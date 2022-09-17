Трое пострадали и один человек погиб после обстрела ВСУ в Белгородской области - 17.09.2022 Украина.ру
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Трое пострадали и один человек погиб после обстрела ВСУ в Белгородской области
Трое пострадали и один человек погиб после обстрела ВСУ в Белгородской области - 17.09.2022 Украина.ру
Трое пострадали и один человек погиб после обстрела ВСУ в Белгородской области
Украинские войска обстреляли село Красный Хутор в Белгородской области. В результате обстрела трое человек пострадали, одна женщина погибла. Об этом 17 сентября сообщил глава Минздрава региона Андрей Иконников в телеграм-канале
2022-09-17T15:35
2022-09-17T15:35
новости
белгородская область
обстрелы
всу
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Украинские войска продолжают обстреливать территорию России. В Белгородской области под ударом оказалось село Красный Хутор.14 сентября ВСУ обстреляли Красный Хутор, Нехотеевку и таможенный терминал. На неработающей автозаправке произошел пожар. 16 сентября под ракетным ударом оказался город Валуйки.
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новости, белгородская область, обстрелы, всу
Новости, Белгородская область, обстрелы, ВСУ

Трое пострадали и один человек погиб после обстрела ВСУ в Белгородской области

15:35 17.09.2022
 
Село Красный Хутор в Белгородской области после обстрела ВСУ
Село Красный Хутор в Белгородской области после обстрела ВСУ
Читать в
Украинские войска обстреляли село Красный Хутор в Белгородской области. В результате обстрела трое человек пострадали, одна женщина погибла. Об этом 17 сентября сообщил глава Минздрава региона Андрей Иконников в телеграм-канале
Украинские войска продолжают обстреливать территорию России. В Белгородской области под ударом оказалось село Красный Хутор.
"Пострадали три человека — двоим с легкими ранениями оказана медицинская помощь, отпущены домой. Одна женщина, к сожалению, скончалась", - сообщил Иконников.
14 сентября ВСУ обстреляли Красный Хутор, Нехотеевку и таможенный терминал. На неработающей автозаправке произошел пожар. 16 сентября под ракетным ударом оказался город Валуйки.
Последствия обстрела села Красный Хутор в Белгородской области со стороны Украины
11:28
ВСУ обстреливают российское село на границе с Харьковской областьюУкраинские войска обстреливают село Красный Хутор в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале
 
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Заголовок открываемого материала
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