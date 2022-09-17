Трое погибли и 11 человек ранены после обстрела ВСУ в Горловке - 17.09.2022 Украина.ру
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Трое погибли и 11 человек ранены после обстрела ВСУ в Горловке
Трое погибли и 11 человек ранены после обстрела ВСУ в Горловке - 17.09.2022 Украина.ру
Трое погибли и 11 человек ранены после обстрела ВСУ в Горловке
Украинские войска обстреляли Горловке в ДНР, погибли три мирных жителя. Об этом 17 сентября сообщил мэр Горловки Иван Приходько в телеграм-канале
2022-09-17T17:00
2022-09-17T17:00
новости
горловка
обстрелы
всу
спецоперация
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ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки в ДНР. В результате обстрелов сгорели хозяйственная постройка и жилой дом, повреждены зал фехтования детской спортивной школы и детский сад. Три человека погибли, одиннадцать ранены. "Увы, список погибших увеличился до трех человек. И одиннадцать человек получили ранения", - сообщил Приходько.Также повреждены несколько домов. Осколками посечены заборы и фасады, выбиты окна. С начала спецоперации по 16 сентября включительно в Горловке погибли 70 человек, 293 жителя ранило. Повреждения получили 1534 частных дома, 623 многоквартирных дома, 120 социальных объектов, 88 общественных зданий и 150 промышленных объектов. Всего по Горловке произвели 6757 обстрелов.
https://ukraina.ru/20220917/1038827503.html
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новости, горловка, обстрелы, всу, спецоперация
Новости, Горловка, обстрелы, ВСУ, Спецоперация

Трое погибли и 11 человек ранены после обстрела ВСУ в Горловке

17:00 17.09.2022
 
Обстрел Горловки 17 сентября
Обстрел Горловки 17 сентября
Читать в
Украинские войска обстреляли Горловке в ДНР, погибли три мирных жителя. Об этом 17 сентября сообщил мэр Горловки Иван Приходько в телеграм-канале
ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки в ДНР. В результате обстрелов сгорели хозяйственная постройка и жилой дом, повреждены зал фехтования детской спортивной школы и детский сад. Три человека погибли, одиннадцать ранены.
"Увы, список погибших увеличился до трех человек. И одиннадцать человек получили ранения", - сообщил Приходько.
Также повреждены несколько домов. Осколками посечены заборы и фасады, выбиты окна.
С начала спецоперации по 16 сентября включительно в Горловке погибли 70 человек, 293 жителя ранило. Повреждения получили 1534 частных дома, 623 многоквартирных дома, 120 социальных объектов, 88 общественных зданий и 150 промышленных объектов. Всего по Горловке произвели 6757 обстрелов.
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НовостиГорловкаобстрелыВСУСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
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17:00Трое погибли и 11 человек ранены после обстрела ВСУ в Горловке
16:47Патриарх Кирилл выразил соболезнования после гибели на Украине иерея из Татарстана
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16:02Военный эксперт рассказал, что нужно сделать ВС РФ на линиях боевого соприкосновения
15:35Трое пострадали и один человек погиб после обстрела ВСУ в Белгородской области
15:31Военный эксперт объяснил, почему ВСУ начали контрнаступление по всем направлениям
15:02Пушилин об обстреле Донецка: Украина перешла все грани, сейчас это наиболее обострено
14:06"Могут атаковать": военный эксперт Леонков рассказал, что осталось от резервов ВСУ на фронте
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