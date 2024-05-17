https://ukraina.ru/20240517/1055110833.html

Оговорочки по Фрейду: что имел в виду Блинкен, или как выглядит будущее Украины с "туманного дна"

Оговорочки по Фрейду: что имел в виду Блинкен, или как выглядит будущее Украины с "туманного дна" - 17.05.2024 Украина.ру

Оговорочки по Фрейду: что имел в виду Блинкен, или как выглядит будущее Украины с "туманного дна"

Особого секрета в недавней поездке главы Госдепа Энтони Блинкена в Киев не было. Накануне президентских выборов администрации Джо Байдена необходимо показать, что американская военная помощь Украине эффективна, в чем крайне проблематично убедить общественность на фоне стремительного продвижения ВС РФ под Харьковом

2024-05-17T06:00

2024-05-17T06:00

2024-05-17T06:00

новости

украина.ру

энтони блинкен

василий стоякин

украина

будущее

джо байден

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103303/39/1033033945_0:254:1989:1373_1920x0_80_0_0_02a8660ce34fa45ed1cc0dfb90ff0a55.jpg

Он заострил внимание на одной из фраз Блинкена, прозвучавшей из Киева. Речь идет о словах, что "пока война продолжается, Россия возвращается в прошлое, а Украина движется вперёд". Этот посыл, отметил Стоякин, трудно трактовать в пользу Украины., ведь фактически Блинкен оговорился, что называется, по Фрейду."Сказал-то он то, что Россия движется в прошлое - к статусу великой державы, включавшей и территорию Украины. А вот Украина… После Майдана Украина оказалась на краю пропасти, теперь же она делает решительный шаг вперёд! Интересно, знает ли Блинкен этот анекдот?" - отметил историк.Похожее мнение высказал и военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что причиной незапланированного визита Блинкена в Киев стали успехи российских войск на Харьковском направлении, которые "проспала" даже разведка НАТО."И перед этим наступлением были массированные удары по военной инфраструктуре, и, скорее всего, попали в те склады, на которые шли пакеты помощи из тех $61 млрд. И по другим направлениям идут активные наступательные операции. Видимо, с этой целью приехал Блинкен — проконсультировать Зеленского, какие виды вооружения готовы американцы поставить. Я думаю, что, скорее всего, часть из этих вооружений афишироваться не будет", — сказал Леонков.На днях глава Госдепа Энтони Блинкен нанес экстренный незапланированный визит в Киев, где поел пиццу с главой местного МИД Дмитрием Кулебой, сыграл на гитаре в баре и сказал прессе пустые дежурные фразы о неизбежном вступлении Украины в НАТО.Продвижение ВС РФ на Харьковском направлении продолжается. В субботу, 11 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Во вторник, 14 мая, был освобожден населенный пункт Бугроватка.В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое."Россияне просто зашли пешком": украинский командир сравнил Волчанск с АртемовскомЭнтони Блинкен родился в 1962 году в городе Йонкерс, штат Нью-Йорк. Его профессиональная судьба, считает большинство экспертов, была предопределена, ведь отец нынешнего госсекретаря США - Дональд Блинкен - был американским послом в Венгрии, а мать - Джудит Писар - спецпосланником ЮНЕСКО.Блинкен сначала изучал специальность "социальные исследования" и подрабатывал в студенческой газете Гарварда редактором, а потом получил степень доктора права уже в Колумбийском университете.В 1994 году будущий политик устроился в администрацию Билла Клинтона на должность специального помощника главы государства, а со сменой президента на Джорджа Буша-младшего, перешел работать в сенат, где познакомился с Бараком Обамой, который на тот момент был председателем комитета Джо Байдена.Дальнейшая политическая судьба Блинкена была тесно связана с этим именем, и казалось, его карьера идет "как по нотам". Однако в 2017 году, когда главное кресло страны занял Дональд Трамп, Блинкен чуть было не остался за бортом большой политики: он тогда покинул госорганы и вместе с партнерами создал консультационную фирму WestExec Advisors, специализирующуюся на политических стратегиях.Спустя три года лидером США стал Джо Байден, а помогла ему в этом - предвыборными деньгами - инвестиционная компания Pine Island Capital Partners, партнером которой являлся Блинкен.

https://ukraina.ru/20240516/1055091049.html

https://ukraina.ru/20231205/1051764607.html

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, энтони блинкен, василий стоякин, украина, будущее, джо байден, киев