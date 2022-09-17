Пушилин об обстреле Донецка: Украина перешла все грани, сейчас это наиболее обострено - 17.09.2022 Украина.ру
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Пушилин об обстреле Донецка: Украина перешла все грани, сейчас это наиболее обострено
Пушилин об обстреле Донецка: Украина перешла все грани, сейчас это наиболее обострено - 17.09.2022 Украина.ру
Пушилин об обстреле Донецка: Украина перешла все грани, сейчас это наиболее обострено
Союзные силы вынуждены перейти на новый этап после очередного обстрела Донецка. Об этом 17 сентября заявил глава ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале
2022-09-17T15:02
2022-09-17T15:02
новости
денис пушилин
обстрелы
донецк
днр
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Украинские войска обстреляли Донецк 17 сентября. Украина перешла все грани, в обстрелах нет логики, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Подразделения Народной милиции ДНР делают все возможное, чтобы предотвратить обстрелы, сказал Пушилин, но "нужно делать больше". Союзные силы, считает он, вынуждены перейти на новый этап.
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новости, денис пушилин, обстрелы, донецк, днр
Новости, Денис Пушилин, обстрелы, Донецк, ДНР

Пушилин об обстреле Донецка: Украина перешла все грани, сейчас это наиболее обострено

15:02 17.09.2022
 
© скриншотПушилин в центре Донецка после обстрела ВСУ
Пушилин в центре Донецка после обстрела ВСУ
© скриншот
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Союзные силы вынуждены перейти на новый этап после очередного обстрела Донецка. Об этом 17 сентября заявил глава ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале
Украинские войска обстреляли Донецк 17 сентября. Украина перешла все грани, в обстрелах нет логики, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Украина перешла все грани, перешла она их давно - восемь лет... Но сейчас это наиболее обострено, когда нет никакой военной целесообразности, нет никакой логики здравой, нет правил ведения войны, нет цивилизованного подхода. Послушайте, но есть же какая-то внутренняя, моральная составляющая у тех, кто дает приказы, и тех, кто стреляет? Центр города. Что творите, изверги, блин? Нелюди", - сказал Пушилин.
Подразделения Народной милиции ДНР делают все возможное, чтобы предотвратить обстрелы, сказал Пушилин, но "нужно делать больше". Союзные силы, считает он, вынуждены перейти на новый этап.
Украинский снаряд попал в автомобиль в центре Донецка
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Мэр Донецка сообщил о погибших в центре города после обстрела ВСУУкраинские войска обстреляли Донецк из оружия стран НАТО. Повреждены здания администрации Ворошиловского района, Главпочтампта. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о погибших
 
НовостиДенис ПушилинобстрелыДонецкДНР
 
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