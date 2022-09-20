Военный эксперт Рожин рассказал о ситуации под Артёмовском - 20.09.2022 Украина.ру
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Военный эксперт Рожин рассказал о ситуации под Артёмовском
Военный эксперт Рожин рассказал о ситуации под Артёмовском - 20.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт Рожин рассказал о ситуации под Артёмовском
В настоящее время продолжаются бои в промзоне Артёмовска (Бахмута) и штурм укрепрайонов ВСУ возле посёлка Зайцево. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Борис Рожин
2022-09-20T09:41
2022-09-20T10:01
новости
спецоперация
рожин
артёмовск (бахмут)
всу
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Он упомянул также бои в районе автодороги, ведущей из Дзержинска (Торецка) в Артёмовск.Что касается боёв в промзоне Артёмовска, то они идут в районе улицы Патриса Лумумбы.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, спецоперация, рожин, артёмовск (бахмут), всу
Новости, Спецоперация, Рожин, Артёмовск (Бахмут), ВСУ

Военный эксперт Рожин рассказал о ситуации под Артёмовском

09:41 20.09.2022 (обновлено: 10:01 20.09.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы группировки "Бахмут" ЧВК "Вагнер"
Бойцы группировки Бахмут ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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В настоящее время продолжаются бои в промзоне Артёмовска (Бахмута) и штурм укрепрайонов ВСУ возле посёлка Зайцево. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Борис Рожин
Он упомянул также бои в районе автодороги, ведущей из Дзержинска (Торецка) в Артёмовск.
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21 августа, 07:15
Военный эксперт рассказал про тактику РФ в Бахмуте, Соледаре и Северске РФ берет высоты и населенные пункты вокруг Бахмута, Соледара и Северска, чтобы, легче было противника заманивать в котел, а с другой стороны дать ему возможность выйти из городов, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Что касается боёв в промзоне Артёмовска, то они идут в районе улицы Патриса Лумумбы.

«Там неспешные уличные бои, темпы продвижения там не очень высокие, потому что там промзона».

Борис Рожин
Борис Рожин
Военный эксперт
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиСпецоперацияРожинАртёмовск (Бахмут)ВСУ
 
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