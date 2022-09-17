https://ukraina.ru/20220917/1038802211.html

Анпилогов рассказал, какая обстановка сейчас на Харьковском направлении

Анпилогов рассказал, какая обстановка сейчас на Харьковском направлении - 17.09.2022 Украина.ру

Анпилогов рассказал, какая обстановка сейчас на Харьковском направлении

Попытка украинских сил наступать на Харьковском направлении стала невозможна, потому что ВСУ перед этим уничтожили все мосты в том регионе, и они не могут быстро перебрасывать свои подкрепления, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру

2022-09-17T07:00

2022-09-17T07:00

2022-09-17T07:00

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Он рассказал, что на Харьковском направлении обстановка стабилизировалась, потому что украинская армия не может продолжать наступление из-за того, что союзные войска укрепились по восточному берегу реки Оскол и по северному берегу реки Северский Донец.По его мнению, единственная точка, где еще будут какие-то позиционные изменения у ВСУ — это Святогорск, потому что сам город находится в низменном берегу.Однако в целом выйти украинским войскам на оперативный прогресс через Святогорск очень сложно, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220916/1038798605.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, всу, украина, россия, алексей анпилогов