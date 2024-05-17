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Американцы сказали "фас": Онуфриенко о том, почему ВСУ приказали не сдавать без боя Липцы и Волчанск

Американцы сказали "фас": Онуфриенко о том, почему ВСУ приказали не сдавать без боя Липцы и Волчанск - 17.05.2024 Украина.ру

Американцы сказали "фас": Онуфриенко о том, почему ВСУ приказали не сдавать без боя Липцы и Волчанск

Если бросить под Липцы и Волчанск достаточные резервы, то эти небольшие харьковские райцентры ВС РФ смогут взять относительно быстро, без затяжных боев с неизбежными серьезными потерями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-05-17T05:30

2024-05-17T05:30

2024-05-17T05:30

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купянск

михаил онуфриенко

джон кирби

вс рф

наступление

киевский режим

сша

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Конечной целью ВС РФ скорее, было выйти на рубеж Липцы-Волчанск, освободить эти районные центры, закрепиться там и не приближаться к Харькову, потому что тогда начнется совершенно другой характер боевых действий, рассказал эксперт.Прозвучавшее на днях заявление представителя Белого дома Джона Кирби о том, что началось наступление на Харьков, имело целью донести до киевских властей, что туда надо перебросить резервы, чтобы попытаться купировать движение ВС РФ, добавил обозреватель.Но если бросить под Липцы и Волчанск достаточные резервы, то эти небольшие харьковские райцентры ВС РФ смогут взять относительно быстро, без затяжных боев с неизбежными серьезными потерями, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в Купянске читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240515/1055084073.html

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новости, россия, харьков, купянск, михаил онуфриенко, джон кирби, вс рф, наступление, киевский режим, сша, резервы, сво, украина