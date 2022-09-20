https://ukraina.ru/20220920/1038877782.html

Главное на 20 сентября: в России и в мире

Главное на 20 сентября: в России и в мире

Главное на 20 сентября: в России и в мире

Владимир Путин примет верительные грамоты у иностранных послов, в Армении продолжат судить экс-президента Роберта Кочаряна, а в Вашингтоне объявят имя нового посла США в РФ. Подробнее об этих и других новостях, происходящих в стране и мире читайте в традиционной подборке Украина.ру

2022-09-20T07:21

2022-09-20T07:21

2022-09-20T08:16

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Россия Состоится церемония вручения верительных грамот иностранными послами президенту РФВладимир Путин примет верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств. Церемония традиционно пройдёт в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.Состоится встреча Владимира Путина с членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом ДодикомОжидается, что Путин и Додик обсудят двусторонние отношения России с Боснией и Герцеговиной, энергетику, политическую обстановку в балканском регионе и мире.Суд Москвы рассмотрит иск Олега Дерипаски к Алексею Навальному и иностранным СМИИск связан с расследованием оппозиционера об Олеге Дерипаске и министре иностранных дел РФ Сергее Лаврове, распространенное в иностранных СМИ. Истец не заявлял материальных требований, но настаивает на признании опубликованных сведений не соответствующими действительности. Кроме того, от ответчиков требуют опровергнуть и удалить данные расследования.В Перми будет объявлена минута молчания в память о погибших при стрельбе в Пермском вузе в 2021 годуУтром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете, убив шесть и ранив более двух десятков человек.Ближнее зарубежьеВ Армении состоится заседание суда по делу экс-президента Роберта КочарянаВ 2018 году против него было заведено уголовное дело, в рамках которого Кочарян обвинялся в попытке свержения государственного строя в 2008 году и во взятке в особо крупных размерах. Экс-президент был арестован и провел в тюрьме 1,5 года, после чего вышел под залог.В Молдавии пройдет акция протеста сельхозпроизводителейФермеры назвали протест предупредительным. В случае, если власти и далее будут игнорировать проблемы сельхозпроизводителей, митинги продолжатся. Организаторы грозят пригнать сельхозтехнику в Кишинев.Главные требования аграриев: выплата компенсаций, отсрочка платежей кредиторам без начисления штрафных санкций, предоставление права использования НДС со счета для уплаты налогов и взносов.МирВ США откроется Неделя высокого уровня Генассамблеи ООННа форум, который пройдет с 20 по 26 сентября прибудут главы государств, правительств и министры иностранных дел разных стран. Делегаты обсудят в том числе кризис на Украине, борьбу с изменением климата и последствия распространения пандемии.На Неделе высокого уровня Генассамблеи ООН выступят президенты Франции, Турции и Бразилии Эммануэль Марон, Тайип Эрдоган и Жаир Болсонару, а также канцлер Германии Олаф Шольц.— Состоится визит президента Южной Кореи Юн Сок Ёля— Начнется визит премьер-министра Японии Фумио Кисиды— Начнется визит премьер-министра Греции Кириакоса МицотакисаВ Вашингтоне объявят о назначении нового посла США в РФЭту должность впервые займет женщина, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Она не стала называть имя, однако ранее известно, что рассматривается кандидатура Линн Трейси, которая в настоящее время работает дипломатом в Армении.

https://ukraina.ru/20220811/1037572246.html

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эксклюзив, анонс, главное, владимир путин, армения, вашингтон, посол, сша, рф