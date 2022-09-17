https://ukraina.ru/20220917/1038828768.html

Трое пострадали и один человек погиб после обстрела ВСУ в Белгородской области

Трое пострадали и один человек погиб после обстрела ВСУ в Белгородской области - 17.09.2022 Украина.ру

Трое пострадали и один человек погиб после обстрела ВСУ в Белгородской области

Украинские войска обстреляли село Красный Хутор в Белгородской области. В результате обстрела трое человек пострадали, одна женщина погибла. Об этом 17 сентября сообщил глава Минздрава региона Андрей Иконников в телеграм-канале

2022-09-17T15:35

2022-09-17T15:35

2022-09-17T15:35

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Украинские войска продолжают обстреливать территорию России. В Белгородской области под ударом оказалось село Красный Хутор.14 сентября ВСУ обстреляли Красный Хутор, Нехотеевку и таможенный терминал. На неработающей автозаправке произошел пожар. 16 сентября под ракетным ударом оказался город Валуйки.

https://ukraina.ru/20220917/1038824895.html

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