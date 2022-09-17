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ВСУ обстреливают российское село на границе с Харьковской областью
ВСУ обстреливают российское село на границе с Харьковской областью - 17.09.2022 Украина.ру
ВСУ обстреливают российское село на границе с Харьковской областью
Украинские войска обстреливают село Красный Хутор в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале
2022-09-17T11:28
2022-09-17T11:28
2022-09-17T11:28
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всу
обстрелы
белгородская область
россия
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ВСУ обстреливают приграничное село Красный Хутор в Белгородской области. Одна женщина пострадала, сообщил Гладков.14 сентября ВСУ обстреляли Красный Хутор, Нехотеевку и таможенный терминал. На неработающей автозаправке произошел пожар. 16 сентября под ракетным ударом оказался город Валуйки.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, всу, обстрелы, белгородская область, россия
Новости, ВСУ, обстрелы, Белгородская область, Россия
ВСУ обстреливают российское село на границе с Харьковской областью
Украинские войска обстреливают село Красный Хутор в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале