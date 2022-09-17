Запорожскую АЭС подключили к энергосистеме Украины - МАГАТЭ - 17.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220917/1038830684.html
Запорожскую АЭС подключили к энергосистеме Украины - МАГАТЭ
Запорожскую АЭС подключили к энергосистеме Украины - МАГАТЭ - 17.09.2022 Украина.ру
Запорожскую АЭС подключили к энергосистеме Украины - МАГАТЭ
Запорожскую АЭС подключили к энергосистеме Украины, заявили 17 сентября в Международном агентстве по атомной энергетике (МАГАТЭ).
2022-09-17T17:47
2022-09-17T17:47
новости
магатэ
запорожская аэс
реакторы
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/01/1038352539_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_e05a9bf11bba8a9df1a56646aa7f9231.jpg
Подконтрольная России Запорожская АЭС начала получать подпитку из электросетей Украины. Инженеры на украинской стороне отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередач. Об этом сообщили в МАГАТЭ. Высоковольтная линия в 750 кВ обеспечивает действующий реактор, который был остановлен 11 сентября, заявили в МАГАТЭ. Без этой линии реактор подпитывался производимой на станции электроэнергии, а затем с помощью резервных линий, соединяющих его с сетью через распределительное устройство ближайшей ТЭЦ.Линию 750 кВ восстановили инженеры украинского предприятия "Энергоатом". Они доставили груз с запасными частями и топливом, что подтвердили на месте эксперты МАГАТЭ.Украинские войска продолжают обстреливать Запорожскую АЭС, практически ежедневно заявляют представители военно-гражданской администрации региона. Киевские власти возобновили подпитку ректора и восстановили линии передач. Украинские военные наносят удары по энергетической инфраструктуре Энергодара, чтобы изолировать станцию от энергосистемы освобожденных территорий Украины.
https://ukraina.ru/20220917/1038821915.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/01/1038352539_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_de1828eab99e725cc0533957750d2e03.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, магатэ, запорожская аэс, реакторы, украина
Новости, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, реакторы, Украина

Запорожскую АЭС подключили к энергосистеме Украины - МАГАТЭ

17:47 17.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Запорожскую АЭС подключили к энергосистеме Украины, заявили 17 сентября в Международном агентстве по атомной энергетике (МАГАТЭ).
Подконтрольная России Запорожская АЭС начала получать подпитку из электросетей Украины. Инженеры на украинской стороне отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередач. Об этом сообщили в МАГАТЭ.
Высоковольтная линия в 750 кВ обеспечивает действующий реактор, который был остановлен 11 сентября, заявили в МАГАТЭ. Без этой линии реактор подпитывался производимой на станции электроэнергии, а затем с помощью резервных линий, соединяющих его с сетью через распределительное устройство ближайшей ТЭЦ.
"В связи с повторным подключением основной линии вчера днем, три резервные линии электропередач снова находятся в резерве. Три другие основные внешние линии электропередач 750 кВ, которые были повреждены ранее во время конфликта, остаются отключенными. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в состоянии холодного останова, но им по-прежнему требуется электроэнергия для поддержания необходимых функций безопасности", - заявили в МАГАТЭ.
Линию 750 кВ восстановили инженеры украинского предприятия "Энергоатом". Они доставили груз с запасными частями и топливом, что подтвердили на месте эксперты МАГАТЭ.
Украинские войска продолжают обстреливать Запорожскую АЭС, практически ежедневно заявляют представители военно-гражданской администрации региона. Киевские власти возобновили подпитку ректора и восстановили линии передач. Украинские военные наносят удары по энергетической инфраструктуре Энергодара, чтобы изолировать станцию от энергосистемы освобожденных территорий Украины.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
09:02
Киев пытается изолировать Запорожскую АЭС от освобожденных территорий - РоговУкраинские войска продолжают обстреливать энергетическую инфраструктуру Энергодара, чтобы изолировать Запорожскую АЭС от энергосистемы освобожденных территорий Украины. Об этом сообщают журналисты РИА Новости, ссылаясь на члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова
 
НовостиМАГАТЭЗапорожская АЭСреакторыУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:57В Донецке при обстреле ВСУ пострадал репортер из Венесуэлы
17:52Лучшее средство защиты – это нападение и своевременная реакция - Ходаковский о том, что необходимо ВС РФ
17:47Запорожскую АЭС подключили к энергосистеме Украины - МАГАТЭ
17:31Во Львовской области призвали уволить учителей, которые ходили в храмы УПЦ
17:27Командир батальона "Восток" рассказал, что сейчас происходит на угледарском направлении
17:07"Действуют по старой схеме": командир батальона "Восток" рассказал о приоритетных направлениях ВСУ
17:00Трое погибли и 11 человек ранены после обстрела ВСУ в Горловке
16:47Патриарх Кирилл выразил соболезнования после гибели на Украине иерея из Татарстана
16:07Разорвало на части! Как киевский режим убивает детей американскими ракетами. Спецрепортаж
16:02Военный эксперт рассказал, что нужно сделать ВС РФ на линиях боевого соприкосновения
15:35Трое пострадали и один человек погиб после обстрела ВСУ в Белгородской области
15:31Военный эксперт объяснил, почему ВСУ начали контрнаступление по всем направлениям
15:02Пушилин об обстреле Донецка: Украина перешла все грани, сейчас это наиболее обострено
14:06"Могут атаковать": военный эксперт Леонков рассказал, что осталось от резервов ВСУ на фронте
13:33Мэр Донецка сообщил о погибших в центре города после обстрела ВСУ
13:21Бастрыкин поручил возбудить дело после убийства заместителя мэра Бердянска
13:19"У них ничего не получается": военный эксперт Леонков рассказал, что сейчас происходит на фронте
12:55Алексей Мухин: Украина превратилась в террористическое государство
12:54Россия окончательно вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ
12:31Украинский снаряд попал в автомобиль на площади Ленина в Донецке
Лента новостейМолния