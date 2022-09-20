https://ukraina.ru/20220920/1038879963.html

Хроника энергетической войны: последние события

Хроника энергетической войны: последние события - 20.09.2022 Украина.ру

Хроника энергетической войны: последние события

Страны, входящие в Шанхайскую организацию сотрудничества, призвали к созданию открытого, прозрачного и эффективного международного рынка энергетики. В то же время Германия экспроприировала активы "Роснефти".

2022-09-20T07:41

2022-09-20T07:41

2022-09-20T09:13

эксклюзив

германия

россия

польша

роснефть

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ШОС призвала к созданию открытого международного рынка энергетики15-16 сентября в узбекском Самарканде состоялся исторический саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Лидеры стран — членов ШОС впервые за последние три года собрались вместе, и впервые в саммите организации приняли участие главы пятнадцати стран, в том числе президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин. По итогам саммита лидеры стран ШОС подписали Самаркандскую декларацию и приняли пакет документов, в том числе заявление совета глав государств — членов организации об обеспечении международной энергетической безопасности.В Самаркандской декларации отмечаются глобальные перемены и опасная деградация положения дел в мире, на что накладывается технологический и цифровой разрыв, турбулентность мировых финансовых рынков, сокращение инвестиционных потоков, нестабильность цепочек поставок, усиление протекционистских мер и других барьеров в международной торговле, что усугубляет нестабильность и неопределенность в мировой экономике.В заявлении совета глав стран ШОС по обеспечению международной энергетической безопасности содержится призыв к странам мира совместно создать открытый, прозрачный и эффективный международный рынок энергетики, сократить торговые барьеры, избегать чрезмерной волатильности мировых цен на биржевые товары в энергетической отрасли, поддерживать здоровый, стабильный и устойчивый международный энергетический рынок.Подчёркнуто, что страны ШОС выступают за укрепление взаимодействия между странами-поставщиками, транзитными странами и странами-потребителями для гарантирования безопасности и стабильности международных каналов транспортировки энергоресурсов.Относительно энергетического перехода и достижения углеродной нейтральности, отмечается важность комплексного и упорядоченного подхода с обязательным учетом требований обеспечения безопасной и надежной работы объектов энергетической инфраструктуры, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В качестве перспективного направления страны ШОС рассматривают скоординированное развитие ветровой, солнечной энергетики, гидроэнергетики, атомной энергетики, биоэнергетики, водородной энергетики, технологий накопления энергии.В целях стимулирования рынка чистой энергии страны ШОС выступают за формирование системы чистой, низкоуглеродной, безопасной и эффективной энергетики, а также за диверсификацию видов энергоносителей и источников энергии.При этом специально подчёркнуто, что эта цель не означает отказа от ископаемого топлива, а предполагает использование его преимуществ, которые дополняют преимущества источников чистой энергии, при этом отмечается необходимость учета условий и особенностей каждого государства. Более того, подчёркнута необходимость увеличения инвестиций в разведку и добычу ископаемого топлива ведущими странами-поставщиками и государствами-экспортерами нефти и газа. Это показательно на фоне резкого увеличения закупок нефти из России компаниями из Индии и Китая (все три страны входят в ШОС).Страны ШОС также выступают за укрепление координации политики в области энергетики, совместное формирование справедливой и сбалансированной глобальной системы управления энергетическими ресурсами. В частности, речь идёт об оказании нуждающимся и развивающимся государствам необходимой поддержки и гуманитарной помощи в таких формах, как финансирование и технологии, чтобы обеспечить для этих государств доступность и ценовую приемлемость энергии.Учитывая рост цен на энергию в Европе почти в десять раз за минувший год, не исключено, что на помощь ШОС придётся рассчитывать и европейским странам.Германия экспроприировала активы «Роснефти». Их могут продать ПольшеМинистерство экономики ФРГ передало в доверительное управление Федеральному сетевому агентству (BNetzA) дочерние компании «Роснефти» в Германии — Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM). Об этом Минэкономики Германии сообщило 16 сентября 2022 года. В тот же день BNetzA назначила главным исполнительным директором обеих компаний доктора Кристофа Моргена — партнёра юридической фирмы Brinkmann & Partner, кризисного менеджера с опытом работы в энергетическом секторе.Таким образом, BNetzA получило под свой контроль дочернюю структуру «Роснефти» и её доли участия в трёх нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в Германии: PCK Raffinerie (Шведт) — доля участия Роснефти 54,17%, MiRO (Карлсруэ) — 24%, и Bayernoil (Вогбург) — 28,57%. Общая мощность этих НПЗ — около 37 миллионов тонн нефти в год, в том числе доля Роснефти — 12,5 млн т/год. Средняя глубина переработки нефти на них составляет 93%.Правовой основой для введения доверительного управления Минэкономики ФРГ назвало ст. 17 Закона об энергетической безопасности. В соответствии с ним компания, эксплуатирующая критически важную инфраструктуру в энергетике, может быть передана под доверительное управление, если существует риск того, что без этого компания не сможет выполнять свои задачи и / или существует риск нарушения безопасности поставок.Доверительное управление предполагает лишение акционеров компании права голоса и ограничение их полномочий по распоряжению и управлению бизнесом — всё это передаётся BNetzA. Решение вступило в силу 16 сентября 2022-го на первоначальный срок в 6 месяцев. Ранее по этой же схеме под доверительное управление BNetzA была передана бывшая дочка «Газпрома» Gazprom Germania — сначала на 6 месяцев, потом на неопределённый срок.В качестве официальных причин передачи активов в доверительное управление BNetzA Минэкономики ФРГ указало отказ от сотрудничества с Роснефтью и принадлежащими ей немецкими предприятиями и организациями как клиентов, так и основных поставщиков критически важных услуг, включая страхование, банковские, IT-сервисы.Главными анонсированными целями введенного доверительного управления названы обеспечение упорядоченного продолжения бизнеса для стабилизации группы «Роснефть» и предотвращение надвигающейся угрозы энергетической безопасности. Официальная цель немецкого правительства состоит также в том, чтобы отказ в обслуживании компаний, связанных с Россией, не оказал негативного влияния на текущие бизнес-операции «Роснефти».В Минэкономики ФРГ считают, что это решение закладывает необходимую основу для сохранения НПЗ PCK в городе Шведт. Оно также сопровождается пакетом мер, стимулирующих трансформацию региона и позволяющих обеспечить НПЗ, который до сих пор зависел от поставок российской нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба», сырьём по альтернативным маршрутам.Формально передача имущества в доверительное управление не влечёт перехода права собственности на него к доверительному управляющему, который обязан осуществлять управление этими активами в интересах «Роснефти». Но это только в случае соблюдения международного права. Как поступит Германия в отношении «Роснефти» как выгодоприобретателя — большой вопрос.В «Роснефти» решение Минэкономики ФРГ назвали незаконным. «По сути, оно является экспроприацией акционерной собственности в результате преднамеренно созданной соответствующими санкциями ЕС и действиями немецких и польских регуляторов ситуации, целью которой и являлся захват активов. "Роснефть" видит в этом нарушение всех основополагающих принципов рыночной экономики, цивилизационных основ современного общества, построенного на принципе неприкосновенности частной собственности», — сказано в заявлении компании.Действительно, своими действиям Германия фактически выполнила требования Польши, которая с апреля 2022 года предупреждала, что не будет обеспечивать альтернативные поставки нефти на НПЗ в Шведте в случае, если он останется во владении «Роснефти». Россия, в свою очередь, неоднократно предупреждала об ответных мерах в случае национализации российских активов за рубежом.Отдельно «Роснефть» прогнозировала риски недозагрузки НПЗ PCK Raffinerie и рост цен на топливо в Германии, поскольку этот завод мощностью 11,6 млн т/год обеспечивает более 90% спроса на бензин, парафин, дизельное и печное топливо региона Берлин — Бранденбург, а также поставляет авиатопливо для международного аэропорта Берлин. Однако Германия нацелена на отказ от поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба», несмотря на то, что трубопроводные поставки не попали под эмбарго ЕС, принятое в шестом пакете антироссийских санкций.Очередная попытка Германии договориться с Польшей об альтернативных поставках нефти в августе 2022-го провалилась, поскольку основным акционером НПЗ PCK Raffinerie на тот момент оставалась «Роснефть». Другие альтернативные маршруты поставок имеют недостаточную пропускную мощность, но даже с учетом поставок через Польшу полную загрузку НПЗ в Шведте вряд ли удастся обеспечить из-за недостаточной пропускной мощности нефтяных терминалов в польском порту Гданьск.Дело в том, что терминал в порту Гданьск способен принимать до 36 млн т/год нефти, что оставляет около 9 млн т/год сверх потребностей польских НПЗ, которые могут быть использованы для поставок в Германию. Формально этого хватит, чтобы загрузить НПЗ PCK почти на 78%, но на альтернативные поставки нефти через Польшу рассчитывал еще один НПЗ в Восточной Германии — Raffinerie Mitteldeutschland компании TotalEnergies в городе Лойн мощностью 12 млн т/год.В создавшихся условиях Польша пытается получить НПЗ в Шведте за бесценок. После обнародования упомянутого решения Минэкономики ФРГ британское агентство Reuters со ссылкой на источники в Берлине и Варшаве сообщило, что польская компания с государственным участием PKN Orlen заинтересована в приобретении контрольного пакета акций нефтеперерабатывающего завода PCK Raffinerie. Произойдёт ли это в свете того, что Польша всё активнее требует от Германии репараций за Вторую мировую войну, прогнозировать пока сложно.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20220919/1038839281.html

https://ukraina.ru/20220915/1038757982.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, германия, россия, польша, роснефть