ВСУ обстреливают российское село на границе с Харьковской областью - 17.09.2022 Украина.ру
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ВСУ обстреливают российское село на границе с Харьковской областью
ВСУ обстреливают российское село на границе с Харьковской областью - 17.09.2022 Украина.ру
ВСУ обстреливают российское село на границе с Харьковской областью
Украинские войска обстреливают село Красный Хутор в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале
2022-09-17T11:28
2022-09-17T11:28
новости
всу
обстрелы
белгородская область
россия
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ВСУ обстреливают приграничное село Красный Хутор в Белгородской области. Одна женщина пострадала, сообщил Гладков.14 сентября ВСУ обстреляли Красный Хутор, Нехотеевку и таможенный терминал. На неработающей автозаправке произошел пожар. 16 сентября под ракетным ударом оказался город Валуйки.
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новости, всу, обстрелы, белгородская область, россия
Новости, ВСУ, обстрелы, Белгородская область, Россия

ВСУ обстреливают российское село на границе с Харьковской областью

11:28 17.09.2022
 
Последствия обстрела села Красный Хутор в Белгородской области со стороны Украины
Последствия обстрела села Красный Хутор в Белгородской области со стороны Украины
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Украинские войска обстреливают село Красный Хутор в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале
ВСУ обстреливают приграничное село Красный Хутор в Белгородской области. Одна женщина пострадала, сообщил Гладков.
"По докладу главы поселения, есть новые разрушения в 3 домовладениях. Также известно об одной пострадавшей. Бригада медиков выехала на место", - сообщил Гладков.
14 сентября ВСУ обстреляли Красный Хутор, Нехотеевку и таможенный терминал. На неработающей автозаправке произошел пожар. 16 сентября под ракетным ударом оказался город Валуйки.
Последствия обстрела села Красный Хутор в Белгородской области со стороны Украины
15 сентября, 17:42
ВСУ обстреляли 14 домов в российском селе на границе с Харьковской областьюУкраинские войска обстреляли село Красный Хутор в Белгородской области, расположенное у границы с Харьковской областью. Об этом 15 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
 
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