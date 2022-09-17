https://ukraina.ru/20220917/1038829906.html
"Действуют по старой схеме": командир батальона "Восток" рассказал о приоритетных направлениях ВСУ
"Действуют по старой схеме": командир батальона "Восток" рассказал о приоритетных направлениях ВСУ - 17.09.2022 Украина.ру
"Действуют по старой схеме": командир батальона "Восток" рассказал о приоритетных направлениях ВСУ
Главные направления у ВСУ – это районы Лисичанска, Северодонецка, Луганска и также Донецка с выходом к Енакиево со стороны Горловки, сказал командир батальона "Восток" из ДНР Александр Ходаковский в интервью Украина.ру
2022-09-17T17:07
2022-09-17T17:07
2022-09-17T17:07
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Он рассказал, что приоритетные направления у ВСУ – это Лисичанск, Северодонецк и Луганск.По его словам, в районе Харцызска украинские военнослужащие попытаются отрезать Донецк от границы с Россией, чтобы блокировать подход подкреплений.Также угледарское направление рассматривается ВСУ как одно из перспективных направлений, чтобы отрезать ВС РФ по линии Мариуполя, заключил командир.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220916/1038806009.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, россия, украина
"Действуют по старой схеме": командир батальона "Восток" рассказал о приоритетных направлениях ВСУ
Главные направления у ВСУ – это районы Лисичанска, Северодонецка, Луганска и также Донецка с выходом к Енакиево со стороны Горловки, сказал командир батальона "Восток" из ДНР Александр Ходаковский в интервью Украина.ру
Он рассказал, что приоритетные направления у ВСУ – это Лисичанск, Северодонецк и Луганск.
Также возможно отрезание Донецка с выходом к Енакиево со стороны Горловки, между Горловкой и Пантелеймоновкой - на участке Пантелеймоновки и Красный Партизан. По нашим разведданным это направление рассматривается ими как одно из направлений удара. Они могут действовать по старой схеме 2014 года: выходим к Енакиево на внутренние территории – Кировское, Никишино.
Александр Ходаковский
командир батальона "Восток" из ДНР
По его словам, в районе Харцызска украинские военнослужащие попытаются отрезать Донецк от границы с Россией, чтобы блокировать подход подкреплений.
Также угледарское направление рассматривается ВСУ как одно из перспективных направлений, чтобы отрезать ВС РФ по линии Мариуполя, заключил командир.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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