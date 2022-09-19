"Остается грозить с ослиным упрямством": Гаспарян о том, как Европа решает свои экономические проблемы - 19.09.2022 Украина.ру
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"Остается грозить с ослиным упрямством": Гаспарян о том, как Европа решает свои экономические проблемы
"Остается грозить с ослиным упрямством": Гаспарян о том, как Европа решает свои экономические проблемы - 19.09.2022 Украина.ру
"Остается грозить с ослиным упрямством": Гаспарян о том, как Европа решает свои экономические проблемы
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян заявил в интервью изданию Украина.ру, что мир погружается в глубокий экономический кризис, и никто в ЕС не представляет, как из него "вынырнуть"
2022-09-19T05:00
2022-09-19T05:00
новости
украина
ес
европа
экономика
проблемы
спецоперация
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Политолог напоминает, что инфляция в Европе вышла за десять процентов, фунт стерлингов опустился на позицию 1985 года по отношению к доллару. Это ещё Лиз Трасс ничего делать не начинала, она только пришла, отмечает он.Решить экономические проблемы в ЕС не могут, отмечает Гаспарян, доходит до того, что Фон дер Ляйен предлагает всем выслать свои возросшие платёжки по ЖКХ в Москву. Сколько ты ни думай, очевидно, что это вообще нерешаемая задача, поэтому - что остаётся? Остаётся с ослиным упрямством всем грозить, добавил эксперт.Полный текст интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220911/1038620814.html
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новости, украина, ес, европа, экономика, проблемы, спецоперация
Новости, Украина, ЕС, Европа, экономика, проблемы, Спецоперация

"Остается грозить с ослиным упрямством": Гаспарян о том, как Европа решает свои экономические проблемы

05:00 19.09.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый
53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян заявил в интервью изданию Украина.ру, что мир погружается в глубокий экономический кризис, и никто в ЕС не представляет, как из него "вынырнуть"
Политолог напоминает, что инфляция в Европе вышла за десять процентов, фунт стерлингов опустился на позицию 1985 года по отношению к доллару. Это ещё Лиз Трасс ничего делать не начинала, она только пришла, отмечает он.
И вот в этой связи мне стало очень понятно, что после 24 февраля мир не будет прежним. Хотя продолжается всё то же самое: какие-то угрозы, какие-то жалобы, какие-то глубокомысленные размышления... Но они никому не интересны, никому - ни в России, ни в Китае, ни в Иране, ни в Белоруссии, нигде.
Армен Гаспарян
Армен Гаспарян
Политолог, публицист, радиоведущий
Решить экономические проблемы в ЕС не могут, отмечает Гаспарян, доходит до того, что Фон дер Ляйен предлагает всем выслать свои возросшие платёжки по ЖКХ в Москву.
Сколько ты ни думай, очевидно, что это вообще нерешаемая задача, поэтому - что остаётся? Остаётся с ослиным упрямством всем грозить, добавил эксперт.
Полный текст интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.
Города мира. Вена - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
11 сентября, 11:34
Не Россия: Австрийский политик назвала виновных в энергетическом кризисе ЕвропыЭнергетический кризис в Европе начался ещё в 2021 году и был спровоцирован действиями политиков континента. Такое мнение в опубликованном 11 сентября интервью ТАСС выразила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль
 
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Заголовок открываемого материала
05:15Терпение лопнуло: Гаспарян пригрозил Западу "плохим поведением" России
05:00"Остается грозить с ослиным упрямством": Гаспарян о том, как Европа решает свои экономические проблемы
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