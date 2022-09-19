Россия — Китай: США строят "ось зла" - 19.09.2022 Украина.ру
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Россия — Китай: США строят "ось зла"
Россия — Китай: США строят "ось зла" - 19.09.2022 Украина.ру
Россия — Китай: США строят "ось зла"
The Washington Times пытается радовать читателей хорошими новостями. По мнению автора издания Билла Герца, «Си и Путин обещают единство в борьбе с... Украина.ру, 19.09.2022
2022-09-19T12:23
2022-09-19T14:17
россия
китай
сша
украина
эксклюзив
шос
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The Washington Times пытается радовать читателей хорошими новостями. По мнению автора издания Билла Герца, «Си и Путин обещают единство в борьбе с доминированием США». И в подзаголовке поясняет, что Запад должен понимать свои «цели поддержки Тайваня и Украины». Обеспокоенность национального специального корреспондента, работающего в газете более тридцати лет и написавшего восемь книг, вызвала встреча Путина и Си Цзиньпина на полях саммита ШОС в Самарканде.На официальном уровне стороны обменялись протокольными заявлениями. Си: «Перед лицом перемен в мире, нашем времени и истории Китай как крупная держава готов сотрудничать с Россией, сыграть ведущую роль на мировой арене и привнести стабильность в неспокойный мир». Путин: «Российско-китайское всеобъемлющее стратегическое партнёрство незыблемо, как горы». Из этого Герц делает далекоидущий вывод — «в ходе встречи лидеры обсудили китайскую поддержку российской спецоперации на Украине и российскую поддержку претензий Пекина на Тайвань».На самом деле, там не всё так однозначно. Да, Путин поблагодарил лидера КНР за «сбалансированную позицию наших китайских друзей в связи с украинским кризисом», но констатировал и наличие некоторых противоречий. Американский журналист, впрочем, пролагает, что связаны они с ситуацией на фронте. Также Путин подтвердил, что Россия намерена «твёрдо придерживаться принципа "Единого Китая"». Неожиданно, но США на официальном уровне тоже его придерживаются, но, как пишет Герц, американская трактовка «не признаёт суверенитета Пекина над Тайванем и считает вопрос о статусе острова нерешённым».Опять же, Китай и Индия увеличили закупки российской нефти, но «другие санкции Запада насчёт коммерческих и военных сделок с Россией китайские компании в основном соблюдают».Ну и в качестве вывода — цитата сенатора Марши Блэкберн: «Сегодняшняя встреча олицетворяет беспрестанные попытки Китая и России укрепить новую "ось зла" за счет свободы во всем мире. США должны и впредь решительно противостоять этим коварным силам и поддерживать народы Тайваня и Украины». Прямо повеяло старыми добрыми Ронни Рейганом и «Звёздными войнами»… Что следует сказать по итогам прочтения статьи?Прежде всего, никаких доказательств чрезмерного сотрудничества и взаимной поддержки геополитических устремлений найти не удалось. Факт союза Путина и Си Цзиньпина только декларируется автором. Ничего удивительного в этом нет: «Восток — дело тонкое». Китайская сторона о своих подлинных намерениях не говорит. Но:во-первых, объективная ситуация в мире подталкивает Китай к более тесному сотрудничеству с Россией.Во-вторых, российская сторона более откровенна. Например, секретарь российского Совбеза Николай Патрушев, прибывший в Пекин 19 сентября, сказал: «Москва считает для себя безусловным приоритетом развитие стратегического партнёрства с Пекином, этот курс не подвержен внешнему влиянию. РФ и Китай вместе выступают за создание более справедливого миропорядка, тогда как Запад стремится навязать всем свои псевдоценности. Россия и Китай заинтересованы в развитии военно-технического сотрудничества».Что до формата сотрудничества, пока ничего более определённого чем ШОС нет. А ШОС, по крайней мере сейчас, — не военный блок и не экономическое объединение, а многосторонняя переговорная площадка, способствующая заключению соглашений в военной и экономической сферах.В общем, США сами подстёгивают создание «оси зла». И дело не в том, что Россия и Китай не хотят сотрудничать с Америкой, а в том, что США стали постепенно терять своё место в мире, и чтобы его восстановить, они должны опять, как в 1946—1987 годах, стать точкой сборки для всех противников «абсолютного зла».И ещё один важный момент, которого в статье нет, а он чувствуется. По идее, Си Цзиньпин должен Украину поддерживать — ведь Крым для Украины это примерно как Тайвань для Китая. На Украине многие аналитики именно так и думали. А что оказалось? Китайские товарищи читали историю и знают, что не только Крым, но и многие другие территории Украины — «подарок» от России в рамках единого государства. И с точки зрения проблемы Тайваня Китаю логичнее поддерживать Россию, которая вернула свою историческую территорию.
https://ukraina.ru/20220916/1038814363.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, китай, сша, украина, эксклюзив, шос
Россия, Китай, США, Украина, Эксклюзив, ШОС

Россия — Китай: США строят "ось зла"

12:23 19.09.2022 (обновлено: 14:17 19.09.2022)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС
© POOL
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Читать в
Василий Стоякин
Василий Стоякин
Все материалы
The Washington Times пытается радовать читателей хорошими новостями. По мнению автора издания Билла Герца, «Си и Путин обещают единство в борьбе с доминированием США». И в подзаголовке поясняет, что Запад должен понимать свои «цели поддержки Тайваня и Украины».
Обеспокоенность национального специального корреспондента, работающего в газете более тридцати лет и написавшего восемь книг, вызвала встреча Путина и Си Цзиньпина на полях саммита ШОС в Самарканде.
На официальном уровне стороны обменялись протокольными заявлениями.
Си: «Перед лицом перемен в мире, нашем времени и истории Китай как крупная держава готов сотрудничать с Россией, сыграть ведущую роль на мировой арене и привнести стабильность в неспокойный мир».
Путин: «Российско-китайское всеобъемлющее стратегическое партнёрство незыблемо, как горы».
Из этого Герц делает далекоидущий вывод — «в ходе встречи лидеры обсудили китайскую поддержку российской спецоперации на Украине и российскую поддержку претензий Пекина на Тайвань».
Никита Мендкович интервью - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 18:10
Никита Мендкович: Россия и Китай пришли к полному согласию по Украине и планам развития ШОС
На самом деле, там не всё так однозначно.
Да, Путин поблагодарил лидера КНР за «сбалансированную позицию наших китайских друзей в связи с украинским кризисом», но констатировал и наличие некоторых противоречий. Американский журналист, впрочем, пролагает, что связаны они с ситуацией на фронте.
Также Путин подтвердил, что Россия намерена «твёрдо придерживаться принципа "Единого Китая"». Неожиданно, но США на официальном уровне тоже его придерживаются, но, как пишет Герц, американская трактовка «не признаёт суверенитета Пекина над Тайванем и считает вопрос о статусе острова нерешённым».
Опять же, Китай и Индия увеличили закупки российской нефти, но «другие санкции Запада насчёт коммерческих и военных сделок с Россией китайские компании в основном соблюдают».
Ну и в качестве вывода — цитата сенатора Марши Блэкберн: «Сегодняшняя встреча олицетворяет беспрестанные попытки Китая и России укрепить новую "ось зла" за счет свободы во всем мире. США должны и впредь решительно противостоять этим коварным силам и поддерживать народы Тайваня и Украины».
Прямо повеяло старыми добрыми Ронни Рейганом и «Звёздными войнами»…
Что следует сказать по итогам прочтения статьи?
Прежде всего, никаких доказательств чрезмерного сотрудничества и взаимной поддержки геополитических устремлений найти не удалось. Факт союза Путина и Си Цзиньпина только декларируется автором. Ничего удивительного в этом нет: «Восток — дело тонкое».
Китайская сторона о своих подлинных намерениях не говорит. Но:
во-первых, объективная ситуация в мире подталкивает Китай к более тесному сотрудничеству с Россией.
Во-вторых, российская сторона более откровенна. Например, секретарь российского Совбеза Николай Патрушев, прибывший в Пекин 19 сентября, сказал: «Москва считает для себя безусловным приоритетом развитие стратегического партнёрства с Пекином, этот курс не подвержен внешнему влиянию. РФ и Китай вместе выступают за создание более справедливого миропорядка, тогда как Запад стремится навязать всем свои псевдоценности. Россия и Китай заинтересованы в развитии военно-технического сотрудничества».
Сыма Нань интервью - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 17:47
Сыма Нань: мы понимаем, что Китаю могут устроить украинский сценарий на ТайванеВ Китае пристально следят за тем, что происходит на Украине. Во-первых, потому что у Китая с Россией сложились особенно близкие отношения — и в экономическом, и в политическом плане. А во-вторых, потому что не исключают разыгрывания на Тайване «украинского» сценария, считает один из известнейших блогеров КНР Сыма Нань (50 млн подписчиков)
Что до формата сотрудничества, пока ничего более определённого чем ШОС нет. А ШОС, по крайней мере сейчас, — не военный блок и не экономическое объединение, а многосторонняя переговорная площадка, способствующая заключению соглашений в военной и экономической сферах.
В общем, США сами подстёгивают создание «оси зла». И дело не в том, что Россия и Китай не хотят сотрудничать с Америкой, а в том, что США стали постепенно терять своё место в мире, и чтобы его восстановить, они должны опять, как в 1946—1987 годах, стать точкой сборки для всех противников «абсолютного зла».
И ещё один важный момент, которого в статье нет, а он чувствуется.
По идее, Си Цзиньпин должен Украину поддерживать — ведь Крым для Украины это примерно как Тайвань для Китая. На Украине многие аналитики именно так и думали. А что оказалось? Китайские товарищи читали историю и знают, что не только Крым, но и многие другие территории Украины — «подарок» от России в рамках единого государства. И с точки зрения проблемы Тайваня Китаю логичнее поддерживать Россию, которая вернула свою историческую территорию.
 
РоссияКитайСШАУкраинаЭксклюзивШОС
 
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