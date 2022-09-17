https://ukraina.ru/20220917/1038830684.html

Запорожскую АЭС подключили к энергосистеме Украины - МАГАТЭ

Запорожскую АЭС подключили к энергосистеме Украины - МАГАТЭ - 17.09.2022 Украина.ру

Запорожскую АЭС подключили к энергосистеме Украины - МАГАТЭ

Запорожскую АЭС подключили к энергосистеме Украины, заявили 17 сентября в Международном агентстве по атомной энергетике (МАГАТЭ).

2022-09-17T17:47

2022-09-17T17:47

2022-09-17T17:47

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запорожская аэс

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украина

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Подконтрольная России Запорожская АЭС начала получать подпитку из электросетей Украины. Инженеры на украинской стороне отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередач. Об этом сообщили в МАГАТЭ. Высоковольтная линия в 750 кВ обеспечивает действующий реактор, который был остановлен 11 сентября, заявили в МАГАТЭ. Без этой линии реактор подпитывался производимой на станции электроэнергии, а затем с помощью резервных линий, соединяющих его с сетью через распределительное устройство ближайшей ТЭЦ.Линию 750 кВ восстановили инженеры украинского предприятия "Энергоатом". Они доставили груз с запасными частями и топливом, что подтвердили на месте эксперты МАГАТЭ.Украинские войска продолжают обстреливать Запорожскую АЭС, практически ежедневно заявляют представители военно-гражданской администрации региона. Киевские власти возобновили подпитку ректора и восстановили линии передач. Украинские военные наносят удары по энергетической инфраструктуре Энергодара, чтобы изолировать станцию от энергосистемы освобожденных территорий Украины.

https://ukraina.ru/20220917/1038821915.html

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новости, магатэ, запорожская аэс, реакторы, украина