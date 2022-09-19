Главное на 19 сентября: в России и в мире
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Главное на 19 сентября: в России и в мире
Главное на 19 сентября: в России и в мире
Главное на 19 сентября: в России и в мире
Сергей Лавров проводит встречи с аккредитованными главами дипмиссий в Москве, Эстония, Латвия, Литва и Польша ограничивают въезд россиян с шенгенскими визами, а Великобритания хоронит королеву. Об этих и других событиях 19 сентября читайте в подборке Украина.ру
2022-09-19T07:42
2022-09-19T08:18
эксклюзив
анонс
главное
сергей лавров
эстония
латвия
литва
польша
великобритания
королева
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РоссияГлава МИД России встретится с главами дипломатических миссийВстреча состоится в закрытом режиме в Москве и будет посвящена 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Сергей Лавров примет аккредитованных глав дипломатических миссий.В Ярославле состоится церемония вступления в должность губернатора Ярославской областиИзбирательная комиссия Ярославской области признала выборы губернатора региона состоявшимися, победу одержал Михаил Евраев, набравший 82,31% голосов избирателей. Выборы проходили три дня — с 9 по 11 сентября. Жители области также могли воспользоваться дистанционным электронным голосованием. Итоговая явка составила 26,66% избирателей.В Екатеринбурге состоится церемония вступления в должность губернатора Свердловской областиЕвгений Куйвашев был переизбран на третий срок 65,78% голосов. В абсолютных цифрах это почти 620 тысяч голосов. Для сравнений, в 2017 году на выборах губернатора Куйвашев набрал 62,16% голосов.Ближнее зарубежьеВ Ереване состоятся мероприятия Российско-армянского межрегионального форумаТема форума: «Российско-армянское сотрудничество: новые вызовы и возможности. На полях форума ВЭБ.РФ совместно с правительством РФ и армянскими партнерами также проведет Российско-армянский бизнес-диалог 2022.Эстония, Латвия, Литва и Польша устанавливают ограничения въезда граждан России с шенгенскими туристическими визамиПри этом в документе подчеркивается, что ограничения не подразумевают полного запрета на въезд.МирСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетит КитайОн проведет российско-китайские консультации по стратегической стабильности с членом Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Ян Цзечи, а также российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с членом Политбюро Го Шэнкунем.В Великобритании пройдут похороны королевы Елизаветы IIЭтот день объявлен выходным по всей стране. Королеву похоронят в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Во время похорон королевы ожидаются изменения в расписании лондонского аэропорта Хитроу.Елизавета II умерла днем 8 сентября в шотландской резиденции королевской семьи — замке Белморал. Ей было 96 лет.Joint Organization Data Initiative (JODI) опубликует данные об объемах экспорта и добычи нефти более чем в 60 странах в июле
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, анонс, главное, сергей лавров, эстония, латвия, литва, польша, великобритания, королева
Эксклюзив, анонс, главное, Сергей Лавров, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Великобритания, Королева

Главное на 19 сентября: в России и в мире

07:42 19.09.2022 (обновлено: 08:18 19.09.2022)
 
© rawpixel.com
© rawpixel.com
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Сергей Лавров проводит встречи с аккредитованными главами дипмиссий в Москве, Эстония, Латвия, Литва и Польша ограничивают въезд россиян с шенгенскими визами, а Великобритания хоронит королеву. Об этих и других событиях 19 сентября читайте в подборке Украина.ру

Россия

Глава МИД России встретится с главами дипломатических миссий
Встреча состоится в закрытом режиме в Москве и будет посвящена 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Сергей Лавров примет аккредитованных глав дипломатических миссий.
В Ярославле состоится церемония вступления в должность губернатора Ярославской области
Избирательная комиссия Ярославской области признала выборы губернатора региона состоявшимися, победу одержал Михаил Евраев, набравший 82,31% голосов избирателей.
Выборы проходили три дня — с 9 по 11 сентября. Жители области также могли воспользоваться дистанционным электронным голосованием. Итоговая явка составила 26,66% избирателей.
В Екатеринбурге состоится церемония вступления в должность губернатора Свердловской области
Евгений Куйвашев был переизбран на третий срок 65,78% голосов. В абсолютных цифрах это почти 620 тысяч голосов. Для сравнений, в 2017 году на выборах губернатора Куйвашев набрал 62,16% голосов.

Ближнее зарубежье

В Ереване состоятся мероприятия Российско-армянского межрегионального форума
Тема форума: «Российско-армянское сотрудничество: новые вызовы и возможности.
На полях форума ВЭБ.РФ совместно с правительством РФ и армянскими партнерами также проведет Российско-армянский бизнес-диалог 2022.
Эстония, Латвия, Литва и Польша устанавливают ограничения въезда граждан России с шенгенскими туристическими визами

«Эстония, Латвия, Литва и Польша согласовали общий региональный подход и (...) с целью устранить неминуемую угрозу государственной политике и безопасности вводят временные меры, ограничивающие въезд в Шенгенскую зону тем гражданам России с визами ЕС, кто путешествует в туристических, культурных, спортивных и деловых целях», — говорится в совместном заявлении этих стран.

При этом в документе подчеркивается, что ограничения не подразумевают полного запрета на въезд.

Мир

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетит Китай
Он проведет российско-китайские консультации по стратегической стабильности с членом Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Ян Цзечи, а также российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с членом Политбюро Го Шэнкунем.
В Великобритании пройдут похороны королевы Елизаветы II
Этот день объявлен выходным по всей стране. Королеву похоронят в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Во время похорон королевы ожидаются изменения в расписании лондонского аэропорта Хитроу.
Елизавета II умерла днем 8 сентября в шотландской резиденции королевской семьи — замке Белморал. Ей было 96 лет.
Joint Organization Data Initiative (JODI) опубликует данные об объемах экспорта и добычи нефти более чем в 60 странах в июле
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
10 сентября, 08:52
США не будут возобновлять закупки нефти из РоссииСША не будут возобновлять закупки нефти из России даже после введения на нее потолка цен, сообщило американское министерство финансов
 
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