляли собой реальное сокращение расходов Пентагона в долларах. Хотя Конгресс со своей стороны был готов увеличить эти бюджеты, инфляция подрывает покупательную способность Министерства обороны». Ранее он напоминал, что «расходы США на оборону в 1938 и 1939 годах составляли менее 2% ВВП; к 1941 году они выросли до более чем 5%».В целом следует отметить, что статья Брэндса имеет отнюдь не пропагандистский характер: он действительно обеспокоен боеспособностью американских вооружённых сил в случае, если США будут втянуты в конфликт вокруг Тайваня. И этот конфликт он естественным образом считает более важным, чем противостояние на Украине, в котором США напрямую не участвуют.Естественно, появление такой статьи не означает, что военно-политическое руководство США в ближайшее время начнёт сокращать помощь Украине. Но эта статья — сигнал наличия противоречий между интересами администрации Байдена в смысле поддержки Украины и интересами Объединённого комитета начальников штабов в смысле аккумулирования достаточных резервов на случай конфликта с Китаем. И эти противоречия вполне могут отразиться на объёмах ленд-лиза, который должен быть запущен 1 октября.Стремление к экономии уже просматривается в новых пакетах военной помощи. Если раньше главным направлением военных поставок в сфере артиллерии была 155-мм артиллерия и боеприпасы для неё, то сейчас — только управляемые снаряды. Основной вес уделяется более лёгкой и дешевой 105-мм полевой артиллерии.

https://ukraina.ru/20220906/1038446770.html

https://ukraina.ru/20220616/1034162808.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_d9bb6eb0ff0a6552fb82ffba58bbd45a.jpg.webp

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_d9bb6eb0ff0a6552fb82ffba58bbd45a.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_d9bb6eb0ff0a6552fb82ffba58bbd45a.jpg.webp

украина, россия, сша, кнр (китай), тайвань, военная помощь, спецоперация, эксклюзив