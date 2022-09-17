https://ukraina.ru/20220917/1038830803.html

Лучшее средство защиты – это нападение и своевременная реакция - Ходаковский о том, что необходимо ВС РФ

Лучшее средство защиты – это нападение и своевременная реакция - Ходаковский о том, что необходимо ВС РФ - 17.09.2022 Украина.ру

Лучшее средство защиты – это нападение и своевременная реакция - Ходаковский о том, что необходимо ВС РФ

ВС РФ нужно повысить интенсивность работы по противнику средствами артиллерии на всех направлениях боевого соприкосновения, сказал командир батальона "Восток" из ДНР Александр Ходаковский в интервью Украина.ру

2022-09-17T17:52

2022-09-17T17:52

2022-09-17T17:52

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По его мнению, чтобы противника изматывать, нужно создавать высокую интенсивность боевых действий на всех участках фронта и не давать ВСУ передохнуть.Он подчеркнул, что ВС РФ не хватает плотности артиллерийского огня и прикрытия, "противник начинает работать по нам и заставляет наших людей зарываться в землю"."Лучшее средство защиты – это нападение и своевременная реакция", войскам РФ не хватает ресурсов и из средств защиты - обычные минометы, они ограничены в своих возможностях, в дальности стрельбы, заключил командир.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220917/1038822858.html

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