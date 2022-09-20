https://ukraina.ru/20220920/1038891872.html

В Херсонской области просят немедленно провести референдум

В Херсонской области просят немедленно провести референдум - 20.09.2022 Украина.ру

В Херсонской области просят немедленно провести референдум

Общественный совет Херсонской области обратился к главе военно-гражданской администрации региона Владимиру Сальдо с призывом провести референдум о вхождении области в состав РФ немедленно, сообщает 20 сентября замглавы администрации Кирилл Стремоусов

2022-09-20T12:30

2022-09-20T12:30

2022-09-20T12:30

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херсонская область

херсон

референдум

кирилл стремоусов

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По утверждению Стремоусова, жители региона уже готовы прийти и проголосовать, для них не важно, в каком именно видел будет проходить референдум.Ранее к глава ДНР и ЛНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику обратились Общественные палаты республик с аналогичным призывом провести голосование немедленно.

https://ukraina.ru/20220920/1038890382.html

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новости, херсонская область, херсон, референдум, кирилл стремоусов