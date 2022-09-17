Командир батальона "Восток" рассказал, что сейчас происходит на угледарском направлении - 17.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220917/1038830026.html
Командир батальона "Восток" рассказал, что сейчас происходит на угледарском направлении
Командир батальона "Восток" рассказал, что сейчас происходит на угледарском направлении - 17.09.2022 Украина.ру
Командир батальона "Восток" рассказал, что сейчас происходит на угледарском направлении
На угледарском направлении ВСУ накапливают силы, группируются, маскируются, а также туда прибывает техника и личный состав противника, сказал командир батальона "Восток" из ДНР Александр Ходаковский в интервью Украина.ру
2022-09-17T17:27
2022-09-17T17:27
новости
всу
вс рф
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/17/1038017767_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_abcf706c217dd51d92b8c4b1f8f2b98f.jpg.webp
Он рассказал, что на угледарском направлении период затишья закончился у ВСУ, "уже на протяжении полутора-двух недель мы наблюдаем повышенную активность врага".Он отметил, что ВС РФ знают о примерных силах противника, которые находятся в том или ином населенном пункте.Украинская артиллерия очень активно начала работать, танки украинских подразделений начали выходить, прямой наводкой по войскам РФ работать, хотя раньше они прятались, боялись обнаружения и уничтожения, а сейчас они ведут себя более нагло и открыто, добавил командир.По его словам, противник старается держать войска России в напряжении, не прекращая делать попытки смять или уничтожить российские позиции, "это задает определенный тонус боестолкновениям".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220917/1038824239.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/17/1038017767_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_4e61da31c7a46f6242257da7575dc456.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, вс рф, россия, украина
Новости, ВСУ, ВС РФ, Россия, Украина

Командир батальона "Восток" рассказал, что сейчас происходит на угледарском направлении

17:27 17.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота экипажа 2С3 "Акация" в ходе спецоперации на Украине
Работа экипажа 2С3 Акация в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
На угледарском направлении ВСУ накапливают силы, группируются, маскируются, а также туда прибывает техника и личный состав противника, сказал командир батальона "Восток" из ДНР Александр Ходаковский в интервью Украина.ру
Он рассказал, что на угледарском направлении период затишья закончился у ВСУ, "уже на протяжении полутора-двух недель мы наблюдаем повышенную активность врага".
Там, куда мы можем дотянуться средствами разведки, – видим, что противник накапливает силы, группируется, маскируется до поры до времени. Мы знаем о прибытии техники и личного состава, но это увидеть невозможно, так как противник подтягивается и сразу же рассасывается и прячется настолько, насколько это возможно.
Александр Ходаковский интервью
Александр Ходаковский
командир батальона "Восток" из ДНР
Он отметил, что ВС РФ знают о примерных силах противника, которые находятся в том или ином населенном пункте.
Украинская артиллерия очень активно начала работать, танки украинских подразделений начали выходить, прямой наводкой по войскам РФ работать, хотя раньше они прятались, боялись обнаружения и уничтожения, а сейчас они ведут себя более нагло и открыто, добавил командир.
По его словам, противник старается держать войска России в напряжении, не прекращая делать попытки смять или уничтожить российские позиции, "это задает определенный тонус боестолкновениям".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
ВСУ жители Пригород КИева Буча оружие военнослужащие Украина - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
11:07
Не перепутать с Бучей. Как украинская власть организует провокацию в Изюме
 
НовостиВСУВС РФРоссияУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:57В Донецке при обстреле ВСУ пострадал репортер из Венесуэлы
17:52Лучшее средство защиты – это нападение и своевременная реакция - Ходаковский о том, что необходимо ВС РФ
17:47Запорожскую АЭС подключили к энергосистеме Украины - МАГАТЭ
17:31Во Львовской области призвали уволить учителей, которые ходили в храмы УПЦ
17:27Командир батальона "Восток" рассказал, что сейчас происходит на угледарском направлении
17:07"Действуют по старой схеме": командир батальона "Восток" рассказал о приоритетных направлениях ВСУ
17:00Трое погибли и 11 человек ранены после обстрела ВСУ в Горловке
16:47Патриарх Кирилл выразил соболезнования после гибели на Украине иерея из Татарстана
16:07Разорвало на части! Как киевский режим убивает детей американскими ракетами. Спецрепортаж
16:02Военный эксперт рассказал, что нужно сделать ВС РФ на линиях боевого соприкосновения
15:35Трое пострадали и один человек погиб после обстрела ВСУ в Белгородской области
15:31Военный эксперт объяснил, почему ВСУ начали контрнаступление по всем направлениям
15:02Пушилин об обстреле Донецка: Украина перешла все грани, сейчас это наиболее обострено
14:06"Могут атаковать": военный эксперт Леонков рассказал, что осталось от резервов ВСУ на фронте
13:33Мэр Донецка сообщил о погибших в центре города после обстрела ВСУ
13:21Бастрыкин поручил возбудить дело после убийства заместителя мэра Бердянска
13:19"У них ничего не получается": военный эксперт Леонков рассказал, что сейчас происходит на фронте
12:55Алексей Мухин: Украина превратилась в террористическое государство
12:54Россия окончательно вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ
12:31Украинский снаряд попал в автомобиль на площади Ленина в Донецке
Лента новостейМолния