https://ukraina.ru/20220920/1038877782.html
Главное на 20 сентября: в России и в мире
Главное на 20 сентября: в России и в мире
Главное на 20 сентября: в России и в мире
Владимир Путин примет верительные грамоты у иностранных послов, в Армении продолжат судить экс-президента Роберта Кочаряна, а в Вашингтоне объявят имя нового посла США в РФ. Подробнее об этих и других новостях, происходящих в стране и мире читайте в традиционной подборке Украина.ру
2022-09-20T07:21
2022-09-20T07:21
2022-09-20T08:16
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Россия Состоится церемония вручения верительных грамот иностранными послами президенту РФВладимир Путин примет верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств. Церемония традиционно пройдёт в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.Состоится встреча Владимира Путина с членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом ДодикомОжидается, что Путин и Додик обсудят двусторонние отношения России с Боснией и Герцеговиной, энергетику, политическую обстановку в балканском регионе и мире.Суд Москвы рассмотрит иск Олега Дерипаски к Алексею Навальному и иностранным СМИИск связан с расследованием оппозиционера об Олеге Дерипаске и министре иностранных дел РФ Сергее Лаврове, распространенное в иностранных СМИ. Истец не заявлял материальных требований, но настаивает на признании опубликованных сведений не соответствующими действительности. Кроме того, от ответчиков требуют опровергнуть и удалить данные расследования.В Перми будет объявлена минута молчания в память о погибших при стрельбе в Пермском вузе в 2021 годуУтром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете, убив шесть и ранив более двух десятков человек.Ближнее зарубежьеВ Армении состоится заседание суда по делу экс-президента Роберта КочарянаВ 2018 году против него было заведено уголовное дело, в рамках которого Кочарян обвинялся в попытке свержения государственного строя в 2008 году и во взятке в особо крупных размерах. Экс-президент был арестован и провел в тюрьме 1,5 года, после чего вышел под залог.В Молдавии пройдет акция протеста сельхозпроизводителейФермеры назвали протест предупредительным. В случае, если власти и далее будут игнорировать проблемы сельхозпроизводителей, митинги продолжатся. Организаторы грозят пригнать сельхозтехнику в Кишинев.Главные требования аграриев: выплата компенсаций, отсрочка платежей кредиторам без начисления штрафных санкций, предоставление права использования НДС со счета для уплаты налогов и взносов.МирВ США откроется Неделя высокого уровня Генассамблеи ООННа форум, который пройдет с 20 по 26 сентября прибудут главы государств, правительств и министры иностранных дел разных стран. Делегаты обсудят в том числе кризис на Украине, борьбу с изменением климата и последствия распространения пандемии.На Неделе высокого уровня Генассамблеи ООН выступят президенты Франции, Турции и Бразилии Эммануэль Марон, Тайип Эрдоган и Жаир Болсонару, а также канцлер Германии Олаф Шольц.— Состоится визит президента Южной Кореи Юн Сок Ёля— Начнется визит премьер-министра Японии Фумио Кисиды— Начнется визит премьер-министра Греции Кириакоса МицотакисаВ Вашингтоне объявят о назначении нового посла США в РФЭту должность впервые займет женщина, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Она не стала называть имя, однако ранее известно, что рассматривается кандидатура Линн Трейси, которая в настоящее время работает дипломатом в Армении.
https://ukraina.ru/20220811/1037572246.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, анонс, главное, владимир путин, армения, вашингтон, посол, сша, рф
Эксклюзив, анонс, главное, Владимир Путин, Армения, Вашингтон, посол, США, РФ
Главное на 20 сентября: в России и в мире
07:21 20.09.2022 (обновлено: 08:16 20.09.2022)
Владимир Путин примет верительные грамоты у иностранных послов, в Армении продолжат судить экс-президента Роберта Кочаряна, а в Вашингтоне объявят имя нового посла США в РФ. Подробнее об этих и других новостях, происходящих в стране и мире читайте в традиционной подборке Украина.ру
Россия
Состоится церемония вручения верительных грамот иностранными послами президенту РФ
Владимир Путин примет верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств. Церемония традиционно пройдёт в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.
Состоится встреча Владимира Путина с членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком
Ожидается, что Путин и Додик обсудят двусторонние отношения России с Боснией и Герцеговиной, энергетику, политическую обстановку в балканском регионе и мире.
Суд Москвы рассмотрит иск Олега Дерипаски к Алексею Навальному и иностранным СМИ
Иск связан с расследованием оппозиционера об Олеге Дерипаске и министре иностранных дел РФ Сергее Лаврове, распространенное в иностранных СМИ.
Истец не заявлял материальных требований, но настаивает на признании опубликованных сведений не соответствующими действительности. Кроме того, от ответчиков требуют опровергнуть и удалить данные расследования.
В Перми будет объявлена минута молчания в память о погибших при стрельбе в Пермском вузе в 2021 году
Утром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете, убив шесть и ранив более двух десятков человек.
Ближнее зарубежье
В Армении состоится заседание суда по делу экс-президента Роберта Кочаряна
В 2018 году против него было заведено уголовное дело, в рамках которого Кочарян обвинялся в попытке свержения государственного строя в 2008 году и во взятке в особо крупных размерах.
Экс-президент был арестован и провел в тюрьме 1,5 года, после чего вышел под залог.
В Молдавии пройдет акция протеста сельхозпроизводителей
Фермеры назвали протест предупредительным. В случае, если власти и далее будут игнорировать проблемы сельхозпроизводителей, митинги продолжатся. Организаторы грозят пригнать сельхозтехнику в Кишинев.
Главные требования аграриев: выплата компенсаций, отсрочка платежей кредиторам без начисления штрафных санкций, предоставление права использования НДС со счета для уплаты налогов и взносов.
Мир
В США откроется Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН
На форум, который пройдет с 20 по 26 сентября прибудут главы государств, правительств и министры иностранных дел разных стран. Делегаты обсудят в том числе кризис на Украине, борьбу с изменением климата и последствия распространения пандемии.
На Неделе высокого уровня Генассамблеи ООН выступят президенты Франции, Турции и Бразилии Эммануэль Марон, Тайип Эрдоган и Жаир Болсонару, а также канцлер Германии Олаф Шольц.
— Состоится визит президента Южной Кореи Юн Сок Ёля
— Начнется визит премьер-министра Японии Фумио Кисиды
— Начнется визит премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса
В Вашингтоне объявят о назначении нового посла США в РФ
Эту должность впервые займет женщина, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Она не стала называть имя, однако ранее известно, что рассматривается кандидатура Линн Трейси, которая в настоящее время работает дипломатом в Армении.