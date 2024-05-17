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Американцы сказали "фас": Онуфриенко о том, почему ВСУ приказали не сдавать без боя Липцы и Волчанск
Американцы сказали "фас": Онуфриенко о том, почему ВСУ приказали не сдавать без боя Липцы и Волчанск - 17.05.2024 Украина.ру
Американцы сказали "фас": Онуфриенко о том, почему ВСУ приказали не сдавать без боя Липцы и Волчанск
Если бросить под Липцы и Волчанск достаточные резервы, то эти небольшие харьковские райцентры ВС РФ смогут взять относительно быстро, без затяжных боев с неизбежными серьезными потерями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-05-17T05:30
2024-05-17T05:30
2024-05-17T05:30
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Конечной целью ВС РФ скорее, было выйти на рубеж Липцы-Волчанск, освободить эти районные центры, закрепиться там и не приближаться к Харькову, потому что тогда начнется совершенно другой характер боевых действий, рассказал эксперт.Прозвучавшее на днях заявление представителя Белого дома Джона Кирби о том, что началось наступление на Харьков, имело целью донести до киевских властей, что туда надо перебросить резервы, чтобы попытаться купировать движение ВС РФ, добавил обозреватель.Но если бросить под Липцы и Волчанск достаточные резервы, то эти небольшие харьковские райцентры ВС РФ смогут взять относительно быстро, без затяжных боев с неизбежными серьезными потерями, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в Купянске читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240515/1055084073.html
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новости, россия, харьков, купянск, михаил онуфриенко, джон кирби, вс рф, наступление, киевский режим, сша, резервы, сво, украина
Новости, Россия, Харьков, Купянск, Михаил Онуфриенко, Джон Кирби, ВС РФ, наступление, киевский режим, США, резервы, СВО, Украина
Американцы сказали "фас": Онуфриенко о том, почему ВСУ приказали не сдавать без боя Липцы и Волчанск
Если бросить под Липцы и Волчанск достаточные резервы, то эти небольшие харьковские райцентры ВС РФ смогут взять относительно быстро, без затяжных боев с неизбежными серьезными потерями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко