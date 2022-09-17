"Действуют по старой схеме": командир батальона "Восток" рассказал о приоритетных направлениях ВСУ - 17.09.2022 Украина.ру
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"Действуют по старой схеме": командир батальона "Восток" рассказал о приоритетных направлениях ВСУ
"Действуют по старой схеме": командир батальона "Восток" рассказал о приоритетных направлениях ВСУ - 17.09.2022 Украина.ру
"Действуют по старой схеме": командир батальона "Восток" рассказал о приоритетных направлениях ВСУ
Главные направления у ВСУ – это районы Лисичанска, Северодонецка, Луганска и также Донецка с выходом к Енакиево со стороны Горловки, сказал командир батальона "Восток" из ДНР Александр Ходаковский в интервью Украина.ру
2022-09-17T17:07
2022-09-17T17:07
новости
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Он рассказал, что приоритетные направления у ВСУ – это Лисичанск, Северодонецк и Луганск.По его словам, в районе Харцызска украинские военнослужащие попытаются отрезать Донецк от границы с Россией, чтобы блокировать подход подкреплений.Также угледарское направление рассматривается ВСУ как одно из перспективных направлений, чтобы отрезать ВС РФ по линии Мариуполя, заключил командир.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220916/1038806009.html
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новости, всу, россия, украина
Новости, ВСУ, Россия, Украина

"Действуют по старой схеме": командир батальона "Восток" рассказал о приоритетных направлениях ВСУ

17:07 17.09.2022
 
© Фото : CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військадесантники ВСУ
десантники ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© Фото : CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Читать в
Главные направления у ВСУ – это районы Лисичанска, Северодонецка, Луганска и также Донецка с выходом к Енакиево со стороны Горловки, сказал командир батальона "Восток" из ДНР Александр Ходаковский в интервью Украина.ру
Он рассказал, что приоритетные направления у ВСУ – это Лисичанск, Северодонецк и Луганск.
Также возможно отрезание Донецка с выходом к Енакиево со стороны Горловки, между Горловкой и Пантелеймоновкой - на участке Пантелеймоновки и Красный Партизан. По нашим разведданным это направление рассматривается ими как одно из направлений удара. Они могут действовать по старой схеме 2014 года: выходим к Енакиево на внутренние территории – Кировское, Никишино.
Александр Ходаковский интервью
Александр Ходаковский
командир батальона "Восток" из ДНР
По его словам, в районе Харцызска украинские военнослужащие попытаются отрезать Донецк от границы с Россией, чтобы блокировать подход подкреплений.
Также угледарское направление рассматривается ВСУ как одно из перспективных направлений, чтобы отрезать ВС РФ по линии Мариуполя, заключил командир.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
генерал-лейтенант Фредерик Бен Ходжес - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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Заголовок открываемого материала
17:07"Действуют по старой схеме": командир батальона "Восток" рассказал о приоритетных направлениях ВСУ
17:00Трое погибли и 11 человек ранены после обстрела ВСУ в Горловке
16:47Патриарх Кирилл выразил соболезнования после гибели на Украине иерея из Татарстана
16:07Разорвало на части! Как киевский режим убивает детей американскими ракетами. Спецрепортаж
16:02Военный эксперт рассказал, что нужно сделать ВС РФ на линиях боевого соприкосновения
15:35Трое пострадали и один человек погиб после обстрела ВСУ в Белгородской области
15:31Военный эксперт объяснил, почему ВСУ начали контрнаступление по всем направлениям
15:02Пушилин об обстреле Донецка: Украина перешла все грани, сейчас это наиболее обострено
14:06"Могут атаковать": военный эксперт Леонков рассказал, что осталось от резервов ВСУ на фронте
13:33Мэр Донецка сообщил о погибших в центре города после обстрела ВСУ
13:21Бастрыкин поручил возбудить дело после убийства заместителя мэра Бердянска
13:19"У них ничего не получается": военный эксперт Леонков рассказал, что сейчас происходит на фронте
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12:54Россия окончательно вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ
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