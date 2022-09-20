Военный эксперт Рожин рассказал о ситуации под Артёмовском

Военный эксперт рассказал про тактику РФ в Бахмуте, Соледаре и Северске РФ берет высоты и населенные пункты вокруг Бахмута, Соледара и Северска, чтобы, легче было противника заманивать в котел, а с другой стороны дать ему возможность выйти из городов, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру