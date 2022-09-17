Разорвало на части! Как киевский режим убивает детей американскими ракетами. Спецрепортаж - 17.09.2022 Украина.ру
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Разорвало на части! Как киевский режим убивает детей американскими ракетами. Спецрепортаж
Разорвало на части! Как киевский режим убивает детей американскими ракетами. Спецрепортаж - 17.09.2022 Украина.ру
Разорвало на части! Как киевский режим убивает детей американскими ракетами. Спецрепортаж
Украина продолжает обстреливать мирное население. На этой неделе, среди многих других, пострадал и город Перевальск в ЛНР. В результате ударов из американской... Украина.ру, 17.09.2022
2022-09-17T16:07
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Украина продолжает обстреливать мирное население. На этой неделе, среди многих других, пострадал и город Перевальск в ЛНР. В результате ударов из американской РСЗО HIMARS было полностью разрушено здание колледжа. Погибла 18-летняя девушка Вика. Дети, пытаясь спастись, бежали босиком по осколкам. Спасатели вытаскивали пострадавших из окон и из-под многочисленных завалов. Корреспондент Украина.ру Филипп Прокудин побывал на месте трагедии, взял интервью у директора колледжа, пообщался с друзьями погибшей девушки и с представителем Совместного центра контроля и координации (СЦКК). Подробности - в видеоматериале.Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины. Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
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Разорвало на части! Как киевский режим убивает детей американскими ракетами. Спецрепортаж

16:07 17.09.2022
 
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Украина продолжает обстреливать мирное население. На этой неделе, среди многих других, пострадал и город Перевальск в ЛНР. В результате ударов из американской РСЗО HIMARS было полностью разрушено здание колледжа. Погибла 18-летняя девушка Вика. Дети, пытаясь спастись, бежали босиком по осколкам. Спасатели вытаскивали пострадавших из окон и из-под многочисленных завалов.
Корреспондент Украина.ру Филипп Прокудин побывал на месте трагедии, взял интервью у директора колледжа, пообщался с друзьями погибшей девушки и с представителем Совместного центра контроля и координации (СЦКК).
Подробности - в видеоматериале.
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины. Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
 
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