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Командир батальона "Восток" рассказал, что сейчас происходит на угледарском направлении
Командир батальона "Восток" рассказал, что сейчас происходит на угледарском направлении - 17.09.2022 Украина.ру
Командир батальона "Восток" рассказал, что сейчас происходит на угледарском направлении
На угледарском направлении ВСУ накапливают силы, группируются, маскируются, а также туда прибывает техника и личный состав противника, сказал командир батальона "Восток" из ДНР Александр Ходаковский в интервью Украина.ру
2022-09-17T17:27
2022-09-17T17:27
2022-09-17T17:27
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Он рассказал, что на угледарском направлении период затишья закончился у ВСУ, "уже на протяжении полутора-двух недель мы наблюдаем повышенную активность врага".Он отметил, что ВС РФ знают о примерных силах противника, которые находятся в том или ином населенном пункте.Украинская артиллерия очень активно начала работать, танки украинских подразделений начали выходить, прямой наводкой по войскам РФ работать, хотя раньше они прятались, боялись обнаружения и уничтожения, а сейчас они ведут себя более нагло и открыто, добавил командир.По его словам, противник старается держать войска России в напряжении, не прекращая делать попытки смять или уничтожить российские позиции, "это задает определенный тонус боестолкновениям".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220917/1038824239.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, вс рф, россия, украина
Командир батальона "Восток" рассказал, что сейчас происходит на угледарском направлении
На угледарском направлении ВСУ накапливают силы, группируются, маскируются, а также туда прибывает техника и личный состав противника, сказал командир батальона "Восток" из ДНР Александр Ходаковский в интервью Украина.ру
Он рассказал, что на угледарском направлении период затишья закончился у ВСУ, "уже на протяжении полутора-двух недель мы наблюдаем повышенную активность врага".
Там, куда мы можем дотянуться средствами разведки, – видим, что противник накапливает силы, группируется, маскируется до поры до времени. Мы знаем о прибытии техники и личного состава, но это увидеть невозможно, так как противник подтягивается и сразу же рассасывается и прячется настолько, насколько это возможно.
Александр Ходаковский
командир батальона "Восток" из ДНР
Он отметил, что ВС РФ знают о примерных силах противника, которые находятся в том или ином населенном пункте.
Украинская артиллерия очень активно начала работать, танки украинских подразделений начали выходить, прямой наводкой по войскам РФ работать, хотя раньше они прятались, боялись обнаружения и уничтожения, а сейчас они ведут себя более нагло и открыто, добавил командир.
По его словам, противник старается держать войска России в напряжении, не прекращая делать попытки смять или уничтожить российские позиции, "это задает определенный тонус боестолкновениям".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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