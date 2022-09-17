Анпилогов рассказал, какая обстановка сейчас на Харьковском направлении - 17.09.2022 Украина.ру
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Анпилогов рассказал, какая обстановка сейчас на Харьковском направлении
Анпилогов рассказал, какая обстановка сейчас на Харьковском направлении - 17.09.2022 Украина.ру
Анпилогов рассказал, какая обстановка сейчас на Харьковском направлении
Попытка украинских сил наступать на Харьковском направлении стала невозможна, потому что ВСУ перед этим уничтожили все мосты в том регионе, и они не могут быстро перебрасывать свои подкрепления, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
2022-09-17T07:00
2022-09-17T07:00
новости
всу
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россия
алексей анпилогов
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Он рассказал, что на Харьковском направлении обстановка стабилизировалась, потому что украинская армия не может продолжать наступление из-за того, что союзные войска укрепились по восточному берегу реки Оскол и по северному берегу реки Северский Донец.По его мнению, единственная точка, где еще будут какие-то позиционные изменения у ВСУ — это Святогорск, потому что сам город находится в низменном берегу.Однако в целом выйти украинским войскам на оперативный прогресс через Святогорск очень сложно, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220916/1038798605.html
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новости, всу, украина, россия, алексей анпилогов
Новости, ВСУ, Украина, Россия, Алексей Анпилогов

Анпилогов рассказал, какая обстановка сейчас на Харьковском направлении

07:00 17.09.2022
 
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- РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Попытка украинских сил наступать на Харьковском направлении стала невозможна, потому что ВСУ перед этим уничтожили все мосты в том регионе, и они не могут быстро перебрасывать свои подкрепления, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
Он рассказал, что на Харьковском направлении обстановка стабилизировалась, потому что украинская армия не может продолжать наступление из-за того, что союзные войска укрепились по восточному берегу реки Оскол и по северному берегу реки Северский Донец.
Попытка украинских сил наступать через эти водные рубежи уперлась в невозможность быстро перебрасывать подкрепления, украинская армия перед этим уничтожила все мосты, как через Оскол в том же Купянске, так и через Северский Донец. Там были железнодорожные и автомобильные мосты, они все выведены из строя, причем, украинской стороной.
Алексей Анпилогов интервью
Алексей Анпилогов
военный эксперт, президент фонда "Основание"
По его мнению, единственная точка, где еще будут какие-то позиционные изменения у ВСУ — это Святогорск, потому что сам город находится в низменном берегу.
Однако в целом выйти украинским войскам на оперативный прогресс через Святогорск очень сложно, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Вчера, 13:13
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