https://ukraina.ru/20220917/1038829794.html

Трое погибли и 11 человек ранены после обстрела ВСУ в Горловке

Трое погибли и 11 человек ранены после обстрела ВСУ в Горловке - 17.09.2022 Украина.ру

Трое погибли и 11 человек ранены после обстрела ВСУ в Горловке

Украинские войска обстреляли Горловке в ДНР, погибли три мирных жителя. Об этом 17 сентября сообщил мэр Горловки Иван Приходько в телеграм-канале

2022-09-17T17:00

2022-09-17T17:00

2022-09-17T17:00

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горловка

обстрелы

всу

спецоперация

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ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки в ДНР. В результате обстрелов сгорели хозяйственная постройка и жилой дом, повреждены зал фехтования детской спортивной школы и детский сад. Три человека погибли, одиннадцать ранены. "Увы, список погибших увеличился до трех человек. И одиннадцать человек получили ранения", - сообщил Приходько.Также повреждены несколько домов. Осколками посечены заборы и фасады, выбиты окна. С начала спецоперации по 16 сентября включительно в Горловке погибли 70 человек, 293 жителя ранило. Повреждения получили 1534 частных дома, 623 многоквартирных дома, 120 социальных объектов, 88 общественных зданий и 150 промышленных объектов. Всего по Горловке произвели 6757 обстрелов.

https://ukraina.ru/20220917/1038827503.html

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новости, горловка, обстрелы, всу, спецоперация