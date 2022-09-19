Проект по гарантиям безопасности Украины - признание глубокой не суверенности страны - Алексей Мухин - 19.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220919/1038835108.html
Проект по гарантиям безопасности Украины - признание глубокой не суверенности страны - Алексей Мухин
Проект по гарантиям безопасности Украины - признание глубокой не суверенности страны - Алексей Мухин - 19.09.2022 Украина.ру
Проект по гарантиям безопасности Украины - признание глубокой не суверенности страны - Алексей Мухин
Проект - очень необдуманное решение со стороны Владимира Зеленского, и Янукович тоже получал гарантии, но серьёзность акторов не помешала им, выступив гарантом, тут же предать - заявил политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.
2022-09-19T05:30
2022-09-19T05:30
украина
россия
новости
гарантии безопасности
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102421/74/1024217443_0:119:3071:1846_1920x0_80_0_0_34d2bc7e2fb10e99edd84918503a5908.jpg
Янукович на следующий же день потерял всё и вынужден был даже бежать из страны, США очень странный гарант, и в отношении Штатов в своё время очень хорошо выразилось иранское руководство: Соединённым Штатам даже при условии подписанных соглашений верить нельзя, так называемая "ядерная сделка" - тому очень наглядное свидетельство - уверен эксперт.По словам политолога, те же ВСУ, нацбаты, СБУ, по сути практикуют террористическую активность и подобного рода модели не могут быть приемлемы для стран, которые числят себя поклонниками, поборниками демократии, разделяют так называемые западные ценности.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220917/1038792081.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102421/74/1024217443_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_658754f9adb78d044d2fa54f7ace4cb0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, новости, гарантии безопасности
Украина, Россия, Новости, гарантии безопасности

Проект по гарантиям безопасности Украины - признание глубокой не суверенности страны - Алексей Мухин

05:30 19.09.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Мухин
Алексей Мухин - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
Проект - очень необдуманное решение со стороны Владимира Зеленского, и Янукович тоже получал гарантии, но серьёзность акторов не помешала им, выступив гарантом, тут же предать - заявил политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Янукович на следующий же день потерял всё и вынужден был даже бежать из страны, США очень странный гарант, и в отношении Штатов в своё время очень хорошо выразилось иранское руководство: Соединённым Штатам даже при условии подписанных соглашений верить нельзя, так называемая "ядерная сделка" - тому очень наглядное свидетельство - уверен эксперт.
Что касается Британии, Австралии, Турции, при всём моём уважении к этим странам, были случаи, когда гарантии, которые давались этими странами, в том числе, Турцией, не выполнялись. И здесь, скорее, речь идёт о политической декларации, о признании глубокой несуверенности Украины, которая пытается апеллировать к внешним акторам для того, чтобы гарантировать собственную безопасность. При этом ведя себя, мягко выражаясь, непотребно.
Алексей Мухин
Алексей Мухин
политолог
По словам политолога, те же ВСУ, нацбаты, СБУ, по сути практикуют террористическую активность и подобного рода модели не могут быть приемлемы для стран, которые числят себя поклонниками, поборниками демократии, разделяют так называемые западные ценности.
Полную версию интервью можно прочитать здесь:
Алексей Мухин - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 12:55
Алексей Мухин: Украина превратилась в террористическое государство
 
УкраинаРоссияНовостигарантии безопасности
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:45Реален ли экспорт электроэнергии из Украины в ЕС - Станислав Митрахович
08:38Модернизированные АК и "винтовки-микроволновки"
08:30Почему обеспечить безопасность Запорожской АЭС не просто? - эксперт
08:28Гутерреш рассказал о прямых переговорах Путина и Зеленского
08:15Сейчас США пытаются выкрутить международное право в собственных интересах - Домрин
08:13Под знаком Тимура. От ШОС до Украины
08:10Стремоусов заявил о личном указании Зеленского убить его
08:00Управленцы из России успешно влились в работу власти ДНР - Пушилин
07:55Российский посол предупредил Германию о последствиях поставок оружия Украине
07:45Люди в ДНР без тепла не останутся - Денис Пушилин
07:42Главное на 19 сентября: в России и в мире
07:42Россияне сталкиваются с вопиющими провокациями при пересечении границы Латвии — посольство
07:33Николаевские активисты сообщили о бегстве главы региона
07:30Денис Пушилин рассказал о сложностях доставки воды в Донецке
07:22Власти Николаева проверяют связи горожан с россиянами
07:15Россия может предъявить юридические претензии странам ЕС, которые закрыли въезд для россиян - политолог
07:13Турция анонсировала скорое начало оплаты российского газа рублями
07:00Совет Федерации должен выработать меры борьбы с репрессиями на освобожденных территориях - Алексей Мухин
06:45Спецоперация должна стать контртеррористической - Алексей Мухин
06:30"Дьявольская пляска": Гаспарян назвал происходящее в Армении своими именами
Лента новостейМолния