Американцы сказали "фас": Онуфриенко о том, почему ВСУ приказали не сдавать без боя Липцы и Волчанск - 17.05.2024 Украина.ру
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Американцы сказали "фас": Онуфриенко о том, почему ВСУ приказали не сдавать без боя Липцы и Волчанск
Американцы сказали "фас": Онуфриенко о том, почему ВСУ приказали не сдавать без боя Липцы и Волчанск - 17.05.2024 Украина.ру
Американцы сказали "фас": Онуфриенко о том, почему ВСУ приказали не сдавать без боя Липцы и Волчанск
Если бросить под Липцы и Волчанск достаточные резервы, то эти небольшие харьковские райцентры ВС РФ смогут взять относительно быстро, без затяжных боев с неизбежными серьезными потерями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-05-17T05:30
2024-05-17T05:30
новости
россия
харьков
купянск
михаил онуфриенко
джон кирби
вс рф
наступление
киевский режим
сша
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Конечной целью ВС РФ скорее, было выйти на рубеж Липцы-Волчанск, освободить эти районные центры, закрепиться там и не приближаться к Харькову, потому что тогда начнется совершенно другой характер боевых действий, рассказал эксперт.Прозвучавшее на днях заявление представителя Белого дома Джона Кирби о том, что началось наступление на Харьков, имело целью донести до киевских властей, что туда надо перебросить резервы, чтобы попытаться купировать движение ВС РФ, добавил обозреватель.Но если бросить под Липцы и Волчанск достаточные резервы, то эти небольшие харьковские райцентры ВС РФ смогут взять относительно быстро, без затяжных боев с неизбежными серьезными потерями, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в Купянске читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, харьков, купянск, михаил онуфриенко, джон кирби, вс рф, наступление, киевский режим, сша, резервы, сво, украина
Новости, Россия, Харьков, Купянск, Михаил Онуфриенко, Джон Кирби, ВС РФ, наступление, киевский режим, США, резервы, СВО, Украина

Американцы сказали "фас": Онуфриенко о том, почему ВСУ приказали не сдавать без боя Липцы и Волчанск

05:30 17.05.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ украинские военнослужащие оружие
ВСУ украинские военнослужащие оружие - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Если бросить под Липцы и Волчанск достаточные резервы, то эти небольшие харьковские райцентры ВС РФ смогут взять относительно быстро, без затяжных боев с неизбежными серьезными потерями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Конечной целью ВС РФ скорее, было выйти на рубеж Липцы-Волчанск, освободить эти районные центры, закрепиться там и не приближаться к Харькову, потому что тогда начнется совершенно другой характер боевых действий, рассказал эксперт.
Прозвучавшее на днях заявление представителя Белого дома Джона Кирби о том, что началось наступление на Харьков, имело целью донести до киевских властей, что туда надо перебросить резервы, чтобы попытаться купировать движение ВС РФ, добавил обозреватель.
"Чтобы ВСУ не отдали те же Липцы и Волчанск без боя, понимая, что дальше русские не пойдут. Боюсь, что теперь нас ждут там затяжные бои, потому что американцы явно сказали "фас", и показали пальцем куда", - подчеркнул Онуфриенко.
Но если бросить под Липцы и Волчанск достаточные резервы, то эти небольшие харьковские райцентры ВС РФ смогут взять относительно быстро, без затяжных боев с неизбежными серьезными потерями, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в Купянске читайте на сайте Украина.ру
Олег Измайлов интервью - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
15 мая, 18:00
Олег Измайлов: Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускниковУкраинская сторона находится в ситуации типичного цугцванга – любой ход будет плохим. Не обратят они внимание на Волчанск ─ будет взят Старый Салтов, Чугуев, а того гляди и Харьков.
 
НовостиРоссияХарьковКупянскМихаил ОнуфриенкоДжон КирбиВС РФнаступлениекиевский режимСШАрезервыСВОУкраина
 
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