https://ukraina.ru/20220917/1038830953.html
В Донецке при обстреле ВСУ пострадал репортер из Венесуэлы
В Донецке при обстреле ВСУ пострадал репортер из Венесуэлы - 17.09.2022 Украина.ру
В Донецке при обстреле ВСУ пострадал репортер из Венесуэлы
В Донецке при обстреле ВСУ ранения получил репортер телеканала TeleSUR (Венесуэла). Об этом 17 сентября сообщил в штабе территориальной обороны ДНР
2022-09-17T17:57
2022-09-17T17:57
2022-09-17T17:57
новости
днр
обстрелы
венесуэла
репортеры
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В Донецке при обстреле четыре человека погибли, восемь получили ранения. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.В Ворошиловском районе в центре города украинский снаряд попал в "ГАЗель", погибли два человека. На бульваре Пушкина ранило 21-летнюю девушку, рядом погиб мужчина. 17 сентября ВСУ обстреляли Кировский, Куйбышевский, Ворошиловский, Петровский и Киевский районы Донецка. В Ворошиловском районе снаряд попал в кровлю здания администрации района, повреждено здание Главпочтамта. На улице Артема от попадания снаряда загорелся автомобиль.
https://ukraina.ru/20220917/1038828417.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днр, обстрелы, венесуэла, репортеры
Новости, ДНР, обстрелы, Венесуэла, репортеры
В Донецке при обстреле ВСУ пострадал репортер из Венесуэлы
В Донецке при обстреле ВСУ ранения получил репортер телеканала TeleSUR (Венесуэла). Об этом 17 сентября сообщил в штабе территориальной обороны ДНР
В Донецке при обстреле четыре человека погибли, восемь получили ранения. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
В Ворошиловском районе в центре города украинский снаряд попал в "ГАЗель", погибли два человека. На бульваре Пушкина ранило 21-летнюю девушку, рядом погиб мужчина.
"Отмечается, что среди раненых репортёр Венесуэльского телеканала TeleSUR, мужчина 1954 г.р.", - сообщили в штабе ТерО.
17 сентября ВСУ обстреляли Кировский, Куйбышевский, Ворошиловский, Петровский и Киевский районы Донецка. В Ворошиловском районе снаряд попал в кровлю здания администрации района, повреждено здание Главпочтамта. На улице Артема от попадания снаряда загорелся автомобиль.