Лучшее средство защиты – это нападение и своевременная реакция - Ходаковский о том, что необходимо ВС РФ - 17.09.2022 Украина.ру
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Лучшее средство защиты – это нападение и своевременная реакция - Ходаковский о том, что необходимо ВС РФ
Лучшее средство защиты – это нападение и своевременная реакция - Ходаковский о том, что необходимо ВС РФ - 17.09.2022 Украина.ру
Лучшее средство защиты – это нападение и своевременная реакция - Ходаковский о том, что необходимо ВС РФ
ВС РФ нужно повысить интенсивность работы по противнику средствами артиллерии на всех направлениях боевого соприкосновения, сказал командир батальона "Восток" из ДНР Александр Ходаковский в интервью Украина.ру
2022-09-17T17:52
2022-09-17T17:52
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По его мнению, чтобы противника изматывать, нужно создавать высокую интенсивность боевых действий на всех участках фронта и не давать ВСУ передохнуть.Он подчеркнул, что ВС РФ не хватает плотности артиллерийского огня и прикрытия, "противник начинает работать по нам и заставляет наших людей зарываться в землю"."Лучшее средство защиты – это нападение и своевременная реакция", войскам РФ не хватает ресурсов и из средств защиты - обычные минометы, они ограничены в своих возможностях, в дальности стрельбы, заключил командир.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220917/1038822858.html
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новости, украина, россия
Новости, Украина, Россия

Лучшее средство защиты – это нападение и своевременная реакция - Ходаковский о том, что необходимо ВС РФ

17:52 17.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации
Работа ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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ВС РФ нужно повысить интенсивность работы по противнику средствами артиллерии на всех направлениях боевого соприкосновения, сказал командир батальона "Восток" из ДНР Александр Ходаковский в интервью Украина.ру
По его мнению, чтобы противника изматывать, нужно создавать высокую интенсивность боевых действий на всех участках фронта и не давать ВСУ передохнуть.
Сейчас нужно и важно повысить интенсивность работы по противнику средствами артиллерии. Ладно есть дистанция, по которой мы не достаем до врага. Но есть дистанция, по которой мы вполне можем работать, пока противник проявляет себя. Когда противник обнаруживает свои позиции – можно реагировать.
Александр Ходаковский интервью
Александр Ходаковский
командир батальона "Восток" из ДНР
Он подчеркнул, что ВС РФ не хватает плотности артиллерийского огня и прикрытия, "противник начинает работать по нам и заставляет наших людей зарываться в землю".
"Лучшее средство защиты – это нападение и своевременная реакция", войскам РФ не хватает ресурсов и из средств защиты - обычные минометы, они ограничены в своих возможностях, в дальности стрельбы, заключил командир.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Заголовок открываемого материала
17:57В Донецке при обстреле ВСУ пострадал репортер из Венесуэлы
17:52Лучшее средство защиты – это нападение и своевременная реакция - Ходаковский о том, что необходимо ВС РФ
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