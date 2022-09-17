https://ukraina.ru/20220917/1038829794.html
Трое погибли и 11 человек ранены после обстрела ВСУ в Горловке
Трое погибли и 11 человек ранены после обстрела ВСУ в Горловке - 17.09.2022 Украина.ру
Трое погибли и 11 человек ранены после обстрела ВСУ в Горловке
Украинские войска обстреляли Горловке в ДНР, погибли три мирных жителя. Об этом 17 сентября сообщил мэр Горловки Иван Приходько в телеграм-канале
2022-09-17T17:00
2022-09-17T17:00
2022-09-17T17:00
новости
горловка
обстрелы
всу
спецоперация
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ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки в ДНР. В результате обстрелов сгорели хозяйственная постройка и жилой дом, повреждены зал фехтования детской спортивной школы и детский сад. Три человека погибли, одиннадцать ранены. "Увы, список погибших увеличился до трех человек. И одиннадцать человек получили ранения", - сообщил Приходько.Также повреждены несколько домов. Осколками посечены заборы и фасады, выбиты окна. С начала спецоперации по 16 сентября включительно в Горловке погибли 70 человек, 293 жителя ранило. Повреждения получили 1534 частных дома, 623 многоквартирных дома, 120 социальных объектов, 88 общественных зданий и 150 промышленных объектов. Всего по Горловке произвели 6757 обстрелов.
https://ukraina.ru/20220917/1038827503.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, горловка, обстрелы, всу, спецоперация
Новости, Горловка, обстрелы, ВСУ, Спецоперация
Трое погибли и 11 человек ранены после обстрела ВСУ в Горловке
Украинские войска обстреляли Горловке в ДНР, погибли три мирных жителя. Об этом 17 сентября сообщил мэр Горловки Иван Приходько в телеграм-канале
ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки в ДНР. В результате обстрелов сгорели хозяйственная постройка и жилой дом, повреждены зал фехтования детской спортивной школы и детский сад. Три человека погибли, одиннадцать ранены.
"Увы, список погибших увеличился до трех человек. И одиннадцать человек получили ранения", - сообщил Приходько.
Также повреждены несколько домов. Осколками посечены заборы и фасады, выбиты окна.
С начала спецоперации по 16 сентября включительно в Горловке погибли 70 человек, 293 жителя ранило. Повреждения получили 1534 частных дома, 623 многоквартирных дома, 120 социальных объектов, 88 общественных зданий и 150 промышленных объектов. Всего по Горловке произвели 6757 обстрелов.