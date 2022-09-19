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Почему обеспечить безопасность Запорожской АЭС не просто? - эксперт

Почему обеспечить безопасность Запорожской АЭС не просто? - эксперт - 19.09.2022 Украина.ру

Почему обеспечить безопасность Запорожской АЭС не просто? - эксперт

Даже после остановки реакторов ЗАЭС есть определенные риски, связанные с обстрелами СХОЯТ - заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

2022-09-19T08:30

2022-09-19T08:30

2022-09-19T08:30

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Во-первых, продолжают обстреливаться места, где хранится отработавшее ядерное топливо. Во-вторых, даже после того, как атомный реактор остановлен, необходимо охлаждение по технологии, все равно должно подаваться электричество - отметил эксперт.Вообще Запорожская АЭС давала под 40% производства атомной генерации на Украине, и порядка 20% от потребления электроэнергии, но это до начала боевых действий, после их начала потребление электроэнергии на Украине уполовинилось, деиндустриализация произошла, военные эффекты - "не было бы счастья, да несчастье помогло" - говорит Митрахович. По его словам, на долгосрочную перспективу отключение АЭС ничего хорошего не дает — ни промышленности, ни населению, потому что она работала на обе стороны — и на ту территорию, которая подконтрольна властям Киева, и на ту территорию, которая подконтрольна России.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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