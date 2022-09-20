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Германия внепланово начала ремонт АЭС, которую хотела закрыть в этом году

Германия внепланово начала ремонт АЭС, которую хотела закрыть в этом году - 20.09.2022 Украина.ру

Германия внепланово начала ремонт АЭС, которую хотела закрыть в этом году

Атомную электростанцию Isar II в Баварии придется остановить примерно на неделю для устранения протечки внутреннего клапана электростанции. Об этом 20 сентября сообщило немецкое агентство dpa со ссылкой на данные Федерального министерства окружающей среды Германии

2022-09-20T10:27

2022-09-20T10:27

2022-09-20T10:44

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В Федеральном министерстве окружающей среды Германии намерены использовать Isar II в качестве резервной мощности для производства электроэнергии в стране. По подсчетам местных специалистов, АЭС должна проработать как минимум до апреля будущего года.При этом оператор уточнил, что ремонт бы не потребовался, если бы станция прекратила работу после 31 декабря 2022 года, как планировалось ранее.Изначально в Германии собирались отказаться от атомной энергетики в 2022 году, однако в связи со сложившимся в Европе энергетическим кризисом на фоне антироссийских санкций, федеральная ассоциация промышленности Германии потребовала от властей "четкого сигнала" о продлении работы АЭС.Атомщики заявили, что "тот факт, что правительство отказывается от электроэнергии атомных электростанций во время величайшего энергетического кризиса в истории ФРГ, плохо сказывается на энергоснабжении и ценах на энергию".На это отреагировал глава минэкономики, вице-канцлер Роберт Хабек, резюмировавший, что закрытие двух АЭС в 2022 году должно быть отменено, а АЭС отправлены в резерв, чтобы начать работать "когда это будет необходимо".

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новости, германия, аэс, ремонт, электроэнергия