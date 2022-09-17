Во Львовской области призвали уволить учителей, которые ходили в храмы УПЦ - 17.09.2022 Украина.ру
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Во Львовской области призвали уволить учителей, которые ходили в храмы УПЦ
Во Львовской области призвали уволить учителей, которые ходили в храмы УПЦ - 17.09.2022 Украина.ру
Во Львовской области призвали уволить учителей, которые ходили в храмы УПЦ
Жители села Верхняя Яблонька на общем собрании потребовали уволить учителей, которые ходили в храмы Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили в пресс-службе УПЦ Московского патриархата
2022-09-17T17:31
2022-09-17T17:31
новости
упц
церковь
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Во Львовской области Украины староста села Верхняя Яблонька Ева Семкив потребовала уволить директора школы и учителей, которые ходили в храмы Украинской православной церкви Московского патриархата. Женщина написала письмо главе администрации области Максиму Козицкому. "Действия госпожи Семкив являются грубым нарушением Конституции Украины, 35 статья которой говорит: "Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания &lt;…&gt; Церковь и религиозные организации на Украине отделены от государства, а школа – от церкви. Ни одна религия не может быть признана государством как обязательной", - прокомментировали в пресс-службе УПЦ.Учителя ходили в церковь, и таким образом "подавали негативный пример ученикам", заявила Семкив. По ее словам, жители села на общем собрании потребовали уволить учителей. Верхняя Яблонька - село в Карпатах. Численность населения превышает две тысячи человек.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, упц, церковь, учителя, украина
Новости, УПЦ, Церковь, учителя, Украина

Во Львовской области призвали уволить учителей, которые ходили в храмы УПЦ

17:31 17.09.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкКрестный ход в Киеве
Крестный ход в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
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Жители села Верхняя Яблонька на общем собрании потребовали уволить учителей, которые ходили в храмы Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили в пресс-службе УПЦ Московского патриархата
Во Львовской области Украины староста села Верхняя Яблонька Ева Семкив потребовала уволить директора школы и учителей, которые ходили в храмы Украинской православной церкви Московского патриархата. Женщина написала письмо главе администрации области Максиму Козицкому.
"Действия госпожи Семкив являются грубым нарушением Конституции Украины, 35 статья которой говорит: "Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания <…> Церковь и религиозные организации на Украине отделены от государства, а школа – от церкви. Ни одна религия не может быть признана государством как обязательной", - прокомментировали в пресс-службе УПЦ.
Учителя ходили в церковь, и таким образом "подавали негативный пример ученикам", заявила Семкив. По ее словам, жители села на общем собрании потребовали уволить учителей.
Верхняя Яблонька - село в Карпатах. Численность населения превышает две тысячи человек.
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