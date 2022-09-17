Бастрыкин поручил возбудить дело после убийства заместителя мэра Бердянска - 17.09.2022 Украина.ру
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Бастрыкин поручил возбудить дело после убийства заместителя мэра Бердянска
Бастрыкин поручил возбудить дело после убийства заместителя мэра Бердянска - 17.09.2022 Украина.ру
Бастрыкин поручил возбудить дело после убийства заместителя мэра Бердянска
Российские следователи возбудят уголовное дело по факту убийства заместителя главы военно-гражданской администрации Бердянска Олега Бойко. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе СК России
2022-09-17T13:21
2022-09-17T13:21
новости
александр бастрыкин
бердянск
убийство
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после убийства заместителя мэра Бердянска Олега Бойко. Чиновник курировал вопросы ЖКХ. Вместе с ним погибла его жена Людмила, которая возглавляла территориальную избирательную комиссию по референдуму. Олега и Людмилу Бойко убили в ночь на 16 сентября в микрорайоне Колония в Бердянске.
https://ukraina.ru/20220916/1038803990.html
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Украина.ру
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новости, александр бастрыкин, бердянск, убийство
Новости, Александр Бастрыкин, Бердянск, убийство

Бастрыкин поручил возбудить дело после убийства заместителя мэра Бердянска

13:21 17.09.2022
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Российские следователи возбудят уголовное дело по факту убийства заместителя главы военно-гражданской администрации Бердянска Олега Бойко. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после убийства заместителя мэра Бердянска Олега Бойко. Чиновник курировал вопросы ЖКХ. Вместе с ним погибла его жена Людмила, которая возглавляла территориальную избирательную комиссию по референдуму.
"А.И. Бастрыкин поручил установить все обстоятельства произошедшего преступления и лиц, причастных к его совершению", - сообщили следователи.
Олега и Людмилу Бойко убили в ночь на 16 сентября в микрорайоне Колония в Бердянске.
Пистолет глушитель заказное убийство - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Вчера, 14:06
Убит заммэра по ЖКХ в Бердянске – СМИЗаммэра по ЖКХ в Беряднске убит 16 сентября, сообщает член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
 
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