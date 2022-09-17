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Бастрыкин поручил возбудить дело после убийства заместителя мэра Бердянска
Бастрыкин поручил возбудить дело после убийства заместителя мэра Бердянска - 17.09.2022 Украина.ру
Бастрыкин поручил возбудить дело после убийства заместителя мэра Бердянска
Российские следователи возбудят уголовное дело по факту убийства заместителя главы военно-гражданской администрации Бердянска Олега Бойко. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе СК России
2022-09-17T13:21
2022-09-17T13:21
2022-09-17T13:21
новости
александр бастрыкин
бердянск
убийство
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после убийства заместителя мэра Бердянска Олега Бойко. Чиновник курировал вопросы ЖКХ. Вместе с ним погибла его жена Людмила, которая возглавляла территориальную избирательную комиссию по референдуму. Олега и Людмилу Бойко убили в ночь на 16 сентября в микрорайоне Колония в Бердянске.
https://ukraina.ru/20220916/1038803990.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр бастрыкин, бердянск, убийство
Новости, Александр Бастрыкин, Бердянск, убийство
Бастрыкин поручил возбудить дело после убийства заместителя мэра Бердянска
Российские следователи возбудят уголовное дело по факту убийства заместителя главы военно-гражданской администрации Бердянска Олега Бойко. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после убийства заместителя мэра Бердянска Олега Бойко. Чиновник курировал вопросы ЖКХ. Вместе с ним погибла его жена Людмила, которая возглавляла территориальную избирательную комиссию по референдуму.
"А.И. Бастрыкин поручил установить все обстоятельства произошедшего преступления и лиц, причастных к его совершению", - сообщили следователи.
Олега и Людмилу Бойко убили в ночь на 16 сентября в микрорайоне Колония в Бердянске.