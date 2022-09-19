Почему обеспечить безопасность Запорожской АЭС не просто? - эксперт - 19.09.2022 Украина.ру
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Почему обеспечить безопасность Запорожской АЭС не просто? - эксперт
Почему обеспечить безопасность Запорожской АЭС не просто? - эксперт - 19.09.2022 Украина.ру
Почему обеспечить безопасность Запорожской АЭС не просто? - эксперт
Даже после остановки реакторов ЗАЭС есть определенные риски, связанные с обстрелами СХОЯТ - заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
2022-09-19T08:30
2022-09-19T08:30
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Во-первых, продолжают обстреливаться места, где хранится отработавшее ядерное топливо. Во-вторых, даже после того, как атомный реактор остановлен, необходимо охлаждение по технологии, все равно должно подаваться электричество - отметил эксперт.Вообще Запорожская АЭС давала под 40% производства атомной генерации на Украине, и порядка 20% от потребления электроэнергии, но это до начала боевых действий, после их начала потребление электроэнергии на Украине уполовинилось, деиндустриализация произошла, военные эффекты - "не было бы счастья, да несчастье помогло" - говорит Митрахович. По его словам, на долгосрочную перспективу отключение АЭС ничего хорошего не дает — ни промышленности, ни населению, потому что она работала на обе стороны — и на ту территорию, которая подконтрольна властям Киева, и на ту территорию, которая подконтрольна России.
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Россия, Украина, СВО, АЭС, Запорожская АЭС, Новости

Почему обеспечить безопасность Запорожской АЭС не просто? - эксперт

08:30 19.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Stanislav MitrakhovichСтанислав Митрахович
Станислав Митрахович - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Stanislav Mitrakhovich
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Даже после остановки реакторов ЗАЭС есть определенные риски, связанные с обстрелами СХОЯТ - заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
Во-первых, продолжают обстреливаться места, где хранится отработавшее ядерное топливо. Во-вторых, даже после того, как атомный реактор остановлен, необходимо охлаждение по технологии, все равно должно подаваться электричество - отметил эксперт.
Если сама станция не работает, значит, электричество нужно брать где-то со стороны: либо за счет линий передач, но они тоже обстреливаются, либо за счет дизельных генераторов, дизельных небольших электростанций. Но они, соответственно, тоже находятся в зоне риска в силу обстрелов. Поэтому здесь задача для России сложная, чтобы решить вопросы безопасности. Будем надеяться, что наши специалисты с этим справятся.
Станислав Митрахович
Станислав Митрахович
ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ
Вообще Запорожская АЭС давала под 40% производства атомной генерации на Украине, и порядка 20% от потребления электроэнергии, но это до начала боевых действий, после их начала потребление электроэнергии на Украине уполовинилось, деиндустриализация произошла, военные эффекты - "не было бы счастья, да несчастье помогло" - говорит Митрахович.
По его словам, на долгосрочную перспективу отключение АЭС ничего хорошего не дает — ни промышленности, ни населению, потому что она работала на обе стороны — и на ту территорию, которая подконтрольна властям Киева, и на ту территорию, которая подконтрольна России.
 
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