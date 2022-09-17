https://ukraina.ru/20220917/1038830026.html

Командир батальона "Восток" рассказал, что сейчас происходит на угледарском направлении

Командир батальона "Восток" рассказал, что сейчас происходит на угледарском направлении - 17.09.2022 Украина.ру

Командир батальона "Восток" рассказал, что сейчас происходит на угледарском направлении

На угледарском направлении ВСУ накапливают силы, группируются, маскируются, а также туда прибывает техника и личный состав противника, сказал командир батальона "Восток" из ДНР Александр Ходаковский в интервью Украина.ру

2022-09-17T17:27

2022-09-17T17:27

2022-09-17T17:27

новости

всу

вс рф

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/17/1038017767_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_abcf706c217dd51d92b8c4b1f8f2b98f.jpg.webp

Он рассказал, что на угледарском направлении период затишья закончился у ВСУ, "уже на протяжении полутора-двух недель мы наблюдаем повышенную активность врага".Он отметил, что ВС РФ знают о примерных силах противника, которые находятся в том или ином населенном пункте.Украинская артиллерия очень активно начала работать, танки украинских подразделений начали выходить, прямой наводкой по войскам РФ работать, хотя раньше они прятались, боялись обнаружения и уничтожения, а сейчас они ведут себя более нагло и открыто, добавил командир.По его словам, противник старается держать войска России в напряжении, не прекращая делать попытки смять или уничтожить российские позиции, "это задает определенный тонус боестолкновениям".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220917/1038824239.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, вс рф, россия, украина