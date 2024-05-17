Взять Липцы и Волчанск: Михаил Онуфриенко о том, где может продолжится наступление российских войск - 17.05.2024 Украина.ру
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Взять Липцы и Волчанск: Михаил Онуфриенко о том, где может продолжится наступление российских войск
Взять Липцы и Волчанск: Михаил Онуфриенко о том, где может продолжится наступление российских войск - 17.05.2024 Украина.ру
Взять Липцы и Волчанск: Михаил Онуфриенко о том, где может продолжится наступление российских войск
Сейчас российские войска продвигаются в Харьковской области и постараются продвинуться и взять Липцы и Волчанск. При этом на правом берегу Северского Донца наступление российских войск можно было бы продолжать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-05-17T04:30
2024-05-17T04:30
новости
харьковская область
россия
харьков
михаил онуфриенко
вс рф
сумская область
граница
сво
наступление
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На направлениях главных ударов российских войск не оказалось фортификационных сооружений и минных полей. У киевского режима нет столько людей и техники, чтобы создать хотя бы один ряд мощных укреплений. Нет такого количества мин, чтобы заминировать две тысячи километров границы, рассказал обозреватель.Сейчас российские войска продвигаются в Харьковской области и постараются продвинуться, взять Липцы и Волчанск, а также близлежащие населенные пункты, добавил он.Вполне возможно, хотя и маловероятно, что российские войска постараются выйти на линию, которую они занимали, когда больше года был отдан приказ на отход на более выходные рубежи в Харьковской области, отметил обозреватель.Что касается всего, что находится на правом берегу Северского Донца, там наступление российских войск можно было бы продолжать, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в Купянске читайте на сайте Украина.руО том, ждет ли Россию затяжная война с НАТО и когда ВС РФ могут применить тактическое ядерное оружие читайте в интервью Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТО
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харьков
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новости, харьковская область, россия, харьков, михаил онуфриенко, вс рф, сумская область, граница, сво, наступление
Новости, Харьковская область, Россия, Харьков, Михаил Онуфриенко, ВС РФ, Сумская область, граница, СВО, наступление

Взять Липцы и Волчанск: Михаил Онуфриенко о том, где может продолжится наступление российских войск

04:30 17.05.2024
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Сейчас российские войска продвигаются в Харьковской области и постараются продвинуться и взять Липцы и Волчанск. При этом на правом берегу Северского Донца наступление российских войск можно было бы продолжать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
На направлениях главных ударов российских войск не оказалось фортификационных сооружений и минных полей. У киевского режима нет столько людей и техники, чтобы создать хотя бы один ряд мощных укреплений. Нет такого количества мин, чтобы заминировать две тысячи километров границы, рассказал обозреватель.
Сейчас российские войска продвигаются в Харьковской области и постараются продвинуться, взять Липцы и Волчанск, а также близлежащие населенные пункты, добавил он.
Вполне возможно, хотя и маловероятно, что российские войска постараются выйти на линию, которую они занимали, когда больше года был отдан приказ на отход на более выходные рубежи в Харьковской области, отметил обозреватель.
"Начиная с посёлка Уды, это западная оконечность зоны безопасности у нашей границы. То есть от границы Сумской и Харьковской области и до Старого Салтова, поселка на берегу Салтовского водохранилища в 40 километрах от Харькова", - подчеркнул Онуфриенко.
Что касается всего, что находится на правом берегу Северского Донца, там наступление российских войск можно было бы продолжать, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в Купянске читайте на сайте Украина.ру
О том, ждет ли Россию затяжная война с НАТО и когда ВС РФ могут применить тактическое ядерное оружие читайте в интервью Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТО
Сергей Липовой интервью - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Вчера, 17:45
Сергей Липовой: США заготовили кулак, который ударит Россию в Калининграде, Белоруссии и Приднестровье США на грани гражданской войны, поэтому они активизировали четвертый рейх против России. Но мы скоро вырвем Харьков и другие русские города из лап ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой
 
НовостиХарьковская областьРоссияХарьковМихаил ОнуфриенкоВС РФСумская областьграницаСВОнаступление
 
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