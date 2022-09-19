https://ukraina.ru/20220919/1038835108.html

Проект по гарантиям безопасности Украины - признание глубокой не суверенности страны - Алексей Мухин

Проект по гарантиям безопасности Украины - признание глубокой не суверенности страны - Алексей Мухин - 19.09.2022 Украина.ру

Проект по гарантиям безопасности Украины - признание глубокой не суверенности страны - Алексей Мухин

Проект - очень необдуманное решение со стороны Владимира Зеленского, и Янукович тоже получал гарантии, но серьёзность акторов не помешала им, выступив гарантом, тут же предать - заявил политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.

2022-09-19T05:30

2022-09-19T05:30

2022-09-19T05:30

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Янукович на следующий же день потерял всё и вынужден был даже бежать из страны, США очень странный гарант, и в отношении Штатов в своё время очень хорошо выразилось иранское руководство: Соединённым Штатам даже при условии подписанных соглашений верить нельзя, так называемая "ядерная сделка" - тому очень наглядное свидетельство - уверен эксперт.По словам политолога, те же ВСУ, нацбаты, СБУ, по сути практикуют террористическую активность и подобного рода модели не могут быть приемлемы для стран, которые числят себя поклонниками, поборниками демократии, разделяют так называемые западные ценности.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220917/1038792081.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина, россия, новости, гарантии безопасности