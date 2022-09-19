https://ukraina.ru/20220919/1038834814.html

"Остается грозить с ослиным упрямством": Гаспарян о том, как Европа решает свои экономические проблемы

"Остается грозить с ослиным упрямством": Гаспарян о том, как Европа решает свои экономические проблемы - 19.09.2022 Украина.ру

"Остается грозить с ослиным упрямством": Гаспарян о том, как Европа решает свои экономические проблемы

Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян заявил в интервью изданию Украина.ру, что мир погружается в глубокий экономический кризис, и никто в ЕС не представляет, как из него "вынырнуть"

2022-09-19T05:00

2022-09-19T05:00

2022-09-19T05:00

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Политолог напоминает, что инфляция в Европе вышла за десять процентов, фунт стерлингов опустился на позицию 1985 года по отношению к доллару. Это ещё Лиз Трасс ничего делать не начинала, она только пришла, отмечает он.Решить экономические проблемы в ЕС не могут, отмечает Гаспарян, доходит до того, что Фон дер Ляйен предлагает всем выслать свои возросшие платёжки по ЖКХ в Москву. Сколько ты ни думай, очевидно, что это вообще нерешаемая задача, поэтому - что остаётся? Остаётся с ослиным упрямством всем грозить, добавил эксперт.Полный текст интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220911/1038620814.html

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новости, украина, ес, европа, экономика, проблемы, спецоперация