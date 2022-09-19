https://ukraina.ru/20220919/1038867342.html

Как иранские беспилотники уничтожают американское оружие и где ждать контрнаступления - Рожин. Видео

Как иранские беспилотники уничтожают американское оружие и где ждать контрнаступления - Рожин. Видео - 19.09.2022 Украина.ру

Как иранские беспилотники уничтожают американское оружие и где ждать контрнаступления - Рожин. Видео

Эксперт центра военно-политической журналистики, автор ТГ-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал о том, что происходит на разных направлениях фронта, какова боевая эффективность ракетных комплексов "Искандер-М", а также о роли иранских беспилотников в ходе СВО:

2022-09-19T15:23

2022-09-19T15:23

2022-09-19T15:23

рожин

сво

видео

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00:45 – Что происходит под Угледаром?01:20 – Артёмовское направление;02:10 - Николаево-Криворожское направление; 03:50 – Ситуация под Харьковом;05:24 - О боевой эффективности "Искандера-М"; 06:55 – Протесты в Молдавии. Есть ли опасность вооружённого столкновения?08:20 - Как иранские беспилотники-камикадзе выбивают американские гаубицы на Украине;10:26 – Где ВСУ готовят контрнаступление?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины. Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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