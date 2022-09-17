https://ukraina.ru/20220917/1038822858.html

Западная Украина за минувшую неделю

Западная Украина за минувшую неделю - 17.09.2022 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю

Скандал вокруг поездок львовских депутатов в Европу и надежды на возобновление работы аэропортов во Львове и Ужгороде

2022-09-17T10:16

2022-09-17T10:16

2022-09-17T10:16

эксклюзив

западная украина

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Львовские депутаты мобилизационного возраста спокойно путешествуют в Европу и не теряют надежды на то, что скоро смогут делать это привычным способом – с помощью авиационного транспорта.Львовские депутаты-мужчины спокойно выезжают в Европу, несмотря на военное положениеВо Львове набирает обороты скандал вокруг того, что ряд депутатов Львовского областного совета посетили "Экономический форум" в польском городе Карпач. Чтобы обеспечить им возможность выехать за границу, мужчины-депутаты по представлению председателя облсовета Ирины Гримак (партия Петра Порошенко "Европейская солидарность") были внесены в систему "Путь" в качестве… волонтеров.Местным журналистам стало известно об этом из письма Львовского областного совета о содействии в пересечении государственной границы и предложениях по выезду за пределы Украины военнообязанных в условиях правового режима военного положения.ХХІ "Экономический форум" проходил 6-8 сентября. В этом году он проходил под лозунгом "Европа в свете новых вызовов". Украину на нем представляли около 200 участников, среди которых – чиновники, политики, эксперты и журналисты. Они вместе с представителями других стран участвовали в обсуждении ситуации безопасности, учитывая активную фазу войны Украины и России. Дискуссии касались также евроинтеграционных стремлений Киева, партнерства Польши и Украины, финансирования восстановления украинской экономики.Мероприятие посетили депутаты Львовского областного совета во главе с Ириной Гримак. Она прибыла туда с четырьмя депутатами-мужчинами: Владимиром Квуртом, Святославом Шереметой, Олегом Дудой (все трое – от партии "Европейская солидарность") и Ростиславом Добошем (член партии "Голос"). Для беспрепятственного выезда за границу всех четырех по представлению председателя облсовета внесли в систему "Шлях" как… волонтеров.Так, Дуду и Шеремету внесли в систему 31 августа 2022 года на основании письма от 17 августа, в котором Гримак просила внести в эту систему также Владимира Квурта, Константина Квурта, Петра Адамика и Владимира Терлича. Все они, согласно представлению, планировали поездки в страны ЕС "в целях перевозки гуманитарных грузов в Украину".В комментарии журналистам издания LVIV.MEDIA депутаты Львовского областного совета сообщили, что после посещения форума никакой гуманитарной помощи в Украину они не привезли. Святослав Шеремета, услышав вопрос, отказался комментировать свою поездку, ссылаясь на занятость. "Я не хочу комментировать сейчас. Я еду. У меня с машиной вопрос. Я сейчас не имею возможности комментировать", – отметил он, и больше не отвечал на звонки.Депутат Добош отметил, что во время заграничной поездки не имел цели привезти гуманитарную помощь. "Именно из этой поездки я не привез, потому что я был на "Экономическом форуме" – сказал депутат. В то же время, он заверил, что в течение срока действия разрешения на выезд за границу дважды привозил гуманитарную помощь и планирует привезти ещё.Владимир Квурт рассказал, что уже выезжал границу для сопровождения грузов, которые направлялись в Украину. "Пересёк границу с целью посетить "Экономический форум", принять участие в работе панелей" – объяснил политик. При этом он утверждает, что перед началом форума "встречался с коллегами, поставляющими необходимые грузы в Украину". Однако о каких именно грузах идет речь, депутат не уточнил.Только Олег Дуда подтвердил, что не просто был на "Экономическом форуме", но и посетил онкобольницу во Вроцлаве, где получил гуманитарную помощь. "Был на форуме, там было три сессии, и три дня была представлена ​​медицина. Я увидел руководителей, посетил онкобольницу во Вроцлаве. Оказали мне много гуманитарной помощи для проведения лапароскопических операций, посетил украинско-канадскую миссию, которая была восемь раз в Украине, а сейчас проходит на территории Польши, для этого сняли больницу" – рассказал Олег Дуда.По словам депутата, в Украину он вернулся на несколько дней позже, чем его коллеги, с собой привез гуманитарную помощь. "Передали нам также степлеры для микрохирургии сосудов, это, собственно, важно, чтобы не проводить ампутации. Я вернулся в ночь на 16 сентября. Вот сейчас всё передам в наши онко- и в кардио-отделения" – добавил он. Редакция LVIV.MEDIA попросила у Олега Дуды подтверждающие документы на ввезенную гуманитарную помощь, однако депутат ответил, что таких документов нет.Кроме того, в представлениях Ирины Гримак на внесение в систему "Шлях" значился депутат Львовского городского совета от "Европейской солидарности" Пётр Адамик. Согласно документу, депутат должен был посетить Германию и Францию, чтобы привезти гуманитарные грузы. В комментарии журналистам Петр Адамик заверил, что действительно занимается волонтерской помощью и привез в Украину 11 автобусов в сотрудничестве с Ассоциацией городов Польши."С 24 февраля раз в месяц я покупаю автомобиль за свои средства. Первый раз об этом говорю, не пишу нигде, но опять же, у меня есть даже награда, самая высокая, которую может дать министр обороны гражданскому лицу" – рассказал политик. По словам Адамика, Францию ​​и Германию он посещал в День Независимости Украины. "Если вас будет интересовать, был ли я на море, то я был на море 10 минут" – отметил он. При этом Адамик заверил, что все заграничные поездки проходят "ради переговоров о передаче волонтерской помощи для Украины".Журналисты также обратились за комментарием к председателю Львовского областного совета Ирине Гримак, по представлению которой депутаты и выезжали из Украины во время военного положения и посещали "Экономический форум" в Польше."Вопрос в том, что волонтерская поездка за гуманитарной помощью не означает, что человек въезжает уже с физическим грузом. Потому что груз, насколько мне известно, должен приехать через две недели, если мы говорим об Олеге Дуде. Что касается других, тоже могу детализировать. Это не значит, что он поехал куда-то на склад, взял какой-то груз и его привез. Он соответствующие встречи провел, договорённости достигнуты, и груз приедет своим ходом в определенное время, когда это будет возможно" – ответила председатель облсовета. Однако о какой именно гуманитарной помощи договорились Владимир Квурт, Святослав Шеремета и Ростислав Добош, Гримак рассказать не захотела, ссылаясь на то, что у неё "нет времени общаться непонятно о чём".Местные комментаторы отмечают, что тему выезда за границу депутатов-мужчин мобилизационного возраста подняло издание, принадлежащее семье Козицких, а губернатор Львовщины Максим Козицкий находится в непростых отношениях с облсоветом. При этом в списке депутатов нет ни одного представителя от президентской партии "Слуга народа". Скорее всего, информация об их зарубежных вояжах появится в изданиях, принадлежащих соратникам Петра Порошенко, прогнозируют во Львове.Во Львове и Ужгороде надеются на возобновление работы аэропортовНе исключено, что в обозримом будущем львовские депутаты смогут путешествовать в Европу привычным транспортом – авиационным. По крайней мере, подобную ​​надежду им дал тот факт, что 13 сентября из Международного аэропорта "Львов" вылетел самолет венгерской авиакомпании Wizz Air, который находился во Львове с 24 февраля.Точное время вылета неизвестно, поскольку самолет включил свой транспондер только после прохождения границы с Польшей, вероятно, из соображений безопасности. Однако, по данным сервиса Flightradar24, Airbus A320 HA-LWS взлетел примерно в 11 утра по восточному времени, и менее чем через час приземлился в аэропорту польского города Катовице.При этом днем ​​ранее на 17-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого может первым в Украине восстановить полеты при наличии гарантий безопасности. По словам Кубракова, основное препятствие для возобновления полетов гражданских судов – безопасность, а не технические вопросы, ведь расконсервация аэропорта займет не больше двух недель. "Первым мы рассматриваем Львовский аэропорт. Я надеюсь, что, как это было с Черноморской зерновой инициативой, когда мы получим гарантированную безопасность, гарантии, прежде всего, от международных партнеров, от ООН, мы начнем, я надеюсь", – сказал министр.Надеются на возобновление работы своего аэропорта и в Ужгороде. 14 сентября на встрече с главой Закарпатского областного совета Владимиром Чубирко представители австрийских фирм PKF и Mukulan & Compagnons заявили, что аэропорт в Ужгороде может стать "хребтом" развития всей области. Первым шагом для этого должна стать подготовка соответствующей концепции, предусматривающей постепенное и взаимосвязанное развитие окружающих аэропорт территорий.В свою очередь, Владимир Чубирко подчеркнул, что пока небо над Украиной закрыто, поэтому аэропорт, хоть и имеет разрешение, но не функционирует. Он также отметил, что аэропорт "Ужгород", который является коммунальным предприятием облсовета, фактически начинается в Украине и заканчивается в Словакии. "Есть немало идей для его запуска, в том числе и с достройкой на словацкой стороне, заключением соглашения о его аренде или передаче в концессию" – сказал чиновник.Глава Закарпатского облсовета также отметил, что реализации масштабных проектов вокруг аэропорта может помешать тот факт, что земля и здания вокруг аэродрома приватизированы, – поэтому со строительством могут возникнуть проблемы. Кроме того, наибольшее большинство налогов, которые будут платить фирмы, размещенные вокруг аэропорта, будет уходить в государственный бюджет, 25% – в городской бюджет Ужгорода, и только 15% – в областной. "Поэтому, по моему мнению, в такой же пропорции финансово должны поддерживать аэропорт государство и город. Пока же эта структура полностью находится на содержании области", – сказал Владимир Чубирко. Чиновник также отметил, что идею развития КП "Международный аэропорт Ужгород" и территорий вокруг него практически можно будет разрабатывать только после разрешения военного руководства Украины на его полноценный запуск.Но хотя украинские авиакомпании SkyUp Airlines и Bees Airline и выразили готовность возобновить полеты из Львова при наличии гарантий безопасности, вряд ли это будет возможно в ближайшее время. По мнению специалиста по авиационному праву Андрея Гука, комментарий которого привела украинская редакция журнала Forbes, гарантией может быть привлечение сил противовоздушной обороны Польши к прикрытию воздушного пространства вокруг аэропорта Львова, что на данный момент невозможно.Кроме того, даже в этом случае страховые компании не согласятся страховать военные риски для самолетов, выполняющих рейсы в Украину, и проблему нужно будет решать с помощью правительственных финансовых гарантий для страховых компаний – на случай возможных инцидентов с самолетами. То есть фактически получить на это разрешение от западных доноров, за средства которых существует Украина в течение последних месяцев.

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

эксклюзив, западная украина