Взять Липцы и Волчанск: Михаил Онуфриенко о том, где может продолжится наступление российских войск
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДобровольцы ЦВО проходят подготовку на БМП-3 в тыловом районе проведения СВО
Сейчас российские войска продвигаются в Харьковской области и постараются продвинуться и взять Липцы и Волчанск. При этом на правом берегу Северского Донца наступление российских войск можно было бы продолжать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
На направлениях главных ударов российских войск не оказалось фортификационных сооружений и минных полей. У киевского режима нет столько людей и техники, чтобы создать хотя бы один ряд мощных укреплений. Нет такого количества мин, чтобы заминировать две тысячи километров границы, рассказал обозреватель.
Сейчас российские войска продвигаются в Харьковской области и постараются продвинуться, взять Липцы и Волчанск, а также близлежащие населенные пункты, добавил он.
Вполне возможно, хотя и маловероятно, что российские войска постараются выйти на линию, которую они занимали, когда больше года был отдан приказ на отход на более выходные рубежи в Харьковской области, отметил обозреватель.
"Начиная с посёлка Уды, это западная оконечность зоны безопасности у нашей границы. То есть от границы Сумской и Харьковской области и до Старого Салтова, поселка на берегу Салтовского водохранилища в 40 километрах от Харькова", - подчеркнул Онуфриенко.
Что касается всего, что находится на правом берегу Северского Донца, там наступление российских войск можно было бы продолжать, резюмировал собеседник издания.
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