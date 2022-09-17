https://ukraina.ru/20220917/1038822753.html
Politico: Франция тайно проводит обучение украинских военных
Politico: Франция тайно проводит обучение украинских военных - 17.09.2022 Украина.ру
Politico: Франция тайно проводит обучение украинских военных
Франция тайно обучает украинских военных. Под руководством французских инструкторов могут проводиться "специализированные" учения, заявил Politico советник министра обороны Франции, пишут журналисты РИА Новости
2022-09-17T10:13
2022-09-17T10:13
2022-09-17T10:13
новости
украина
франция
солдаты
обучение
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Франция отказалась от массового обучения украинских солдат, но подготовила около 40 специалистов по работе с самоходными гаубицами Caeser. "Британия решила предоставить базовое обучение. Мы проводим более специализированную подготовку. Мы не собираемся вам рассказывать обо всём, что делаем", - заявил он. На Западе обсуждают возможность создания учебной базы в рамках НАТО. На переобучение украинской армии может потребоваться один год, считает советник. Однако некоторые европейские чиновники полагают, что такой центр подтвердил бы обвинения Москвы в том, что НАТО - не оборонительный союз.
https://ukraina.ru/20220917/1038822114.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, франция, солдаты, обучение
Новости, Украина, Франция, солдаты, обучение
Politico: Франция тайно проводит обучение украинских военных
Франция тайно обучает украинских военных. Под руководством французских инструкторов могут проводиться "специализированные" учения, заявил Politico советник министра обороны Франции, пишут журналисты РИА Новости