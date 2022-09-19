https://ukraina.ru/20220919/1038836345.html

Главное на 19 сентября: в России и в мире

Главное на 19 сентября: в России и в мире

Главное на 19 сентября: в России и в мире

Сергей Лавров проводит встречи с аккредитованными главами дипмиссий в Москве, Эстония, Латвия, Литва и Польша ограничивают въезд россиян с шенгенскими визами, а Великобритания хоронит королеву. Об этих и других событиях 19 сентября читайте в подборке Украина.ру

2022-09-19T07:42

2022-09-19T07:42

2022-09-19T08:18

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РоссияГлава МИД России встретится с главами дипломатических миссийВстреча состоится в закрытом режиме в Москве и будет посвящена 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Сергей Лавров примет аккредитованных глав дипломатических миссий.В Ярославле состоится церемония вступления в должность губернатора Ярославской областиИзбирательная комиссия Ярославской области признала выборы губернатора региона состоявшимися, победу одержал Михаил Евраев, набравший 82,31% голосов избирателей. Выборы проходили три дня — с 9 по 11 сентября. Жители области также могли воспользоваться дистанционным электронным голосованием. Итоговая явка составила 26,66% избирателей.В Екатеринбурге состоится церемония вступления в должность губернатора Свердловской областиЕвгений Куйвашев был переизбран на третий срок 65,78% голосов. В абсолютных цифрах это почти 620 тысяч голосов. Для сравнений, в 2017 году на выборах губернатора Куйвашев набрал 62,16% голосов.Ближнее зарубежьеВ Ереване состоятся мероприятия Российско-армянского межрегионального форумаТема форума: «Российско-армянское сотрудничество: новые вызовы и возможности. На полях форума ВЭБ.РФ совместно с правительством РФ и армянскими партнерами также проведет Российско-армянский бизнес-диалог 2022.Эстония, Латвия, Литва и Польша устанавливают ограничения въезда граждан России с шенгенскими туристическими визамиПри этом в документе подчеркивается, что ограничения не подразумевают полного запрета на въезд.МирСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетит КитайОн проведет российско-китайские консультации по стратегической стабильности с членом Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Ян Цзечи, а также российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с членом Политбюро Го Шэнкунем.В Великобритании пройдут похороны королевы Елизаветы IIЭтот день объявлен выходным по всей стране. Королеву похоронят в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Во время похорон королевы ожидаются изменения в расписании лондонского аэропорта Хитроу.Елизавета II умерла днем 8 сентября в шотландской резиденции королевской семьи — замке Белморал. Ей было 96 лет.Joint Organization Data Initiative (JODI) опубликует данные об объемах экспорта и добычи нефти более чем в 60 странах в июле

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эксклюзив, анонс, главное, сергей лавров, эстония, латвия, литва, польша, великобритания, королева