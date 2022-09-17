Politico: Франция тайно проводит обучение украинских военных - 17.09.2022 Украина.ру
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Politico: Франция тайно проводит обучение украинских военных
Politico: Франция тайно проводит обучение украинских военных - 17.09.2022 Украина.ру
Politico: Франция тайно проводит обучение украинских военных
Франция тайно обучает украинских военных. Под руководством французских инструкторов могут проводиться "специализированные" учения, заявил Politico советник министра обороны Франции, пишут журналисты РИА Новости
2022-09-17T10:13
2022-09-17T10:13
новости
украина
франция
солдаты
обучение
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Франция отказалась от массового обучения украинских солдат, но подготовила около 40 специалистов по работе с самоходными гаубицами Caeser. "Британия решила предоставить базовое обучение. Мы проводим более специализированную подготовку. Мы не собираемся вам рассказывать обо всём, что делаем", - заявил он. На Западе обсуждают возможность создания учебной базы в рамках НАТО. На переобучение украинской армии может потребоваться один год, считает советник. Однако некоторые европейские чиновники полагают, что такой центр подтвердил бы обвинения Москвы в том, что НАТО - не оборонительный союз.
https://ukraina.ru/20220917/1038822114.html
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Украина.ру
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новости, украина, франция, солдаты, обучение
Новости, Украина, Франция, солдаты, обучение

Politico: Франция тайно проводит обучение украинских военных

10:13 17.09.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Армия-2022"
Международный форум Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Франция тайно обучает украинских военных. Под руководством французских инструкторов могут проводиться "специализированные" учения, заявил Politico советник министра обороны Франции, пишут журналисты РИА Новости
Франция отказалась от массового обучения украинских солдат, но подготовила около 40 специалистов по работе с самоходными гаубицами Caeser.
"Британия решила предоставить базовое обучение. Мы проводим более специализированную подготовку. Мы не собираемся вам рассказывать обо всём, что делаем", - заявил он.
На Западе обсуждают возможность создания учебной базы в рамках НАТО. На переобучение украинской армии может потребоваться один год, считает советник. Однако некоторые европейские чиновники полагают, что такой центр подтвердил бы обвинения Москвы в том, что НАТО - не оборонительный союз.
Зеленский Ермак Синегубов Тимошенко - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
09:26
Зеленский связал колебания Германии в поставках оружия с нацистским прошлымОтказ Берлина поставлять Киеву оружие связан с нацистским прошлым в Германии, заявил 16 сентября в интервью Reuters президент Украины Владимир Зеленский
 
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