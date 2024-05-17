https://ukraina.ru/20240517/1055110833.html
Оговорочки по Фрейду: что имел в виду Блинкен, или как выглядит будущее Украины с "туманного дна"
Оговорочки по Фрейду: что имел в виду Блинкен, или как выглядит будущее Украины с "туманного дна" - 17.05.2024 Украина.ру
Оговорочки по Фрейду: что имел в виду Блинкен, или как выглядит будущее Украины с "туманного дна"
Особого секрета в недавней поездке главы Госдепа Энтони Блинкена в Киев не было. Накануне президентских выборов администрации Джо Байдена необходимо показать, что американская военная помощь Украине эффективна, в чем крайне проблематично убедить общественность на фоне стремительного продвижения ВС РФ под Харьковом
2024-05-17T06:00
2024-05-17T06:00
2024-05-17T06:00
новости
украина.ру
энтони блинкен
василий стоякин
украина
будущее
джо байден
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103303/39/1033033945_0:254:1989:1373_1920x0_80_0_0_02a8660ce34fa45ed1cc0dfb90ff0a55.jpg
Он заострил внимание на одной из фраз Блинкена, прозвучавшей из Киева. Речь идет о словах, что "пока война продолжается, Россия возвращается в прошлое, а Украина движется вперёд". Этот посыл, отметил Стоякин, трудно трактовать в пользу Украины., ведь фактически Блинкен оговорился, что называется, по Фрейду."Сказал-то он то, что Россия движется в прошлое - к статусу великой державы, включавшей и территорию Украины. А вот Украина… После Майдана Украина оказалась на краю пропасти, теперь же она делает решительный шаг вперёд! Интересно, знает ли Блинкен этот анекдот?" - отметил историк.Похожее мнение высказал и военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что причиной незапланированного визита Блинкена в Киев стали успехи российских войск на Харьковском направлении, которые "проспала" даже разведка НАТО."И перед этим наступлением были массированные удары по военной инфраструктуре, и, скорее всего, попали в те склады, на которые шли пакеты помощи из тех $61 млрд. И по другим направлениям идут активные наступательные операции. Видимо, с этой целью приехал Блинкен — проконсультировать Зеленского, какие виды вооружения готовы американцы поставить. Я думаю, что, скорее всего, часть из этих вооружений афишироваться не будет", — сказал Леонков.На днях глава Госдепа Энтони Блинкен нанес экстренный незапланированный визит в Киев, где поел пиццу с главой местного МИД Дмитрием Кулебой, сыграл на гитаре в баре и сказал прессе пустые дежурные фразы о неизбежном вступлении Украины в НАТО.Продвижение ВС РФ на Харьковском направлении продолжается. В субботу, 11 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Во вторник, 14 мая, был освобожден населенный пункт Бугроватка.В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое."Россияне просто зашли пешком": украинский командир сравнил Волчанск с АртемовскомЭнтони Блинкен родился в 1962 году в городе Йонкерс, штат Нью-Йорк. Его профессиональная судьба, считает большинство экспертов, была предопределена, ведь отец нынешнего госсекретаря США - Дональд Блинкен - был американским послом в Венгрии, а мать - Джудит Писар - спецпосланником ЮНЕСКО.Блинкен сначала изучал специальность "социальные исследования" и подрабатывал в студенческой газете Гарварда редактором, а потом получил степень доктора права уже в Колумбийском университете.В 1994 году будущий политик устроился в администрацию Билла Клинтона на должность специального помощника главы государства, а со сменой президента на Джорджа Буша-младшего, перешел работать в сенат, где познакомился с Бараком Обамой, который на тот момент был председателем комитета Джо Байдена.Дальнейшая политическая судьба Блинкена была тесно связана с этим именем, и казалось, его карьера идет "как по нотам". Однако в 2017 году, когда главное кресло страны занял Дональд Трамп, Блинкен чуть было не остался за бортом большой политики: он тогда покинул госорганы и вместе с партнерами создал консультационную фирму WestExec Advisors, специализирующуюся на политических стратегиях.Спустя три года лидером США стал Джо Байден, а помогла ему в этом - предвыборными деньгами - инвестиционная компания Pine Island Capital Partners, партнером которой являлся Блинкен.
https://ukraina.ru/20240516/1055091049.html
https://ukraina.ru/20231205/1051764607.html
украина
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103303/39/1033033945_0:7:1989:1499_1920x0_80_0_0_55adc58e4411afb5bf6c6733af4c7293.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина.ру, энтони блинкен, василий стоякин, украина, будущее, джо байден, киев
Оговорочки по Фрейду: что имел в виду Блинкен, или как выглядит будущее Украины с "туманного дна"
Особого секрета в недавней поездке главы Госдепа Энтони Блинкена в Киев не было. Накануне президентских выборов администрации Джо Байдена необходимо показать, что американская военная помощь Украине эффективна, в чем крайне проблематично убедить общественность на фоне стремительного продвижения ВС РФ под Харьковом
"Понятно, что прямо Блинкен ничего такого сказать не мог. Он и не сказал. Публичные заявления главы вашингтонского дипломатического ведомства, недаром названного туманным дном (Foggy Bottom), были обтекаемыми и исполненными казённого оптимизма, который выглядел издевательством", - такое мнение в своей новой статье Так говорил Блинкен: киевские анекдоты главы Госдепа
высказал историк, автор издания Украина.ру Василий Стоякин
.
Он заострил внимание на одной из фраз Блинкена, прозвучавшей из Киева. Речь идет о словах, что "пока война продолжается, Россия возвращается в прошлое, а Украина движется вперёд". Этот посыл, отметил Стоякин, трудно трактовать в пользу Украины., ведь фактически Блинкен оговорился, что называется, по Фрейду.
"Сказал-то он то, что Россия движется в прошлое - к статусу великой державы, включавшей и территорию Украины. А вот Украина… После Майдана Украина оказалась на краю пропасти, теперь же она делает решительный шаг вперёд! Интересно, знает ли Блинкен этот анекдот?" - отметил историк.
ОТ РЕДАКТОРА
Речь идет вот об этом коротком анекдоте: Мы стоим на краю пропасти. Пора уже сделать решительный шаг вперёд!
Похожее мнение высказал и военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что причиной незапланированного визита Блинкена в Киев стали успехи российских войск на Харьковском направлении, которые "проспала" даже разведка НАТО.
"И перед этим наступлением были массированные удары по военной инфраструктуре, и, скорее всего, попали в те склады, на которые шли пакеты помощи из тех $61 млрд. И по другим направлениям идут активные наступательные операции. Видимо, с этой целью приехал Блинкен — проконсультировать Зеленского, какие виды вооружения готовы американцы поставить. Я думаю, что, скорее всего, часть из этих вооружений афишироваться не будет", — сказал Леонков.
На днях глава Госдепа Энтони Блинкен нанес экстренный незапланированный визит в Киев, где поел пиццу с главой местного МИД Дмитрием Кулебой, сыграл на гитаре в баре и сказал прессе пустые дежурные фразы о неизбежном вступлении Украины в НАТО.
Продвижение ВС РФ на Харьковском направлении продолжается. В субботу, 11 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Во вторник, 14 мая, был освобожден населенный пункт Бугроватка.
В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.
Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.
Энтони Блинкен родился в 1962 году в городе Йонкерс, штат Нью-Йорк. Его профессиональная судьба, считает большинство экспертов, была предопределена, ведь отец нынешнего госсекретаря США - Дональд Блинкен - был американским послом в Венгрии, а мать - Джудит Писар - спецпосланником ЮНЕСКО.
Блинкен сначала изучал специальность "социальные исследования" и подрабатывал в студенческой газете Гарварда редактором, а потом получил степень доктора права уже в Колумбийском университете.
В 1994 году будущий политик устроился в администрацию Билла Клинтона на должность специального помощника главы государства, а со сменой президента на Джорджа Буша-младшего, перешел работать в сенат, где познакомился с Бараком Обамой, который на тот момент был председателем комитета Джо Байдена.
Дальнейшая политическая судьба Блинкена была тесно связана с этим именем, и казалось, его карьера идет "как по нотам". Однако в 2017 году, когда главное кресло страны занял Дональд Трамп, Блинкен чуть было не остался за бортом большой политики: он тогда покинул госорганы и вместе с партнерами создал консультационную фирму WestExec Advisors, специализирующуюся на политических стратегиях.
Спустя три года лидером США стал Джо Байден, а помогла ему в этом - предвыборными деньгами - инвестиционная компания Pine Island Capital Partners, партнером которой являлся Блинкен.