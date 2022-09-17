https://ukraina.ru/20220917/1038829906.html

"Действуют по старой схеме": командир батальона "Восток" рассказал о приоритетных направлениях ВСУ

"Действуют по старой схеме": командир батальона "Восток" рассказал о приоритетных направлениях ВСУ - 17.09.2022 Украина.ру

"Действуют по старой схеме": командир батальона "Восток" рассказал о приоритетных направлениях ВСУ

Главные направления у ВСУ – это районы Лисичанска, Северодонецка, Луганска и также Донецка с выходом к Енакиево со стороны Горловки, сказал командир батальона "Восток" из ДНР Александр Ходаковский в интервью Украина.ру

2022-09-17T17:07

2022-09-17T17:07

2022-09-17T17:07

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Он рассказал, что приоритетные направления у ВСУ – это Лисичанск, Северодонецк и Луганск.По его словам, в районе Харцызска украинские военнослужащие попытаются отрезать Донецк от границы с Россией, чтобы блокировать подход подкреплений.Также угледарское направление рассматривается ВСУ как одно из перспективных направлений, чтобы отрезать ВС РФ по линии Мариуполя, заключил командир.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220916/1038806009.html

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