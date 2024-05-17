https://ukraina.ru/20240517/1055116284.html

Славянск и Краматорск будут обходить: эксперт оценил перспективы выхода к северным границам ДНР

Славянск и Краматорск будут обходить: эксперт оценил перспективы выхода к северным границам ДНР - 17.05.2024 Украина.ру

Славянск и Краматорск будут обходить: эксперт оценил перспективы выхода к северным границам ДНР

Если ВСУ упрутся в Харьковской области, удар армии РФ последует в Сумской, Черниговской области и Херсоне. Пусть малыми силами, но эти удары работают на снижение обороноспособности ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов

2024-05-17T04:50

2024-05-17T04:50

2024-05-17T04:50

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Если оценивать продвижение ВС РФ на севере с последующей перспективой выхода к северным границам ДНР, то есть к Святогорску, Славянску и Красному Лиману, то эти два направления не могут быть связаны воедино, рассказал эксперт.Слишком далеко от Харькова до Красного Лимана – 180 км, а от Волчанска еще больше. Сейчас просто не хватит сил, чтобы зайти в Донбасс с севера. Это продвижение может иметь значение для Купянска, а в перспективе и для Балаклеи, добавил журналист.Если ВСУ упрутся в Харьковской области, удар последует в Сумской, Черниговской области и Херсоне. Пусть малыми силами, но эти удары работают на снижение обороноспособности и психологической стойкости ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Олег Измайлов: Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускников читайте на сайте Украина.руО том, что произойдет, когда ВС РФ освободят населенные пункты Липцы и Волчанск читайте в интервью Владислав Угольный: Когда Россия возьмет Волчанск, ей будет труднее отвлекать "последние" резервы ВСУ

https://ukraina.ru/20240516/1055108076.html

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