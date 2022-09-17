https://ukraina.ru/20220917/1038822753.html

Politico: Франция тайно проводит обучение украинских военных

Politico: Франция тайно проводит обучение украинских военных - 17.09.2022 Украина.ру

Politico: Франция тайно проводит обучение украинских военных

Франция тайно обучает украинских военных. Под руководством французских инструкторов могут проводиться "специализированные" учения, заявил Politico советник министра обороны Франции, пишут журналисты РИА Новости

2022-09-17T10:13

2022-09-17T10:13

2022-09-17T10:13

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Франция отказалась от массового обучения украинских солдат, но подготовила около 40 специалистов по работе с самоходными гаубицами Caeser. "Британия решила предоставить базовое обучение. Мы проводим более специализированную подготовку. Мы не собираемся вам рассказывать обо всём, что делаем", - заявил он. На Западе обсуждают возможность создания учебной базы в рамках НАТО. На переобучение украинской армии может потребоваться один год, считает советник. Однако некоторые европейские чиновники полагают, что такой центр подтвердил бы обвинения Москвы в том, что НАТО - не оборонительный союз.

https://ukraina.ru/20220917/1038822114.html

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