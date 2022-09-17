Запорожскую АЭС подключили к энергосистеме Украины - МАГАТЭ
Запорожскую АЭС подключили к энергосистеме Украины, заявили 17 сентября в Международном агентстве по атомной энергетике (МАГАТЭ).
Подконтрольная России Запорожская АЭС начала получать подпитку из электросетей Украины. Инженеры на украинской стороне отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередач. Об этом сообщили в МАГАТЭ.
Высоковольтная линия в 750 кВ обеспечивает действующий реактор, который был остановлен 11 сентября, заявили в МАГАТЭ. Без этой линии реактор подпитывался производимой на станции электроэнергии, а затем с помощью резервных линий, соединяющих его с сетью через распределительное устройство ближайшей ТЭЦ.
"В связи с повторным подключением основной линии вчера днем, три резервные линии электропередач снова находятся в резерве. Три другие основные внешние линии электропередач 750 кВ, которые были повреждены ранее во время конфликта, остаются отключенными. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в состоянии холодного останова, но им по-прежнему требуется электроэнергия для поддержания необходимых функций безопасности", - заявили в МАГАТЭ.
Линию 750 кВ восстановили инженеры украинского предприятия "Энергоатом". Они доставили груз с запасными частями и топливом, что подтвердили на месте эксперты МАГАТЭ.
Украинские войска продолжают обстреливать Запорожскую АЭС, практически ежедневно заявляют представители военно-гражданской администрации региона. Киевские власти возобновили подпитку ректора и восстановили линии передач. Украинские военные наносят удары по энергетической инфраструктуре Энергодара, чтобы изолировать станцию от энергосистемы освобожденных территорий Украины.
09:02Киев пытается изолировать Запорожскую АЭС от освобожденных территорий - РоговУкраинские войска продолжают обстреливать энергетическую инфраструктуру Энергодара, чтобы изолировать Запорожскую АЭС от энергосистемы освобожденных территорий Украины. Об этом сообщают журналисты РИА Новости, ссылаясь на члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова