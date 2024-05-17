https://ukraina.ru/20240517/1055112528.html

Взять Липцы и Волчанск: Михаил Онуфриенко о том, где может продолжится наступление российских войск

Взять Липцы и Волчанск: Михаил Онуфриенко о том, где может продолжится наступление российских войск - 17.05.2024 Украина.ру

Взять Липцы и Волчанск: Михаил Онуфриенко о том, где может продолжится наступление российских войск

Сейчас российские войска продвигаются в Харьковской области и постараются продвинуться и взять Липцы и Волчанск. При этом на правом берегу Северского Донца наступление российских войск можно было бы продолжать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-05-17T04:30

2024-05-17T04:30

2024-05-17T04:30

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россия

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граница

сво

наступление

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На направлениях главных ударов российских войск не оказалось фортификационных сооружений и минных полей. У киевского режима нет столько людей и техники, чтобы создать хотя бы один ряд мощных укреплений. Нет такого количества мин, чтобы заминировать две тысячи километров границы, рассказал обозреватель.Сейчас российские войска продвигаются в Харьковской области и постараются продвинуться, взять Липцы и Волчанск, а также близлежащие населенные пункты, добавил он.Вполне возможно, хотя и маловероятно, что российские войска постараются выйти на линию, которую они занимали, когда больше года был отдан приказ на отход на более выходные рубежи в Харьковской области, отметил обозреватель.Что касается всего, что находится на правом берегу Северского Донца, там наступление российских войск можно было бы продолжать, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в Купянске читайте на сайте Украина.руО том, ждет ли Россию затяжная война с НАТО и когда ВС РФ могут применить тактическое ядерное оружие читайте в интервью Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТО

https://ukraina.ru/20240516/1055100108.html

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новости, харьковская область, россия, харьков, михаил онуфриенко, вс рф, сумская область, граница, сво, наступление