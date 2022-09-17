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В Донецке при обстреле ВСУ пострадал репортер из Венесуэлы

В Донецке при обстреле ВСУ пострадал репортер из Венесуэлы - 17.09.2022 Украина.ру

В Донецке при обстреле ВСУ пострадал репортер из Венесуэлы

В Донецке при обстреле ВСУ ранения получил репортер телеканала TeleSUR (Венесуэла). Об этом 17 сентября сообщил в штабе территориальной обороны ДНР

2022-09-17T17:57

2022-09-17T17:57

2022-09-17T17:57

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В Донецке при обстреле четыре человека погибли, восемь получили ранения. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.В Ворошиловском районе в центре города украинский снаряд попал в "ГАЗель", погибли два человека. На бульваре Пушкина ранило 21-летнюю девушку, рядом погиб мужчина. 17 сентября ВСУ обстреляли Кировский, Куйбышевский, Ворошиловский, Петровский и Киевский районы Донецка. В Ворошиловском районе снаряд попал в кровлю здания администрации района, повреждено здание Главпочтамта. На улице Артема от попадания снаряда загорелся автомобиль.

https://ukraina.ru/20220917/1038828417.html

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новости, днр, обстрелы, венесуэла, репортеры