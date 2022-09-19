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Тринадцать человек погибли при обстреле площади Бакинских комиссаров в Донецке

Тринадцать человек погибли при обстреле площади Бакинских комиссаров в Донецке - 19.09.2022 Украина.ру

Тринадцать человек погибли при обстреле площади Бакинских комиссаров в Донецке

Тринадцать мирных жителей погибли из-за обстрела на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка, сообщил 19 сентября мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале

2022-09-19T13:46

2022-09-19T13:46

2022-09-19T13:46

обстрелы

донецк

новости

днр

украина

жертвы

спецоперация

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"По предварительным данным, в результате карательного обстрела на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе 13 погибших мирных граждан. Количество раненых уточняется", - написал Кулемзин.По данным представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска с 07:25 до 11:33 10 раз обстреляли Донецк.Два дня назад, после очередного обстрела столицы ДНР, глава республики Денис Пушилин заявил, что Украина перешла все грани, подобные атаки по мирному городу не несут в себе никакой военной целесообразности. В Донецке остается очень мало людей, где-то нет света, где-то нет воды месяцами, где-то неделями, сказал ранее в интервью Украина.ру писатель, волонтер и ополченец первой волны, живущий в Донецке Александр Жучковский. По его словам, остались те, кто готов смириться с чем только можно. Поэтому нет ни бравурных настроений, ни упаднических. Ровное, спокойное настроение — люди ждут, когда это все закончится.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

обстрелы, донецк, новости, днр, украина, жертвы, спецоперация