https://ukraina.ru/20220919/1038835108.html
Проект по гарантиям безопасности Украины - признание глубокой не суверенности страны - Алексей Мухин
Проект по гарантиям безопасности Украины - признание глубокой не суверенности страны - Алексей Мухин - 19.09.2022 Украина.ру
Проект по гарантиям безопасности Украины - признание глубокой не суверенности страны - Алексей Мухин
Проект - очень необдуманное решение со стороны Владимира Зеленского, и Янукович тоже получал гарантии, но серьёзность акторов не помешала им, выступив гарантом, тут же предать - заявил политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.
2022-09-19T05:30
2022-09-19T05:30
2022-09-19T05:30
украина
россия
новости
гарантии безопасности
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102421/74/1024217443_0:119:3071:1846_1920x0_80_0_0_34d2bc7e2fb10e99edd84918503a5908.jpg
Янукович на следующий же день потерял всё и вынужден был даже бежать из страны, США очень странный гарант, и в отношении Штатов в своё время очень хорошо выразилось иранское руководство: Соединённым Штатам даже при условии подписанных соглашений верить нельзя, так называемая "ядерная сделка" - тому очень наглядное свидетельство - уверен эксперт.По словам политолога, те же ВСУ, нацбаты, СБУ, по сути практикуют террористическую активность и подобного рода модели не могут быть приемлемы для стран, которые числят себя поклонниками, поборниками демократии, разделяют так называемые западные ценности.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220917/1038792081.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102421/74/1024217443_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_658754f9adb78d044d2fa54f7ace4cb0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, новости, гарантии безопасности
Проект по гарантиям безопасности Украины - признание глубокой не суверенности страны - Алексей Мухин
Проект - очень необдуманное решение со стороны Владимира Зеленского, и Янукович тоже получал гарантии, но серьёзность акторов не помешала им, выступив гарантом, тут же предать - заявил политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Янукович на следующий же день потерял всё и вынужден был даже бежать из страны, США очень странный гарант, и в отношении Штатов в своё время очень хорошо выразилось иранское руководство: Соединённым Штатам даже при условии подписанных соглашений верить нельзя, так называемая "ядерная сделка" - тому очень наглядное свидетельство - уверен эксперт.
Что касается Британии, Австралии, Турции, при всём моём уважении к этим странам, были случаи, когда гарантии, которые давались этими странами, в том числе, Турцией, не выполнялись. И здесь, скорее, речь идёт о политической декларации, о признании глубокой несуверенности Украины, которая пытается апеллировать к внешним акторам для того, чтобы гарантировать собственную безопасность. При этом ведя себя, мягко выражаясь, непотребно.
По словам политолога, те же ВСУ, нацбаты, СБУ, по сути практикуют террористическую активность и подобного рода модели не могут быть приемлемы для стран, которые числят себя поклонниками, поборниками демократии, разделяют так называемые западные ценности.
Полную версию интервью можно прочитать здесь: