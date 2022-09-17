В Донецке при обстреле ВСУ пострадал репортер из Венесуэлы - 17.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220917/1038830953.html
В Донецке при обстреле ВСУ пострадал репортер из Венесуэлы
В Донецке при обстреле ВСУ пострадал репортер из Венесуэлы - 17.09.2022 Украина.ру
В Донецке при обстреле ВСУ пострадал репортер из Венесуэлы
В Донецке при обстреле ВСУ ранения получил репортер телеканала TeleSUR (Венесуэла). Об этом 17 сентября сообщил в штабе территориальной обороны ДНР
2022-09-17T17:57
2022-09-17T17:57
новости
днр
обстрелы
венесуэла
репортеры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/11/1038825418_0:260:562:576_1920x0_80_0_0_6b5279f5b3debb009be365ac5b8917e4.jpg
В Донецке при обстреле четыре человека погибли, восемь получили ранения. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.В Ворошиловском районе в центре города украинский снаряд попал в "ГАЗель", погибли два человека. На бульваре Пушкина ранило 21-летнюю девушку, рядом погиб мужчина. 17 сентября ВСУ обстреляли Кировский, Куйбышевский, Ворошиловский, Петровский и Киевский районы Донецка. В Ворошиловском районе снаряд попал в кровлю здания администрации района, повреждено здание Главпочтамта. На улице Артема от попадания снаряда загорелся автомобиль.
https://ukraina.ru/20220917/1038828417.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/11/1038825418_0:208:562:629_1920x0_80_0_0_a95e9405f59944168b4c87dbf223a6c8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, днр, обстрелы, венесуэла, репортеры
Новости, ДНР, обстрелы, Венесуэла, репортеры

В Донецке при обстреле ВСУ пострадал репортер из Венесуэлы

17:57 17.09.2022
 
ВСУ обстреляли центр Донецка, попадание в администрацию Ворошиловского района
ВСУ обстреляли центр Донецка, попадание в администрацию Ворошиловского района
Читать в
В Донецке при обстреле ВСУ ранения получил репортер телеканала TeleSUR (Венесуэла). Об этом 17 сентября сообщил в штабе территориальной обороны ДНР
В Донецке при обстреле четыре человека погибли, восемь получили ранения. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
В Ворошиловском районе в центре города украинский снаряд попал в "ГАЗель", погибли два человека. На бульваре Пушкина ранило 21-летнюю девушку, рядом погиб мужчина.
"Отмечается, что среди раненых репортёр Венесуэльского телеканала TeleSUR, мужчина 1954 г.р.", - сообщили в штабе ТерО.
17 сентября ВСУ обстреляли Кировский, Куйбышевский, Ворошиловский, Петровский и Киевский районы Донецка. В Ворошиловском районе снаряд попал в кровлю здания администрации района, повреждено здание Главпочтамта. На улице Артема от попадания снаряда загорелся автомобиль.
Пушилин в центре Донецка после обстрела ВСУ
15:02
Пушилин об обстреле Донецка: Украина перешла все грани, сейчас это наиболее обостреноСоюзные силы вынуждены перейти на новый этап после очередного обстрела Донецка. Об этом 17 сентября заявил глава ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале
 
НовостиДНРобстрелыВенесуэларепортеры
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:57В Донецке при обстреле ВСУ пострадал репортер из Венесуэлы
17:52Лучшее средство защиты – это нападение и своевременная реакция - Ходаковский о том, что необходимо ВС РФ
17:47Запорожскую АЭС подключили к энергосистеме Украины - МАГАТЭ
17:31Во Львовской области призвали уволить учителей, которые ходили в храмы УПЦ
17:27Командир батальона "Восток" рассказал, что сейчас происходит на угледарском направлении
17:07"Действуют по старой схеме": командир батальона "Восток" рассказал о приоритетных направлениях ВСУ
17:00Трое погибли и 11 человек ранены после обстрела ВСУ в Горловке
16:47Патриарх Кирилл выразил соболезнования после гибели на Украине иерея из Татарстана
16:07Разорвало на части! Как киевский режим убивает детей американскими ракетами. Спецрепортаж
16:02Военный эксперт рассказал, что нужно сделать ВС РФ на линиях боевого соприкосновения
15:35Трое пострадали и один человек погиб после обстрела ВСУ в Белгородской области
15:31Военный эксперт объяснил, почему ВСУ начали контрнаступление по всем направлениям
15:02Пушилин об обстреле Донецка: Украина перешла все грани, сейчас это наиболее обострено
14:06"Могут атаковать": военный эксперт Леонков рассказал, что осталось от резервов ВСУ на фронте
13:33Мэр Донецка сообщил о погибших в центре города после обстрела ВСУ
13:21Бастрыкин поручил возбудить дело после убийства заместителя мэра Бердянска
13:19"У них ничего не получается": военный эксперт Леонков рассказал, что сейчас происходит на фронте
12:55Алексей Мухин: Украина превратилась в террористическое государство
12:54Россия окончательно вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ
12:31Украинский снаряд попал в автомобиль на площади Ленина в Донецке
Лента новостейМолния