https://ukraina.ru/20220917/1038828417.html
Пушилин об обстреле Донецка: Украина перешла все грани, сейчас это наиболее обострено
Пушилин об обстреле Донецка: Украина перешла все грани, сейчас это наиболее обострено - 17.09.2022 Украина.ру
Пушилин об обстреле Донецка: Украина перешла все грани, сейчас это наиболее обострено
Союзные силы вынуждены перейти на новый этап после очередного обстрела Донецка. Об этом 17 сентября заявил глава ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале
2022-09-17T15:02
2022-09-17T15:02
2022-09-17T15:02
новости
денис пушилин
обстрелы
донецк
днр
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Украинские войска обстреляли Донецк 17 сентября. Украина перешла все грани, в обстрелах нет логики, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Подразделения Народной милиции ДНР делают все возможное, чтобы предотвратить обстрелы, сказал Пушилин, но "нужно делать больше". Союзные силы, считает он, вынуждены перейти на новый этап.
https://ukraina.ru/20220917/1038827503.html
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Украина.ру
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новости, денис пушилин, обстрелы, донецк, днр
Новости, Денис Пушилин, обстрелы, Донецк, ДНР
Пушилин об обстреле Донецка: Украина перешла все грани, сейчас это наиболее обострено
Союзные силы вынуждены перейти на новый этап после очередного обстрела Донецка. Об этом 17 сентября заявил глава ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале