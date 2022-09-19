https://ukraina.ru/20220919/1038834347.html
Сергей Марков о том, стоит ли сейчас отбивать Изюм
Сергей Марков о том, стоит ли сейчас отбивать Изюм - 19.09.2022 Украина.ру
Сергей Марков о том, стоит ли сейчас отбивать Изюм
О причинах украинских репрессий и о том, что нужно, чтобы занять снова Изюм рассказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру.
2022-09-19T04:30
2022-09-19T04:30
2022-09-19T04:30
украина
россия
изюм
новости
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Эксперт считает, что массовые репрессии – понятны, это же фашистское государство, на 100% сформировано и после февраля - еще сильнее, и ведут они себя логично фашистскому государству.А Россия остается свободным, открытым обществом, слегка расслабленным, что видно по этим многочисленным салютам в день города Москвы. Вот это нужно менять. России нужна более сильная армия, которая могла бы наступать, а ликвидация украинского террористического режима – абсолютно необходима.Дипломатическим путем решить вопрос невозможно, надо рассказывать об этом внятно, прямо говорить, и что Украины независимой нет уже, прямо винить надо спецслужбы США и Британии, они ведут прокси-войну руками своих украинских марионеток, надо называть вещи своими именами и заявить, что Россия будет отвечать таким же образом - подытожил Марков. Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220917/1038830354.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, изюм, новости
Сергей Марков о том, стоит ли сейчас отбивать Изюм
О причинах украинских репрессий и о том, что нужно, чтобы занять снова Изюм рассказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру.
Эксперт считает, что массовые репрессии – понятны, это же фашистское государство, на 100% сформировано и после февраля - еще сильнее, и ведут они себя логично фашистскому государству.
Стоит отбить Изюм, чтобы избежать репрессий в отношении лояльных России, но мы не можем военным образом это сделать, они уже открыли могилы, это уже бесполезно, сил армии пока у нас не хватает, у нас же меньше в два раза солдат на фронте. У них полноценное тоталитарное государство Британия создает, отсюда массовая мобилизация, не считаются с жертвами.
А Россия остается свободным, открытым обществом, слегка расслабленным, что видно по этим многочисленным салютам в день города Москвы. Вот это нужно менять. России нужна более сильная армия, которая могла бы наступать, а ликвидация украинского террористического режима – абсолютно необходима.
Дипломатическим путем решить вопрос невозможно, надо рассказывать об этом внятно, прямо говорить, и что Украины независимой нет уже, прямо винить надо спецслужбы США и Британии, они ведут прокси-войну руками своих украинских марионеток, надо называть вещи своими именами и заявить, что Россия будет отвечать таким же образом - подытожил Марков.
Полную версию интервью можно прочитать здесь: