Военный эксперт Рожин рассказал о ситуации под Артёмовском
09:41 20.09.2022 (обновлено: 10:01 20.09.2022)
В настоящее время продолжаются бои в промзоне Артёмовска (Бахмута) и штурм укрепрайонов ВСУ возле посёлка Зайцево. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Борис Рожин
Он упомянул также бои в районе автодороги, ведущей из Дзержинска (Торецка) в Артёмовск.
21 августа, 07:15Военный эксперт рассказал про тактику РФ в Бахмуте, Соледаре и Северске РФ берет высоты и населенные пункты вокруг Бахмута, Соледара и Северска, чтобы, легче было противника заманивать в котел, а с другой стороны дать ему возможность выйти из городов, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Что касается боёв в промзоне Артёмовска, то они идут в районе улицы Патриса Лумумбы.
«Там неспешные уличные бои, темпы продвижения там не очень высокие, потому что там промзона».
Полный текст интервью можно прочитать здесь.