https://ukraina.ru/20220917/1038830354.html

Сергей Марков о том, с какой целью в Изюме представляют очередную фальсификацию "геноцида"

Сергей Марков о том, с какой целью в Изюме представляют очередную фальсификацию "геноцида" - 17.09.2022 Украина.ру

Сергей Марков о том, с какой целью в Изюме представляют очередную фальсификацию "геноцида"

Украина.ру, 17.09.2022

2022-09-17T20:04

2022-09-17T20:04

2022-09-17T20:04

украина

россия

спецоперация

изюм

владимир зеленский

буча

фейк

фейки

пропаганда

терроризм

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Поскольку российское руководство не проводит политику геноцида и не занимается военными преступлениями, Украине приходится фальсифицировать эти данные - считает политолог Сергей Марков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру— Сергей, киевские власти спешат представить миру доказательства якобы сотен убитых русскими в Изюме – раскопали братскую могилу и рассказывают о зверствах России. Для чего им этот новый фейк, который даже не сильно отличается от случая в Буче и как нам к этому относиться?— Что произошло вообще? Есть всеобщая политика, которая заключается в том, чтобы ликвидировать Россию, как государство. С этой целью есть более частная политика - сместить политическое руководство, уничтожить его либо физически, либо социально-политически осудив. Вроде Гаагского суда и так далее.В рамках этой политики – важная составляющая, это создание досье против российского высшего политического руководства, что оно проводит политику геноцида, ответственность за военные преступления, преступления против человечности и так далее. Создается досье.Поскольку российское руководство не проводит политику геноцида и не занимается военными преступлениями, приходится фальсифицировать эти данные. В рамках даже не только военных действий на Украине, а в целом. Это даже не Зеленский делает, это западники все делают. В чем смысл [фальсификации] "Бучи"? Они зашли в город тогда, оставленный российскими войсками, расстреляли мирных жителей, сделали это "зондеркоманды" украинской нацгвардии. Стреляли тех, кто замечен в позитивных отношениях с россиянами, больше всего расстреливали за получение гумпомощи от РФ.Расстреляли, картинно положили на улицах этих людей, обвинили Россию в том, что это якобы мы сделали такие массовые зверства, выложили видео и запустили свою мощнейшую пропагандистскую машину.До этого они запускали, что химией Скрипалей и Навального отравили. Это все одно и то же. И вот сейчас Изюм. Они же пытаются не повторяться строго, но модель схожа.— В Изюме они что сделали?- В Изюме они обнаружили массовые захоронения украинских солдат, тела которых ВСУ отказалась забирать, потому что им не хочется давать информацию о чудовищных потерях украинской армии, выплачивать людям деньги, шокировать население раньше времени, чтобы не получить негатива.Они нашли эти захоронения и начали их раскапывать, собрали огромное количество журналистов, туда в захоронения одновременно подсунули ряд мирных жителей, каких-то нашли. Начали они доставать это все при камерах. Глава дипломатии Баррозу уже заявил, что руководство России виновно и должно понести ответственность за участие в массовых убийствах мирных жителей и так далее.Кончено, они хотят на украинском сюжете вывести это все на геноцид, обвинить в этом Путина, Шойгу, Патрушева, вот этих людей, которых они ненавидят больше всего. Ну и иметь ввиду, что они готовы на любые методы насилия, на убийства и на теракты.В отношении Путина, Шойгу и российских войск они хотят создать юридическую базу возможности применения любого террора, захвата, прямого убийства, осуждения.— Нам на это как реагировать на дипломатическом уровне, на военном…— Нет, нет, невозможно! Надо рассказывать об этом внятно, прямо говорить. Мы должны понять, что Украина не существует. Правильно заявить, что как независимой страны ее не существует. Это край, бывшая страна до 14-го года. Прямо винить надо спецслужбы США и Британии. И в терактах. Они ведут прокси-войну руками своих украинских марионеток. Вот в чем смысл. Мы даже не называем до сих пор вещи своими именами. А надо назвать и заявить, что Россия будет отвечать таким же образом. Ну если мы не можем военным способом этом сделать. Дипломатии нет, она ликвидирована и не существует.— А что там было на самом деле? Там же могли быть и российские солдаты в могилах, и украинские. Я читал у одного из российских военкоров, что были случаи, когда хоронили и украинских солдат, которых отказывались забирать ВСУ.— Да, но там прежде всего украинские военнослужащие, погибшие в боях, которым наши отдали долг чести и похоронили.— Может стоило бы отбить Изюм сейчас, чтобы исключить репрессии ВСУ в отношении наших людей?— Стоит. Но мы не можем военным образом это сделать, они уже открыли могилы, это уже бесполезно. А массовые репрессии – да, это же фашистское государство, на 100% сформировано и после февраля - еще сильнее, и ведут они себя логично фашистскому государству.Сил армии пока у нас не хватает, у нас же меньше в два раза солдат на фронте. У них полноценное тоталитарное государство Британия создает, отсюда массовая мобилизация, не считаются с жертвами.А Россия остается свободным, открытым обществом, слегка расслабленным, что видно по этим многочисленным салютам в день города Москвы. Вот это нужно менять. России нужна более сильная армия, которая могла бы наступать, а ликвидация украинского террористического режима – абсолютно необходима.

https://ukraina.ru/20201113/1029610421.html

https://ukraina.ru/20220917/1038824239.html

https://ukraina.ru/20220913/1038662890.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

украина, россия, спецоперация, изюм, владимир зеленский, буча, фейк, фейки, пропаганда, терроризм, захоронение