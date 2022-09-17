ВСУ обстреливают российское село на границе с Харьковской областью

ВСУ обстреляли 14 домов в российском селе на границе с Харьковской областью Украинские войска обстреляли село Красный Хутор в Белгородской области, расположенное у границы с Харьковской областью. Об этом 15 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков