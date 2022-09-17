https://ukraina.ru/20220917/1038827265.html

Бастрыкин поручил возбудить дело после убийства заместителя мэра Бердянска

Бастрыкин поручил возбудить дело после убийства заместителя мэра Бердянска - 17.09.2022 Украина.ру

Бастрыкин поручил возбудить дело после убийства заместителя мэра Бердянска

Российские следователи возбудят уголовное дело по факту убийства заместителя главы военно-гражданской администрации Бердянска Олега Бойко. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе СК России

2022-09-17T13:21

2022-09-17T13:21

2022-09-17T13:21

новости

александр бастрыкин

бердянск

убийство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101385/79/1013857954_0:50:3072:1778_1920x0_80_0_0_45a588602eafcab68b9e7b92dbfe13cd.jpg.webp

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после убийства заместителя мэра Бердянска Олега Бойко. Чиновник курировал вопросы ЖКХ. Вместе с ним погибла его жена Людмила, которая возглавляла территориальную избирательную комиссию по референдуму. Олега и Людмилу Бойко убили в ночь на 16 сентября в микрорайоне Колония в Бердянске.

https://ukraina.ru/20220916/1038803990.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр бастрыкин, бердянск, убийство