Славянск и Краматорск будут обходить: эксперт оценил перспективы выхода к северным границам ДНР - 17.05.2024 Украина.ру
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Славянск и Краматорск будут обходить: эксперт оценил перспективы выхода к северным границам ДНР
Славянск и Краматорск будут обходить: эксперт оценил перспективы выхода к северным границам ДНР - 17.05.2024 Украина.ру
Славянск и Краматорск будут обходить: эксперт оценил перспективы выхода к северным границам ДНР
Если ВСУ упрутся в Харьковской области, удар армии РФ последует в Сумской, Черниговской области и Херсоне. Пусть малыми силами, но эти удары работают на снижение обороноспособности ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
2024-05-17T04:50
2024-05-17T04:50
новости
россия
славянск
краматорск
олег измайлов
всу
харьков
сумская область
черниговская область
купянск
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Если оценивать продвижение ВС РФ на севере с последующей перспективой выхода к северным границам ДНР, то есть к Святогорску, Славянску и Красному Лиману, то эти два направления не могут быть связаны воедино, рассказал эксперт.Слишком далеко от Харькова до Красного Лимана – 180 км, а от Волчанска еще больше. Сейчас просто не хватит сил, чтобы зайти в Донбасс с севера. Это продвижение может иметь значение для Купянска, а в перспективе и для Балаклеи, добавил журналист.Если ВСУ упрутся в Харьковской области, удар последует в Сумской, Черниговской области и Херсоне. Пусть малыми силами, но эти удары работают на снижение обороноспособности и психологической стойкости ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Олег Измайлов: Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускников читайте на сайте Украина.руО том, что произойдет, когда ВС РФ освободят населенные пункты Липцы и Волчанск читайте в интервью Владислав Угольный: Когда Россия возьмет Волчанск, ей будет труднее отвлекать "последние" резервы ВСУ
https://ukraina.ru/20240516/1055108076.html
россия
славянск
краматорск
харьков
сумская область
черниговская область
купянск
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новости, россия, славянск, краматорск, олег измайлов, всу, харьков, сумская область, черниговская область, купянск, сво, наступление, донбасс
Новости, Россия, Славянск, Краматорск, Олег Измайлов, ВСУ, Харьков, Сумская область, Черниговская область, Купянск, СВО, наступление, Донбасс

Славянск и Краматорск будут обходить: эксперт оценил перспективы выхода к северным границам ДНР

04:50 17.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Если ВСУ упрутся в Харьковской области, удар армии РФ последует в Сумской, Черниговской области и Херсоне. Пусть малыми силами, но эти удары работают на снижение обороноспособности ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
Если оценивать продвижение ВС РФ на севере с последующей перспективой выхода к северным границам ДНР, то есть к Святогорску, Славянску и Красному Лиману, то эти два направления не могут быть связаны воедино, рассказал эксперт.
Слишком далеко от Харькова до Красного Лимана – 180 км, а от Волчанска еще больше. Сейчас просто не хватит сил, чтобы зайти в Донбасс с севера. Это продвижение может иметь значение для Купянска, а в перспективе и для Балаклеи, добавил журналист.
"А Славянск и Краматорск — это другая история, мне кажется, что их будут обходить, начиная от Авдеевки, Красногоровки и Красноармейска, выдавливая ВСУ и заставляя уходить. Вряд ли там будут большие бои", - отметил Измайлов.
Если ВСУ упрутся в Харьковской области, удар последует в Сумской, Черниговской области и Херсоне. Пусть малыми силами, но эти удары работают на снижение обороноспособности и психологической стойкости ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Олег Измайлов: Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускников читайте на сайте Украина.ру
О том, что произойдет, когда ВС РФ освободят населенные пункты Липцы и Волчанск читайте в интервью Владислав Угольный: Когда Россия возьмет Волчанск, ей будет труднее отвлекать "последние" резервы ВСУ
Вадим Трухачев интервью
Вчера, 19:00
Вадим Трухачев о покушении на Фицо и о том, как ВСУ превратили Чехию в "больного человека Европы"Для Европы покушение на премьера Словакии Фицо это колорит, привнесенный с Украины. Покушавшийся на Фицо был заукраинцем, а в понятиях русскоязычного пространства лучше всего подходит термин "демшиза".
 
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