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Анпилогов рассказал, какая обстановка сейчас на Харьковском направлении
Анпилогов рассказал, какая обстановка сейчас на Харьковском направлении - 17.09.2022 Украина.ру
Анпилогов рассказал, какая обстановка сейчас на Харьковском направлении
Попытка украинских сил наступать на Харьковском направлении стала невозможна, потому что ВСУ перед этим уничтожили все мосты в том регионе, и они не могут быстро перебрасывать свои подкрепления, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
2022-09-17T07:00
2022-09-17T07:00
2022-09-17T07:00
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всу
украина
россия
алексей анпилогов
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Он рассказал, что на Харьковском направлении обстановка стабилизировалась, потому что украинская армия не может продолжать наступление из-за того, что союзные войска укрепились по восточному берегу реки Оскол и по северному берегу реки Северский Донец.По его мнению, единственная точка, где еще будут какие-то позиционные изменения у ВСУ — это Святогорск, потому что сам город находится в низменном берегу.Однако в целом выйти украинским войскам на оперативный прогресс через Святогорск очень сложно, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220916/1038798605.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, украина, россия, алексей анпилогов
Анпилогов рассказал, какая обстановка сейчас на Харьковском направлении
Попытка украинских сил наступать на Харьковском направлении стала невозможна, потому что ВСУ перед этим уничтожили все мосты в том регионе, и они не могут быстро перебрасывать свои подкрепления, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
Он рассказал, что на Харьковском направлении обстановка стабилизировалась, потому что украинская армия не может продолжать наступление из-за того, что союзные войска укрепились по восточному берегу реки Оскол и по северному берегу реки Северский Донец.
Попытка украинских сил наступать через эти водные рубежи уперлась в невозможность быстро перебрасывать подкрепления, украинская армия перед этим уничтожила все мосты, как через Оскол в том же Купянске, так и через Северский Донец. Там были железнодорожные и автомобильные мосты, они все выведены из строя, причем, украинской стороной.
Алексей Анпилогов
военный эксперт, президент фонда "Основание"
По его мнению, единственная точка, где еще будут какие-то позиционные изменения у ВСУ — это Святогорск, потому что сам город находится в низменном берегу.
Однако в целом выйти украинским войскам на оперативный прогресс через Святогорск очень сложно, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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