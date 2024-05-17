Смерть художника Андрияки, передел имущества Киево-Печерской лавры, голоса мира и войны. События культуры
В украинском Минкульте делят наследие Киево-Печерской лавры; в России появились музыкально-поэтические фронтовые бригады; ушел из жизни художник Андрияка
Ушел из жизни московский художник
В четверг, 16 мая, стало известно о смерти русского художника Сергея Андрияки. То, что художник ушел из жизни, подтвердили российским СМИ в пресс-службе Академии акварели и изящных искусств, которую возглавлял Андрияка. По информации телеграм-канала Mash, причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Сергей Андрияка родился в Москве в 1958 году. Со столицей оказалась связана вся жизнь художника. Помимо непосредственно живописи он занимался преподавательской деятельностью: работал старшим преподавателем в Московском художественном институте имени Сурикова, в котором и сам учился, а также создал собственную Академию изящных искусств акварели.
Акварельная живопись – основное направление в творчестве народного художника. Акварельные пейзажи и натюрморты составляют значительную часть работ Андрияки на его персональных выставках, которые неоднократно проходили и проходят в Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге, а также экспонировались на многих европейских выставках.
© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкОткрытие VI Славянского форума искусств "Золотой Витязь"
Открытие VI Славянского форума искусств "Золотой Витязь"
"В Академии открыта постоянная экспозиция работ народного художника Сергея Андрияки. В выставочных залах представлено более 300 работ мастера. В экспозиции можно увидеть работы разных лет и этапов творческого пути художника – от картин конца ХХ века до более современных полотен. Все работы написаны в технике классической многослойной акварельной живописи. Благодаря художнику, она обрела новую жизнь и заняла достойное место в одном ряду с масляной живописью по серьезности решаемых задач, по образной содержательности и даже по размерам.
Сергей Андрияка известен в России как мастер классической многослойной акварели, чьи произведения отличаются монументальностью. Параллельно с творчеством Сергей Андрияка занимается педагогической деятельностью. Художник разработал и внедрил эффективную методику обучения детей и взрослых художественному мастерству", – пишет о художнике пресс-служба его академии.
Многие работы художника в данный момент можно увидеть в Кремле и в Третьяковской галерее.
В 2019 году Орденом Александра Невского его наградил президент России Владимир Путин.
Всю свою жизнь Сергей Андрияка писал любимую и родную Москву. Одна из известных его работ – шестиметровая панорама Москвы XIX века, созданная в 1995 году по заказу московской мэрии.
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Стихи войны и мира
В Москве, во Дворце на Яузе 12 мая состоялся премьерный показ музыкально-поэтической программы "Стихи войны и мира". Один из главных авторов проекта и исполнитель – журналист и поэт Вадим Авва.
Программа принципиально отличается от любого другого концерта патриотической музыки и поэзии тем, что реализуется в формате "фронтовой бригады". Поэты, актеры, академические и рок- музыканты провели гастрольный тур по Донбассу и прифронтовым регионам, выступив за неделю перед военными, воспитанниками донбасского детского дома, волонтерами и врачами госпиталя.
Им и посвящены номера программы, а также – военкорам и журналистам, бывающим в зоне военных действий. На экранах за спинами музыкантов во время концерта в Москве можно было увидеть фотографии убитых террористами Дарьи Дугиной и Владлена Татарского (Максим Фомин), актера Сергея Пускепалиса.
"В рамках проекта состоялся настоящий концертный тур: Москва, госпиталь в районе Воронежа, потом Луганск, где прошел концерт в драмтеатре им. Луспекаева, выступления перед бойцами батальона "Кинжал" на месте его дислокации, перед кадетами и воспитанниками детского дома и потом, уже после Луганска, в районе Енакиево — это ДНР. И на санитарно-эвакуационном пункте ближе к передовой. Итого — семь концертов за три дня.
Многие говорят ребятам: не надо читать там, где идут боевые действия, стихи о войне. Создатели проекта уверены в обратном. "Это слова про нас, это стихи про нас, это правдивые, нужные вещи, они в нас резонируют, не надо нас от этого беречь, наоборот, — говорят они. — Когда ты читаешь на расстоянии полутора метров, то ни самому нельзя фальшивить, ни слова фальшивые не проходят", — пишут организаторы.
Вместе с артистами проекта выступали и другие музыканты и поэты, нередко бывающие в Донбассе: например, Аким Апачев, который исполнил свою знаменитую "Пливе кача".
"Бывший монастырь"
В четверг, 16 мая, на сайте "Украинской правды" появилась публикация с впечатляющим заголовком: "Часть сооружений бывшего монастыря Киево-Печерской лавры станет музеем". О чем речь сперва не ясно. Что значит "бывшего монастыря"? Что за музей?
Но нет, никакой ошибки: автор материала Мария Кабаций написала именно то, что хотела: Киево-Печерская лавра для нее и для министра культуры и информационной политики Украины Ростислава Карандеева – "бывший монастырь", решенный вопрос, а помещения тысячелетней святыни теперь могут выполнять функцию складских помещений для столичных музеев.
"Речь идет о помещениях на территории Нижней Лавры, которые были переданы в государственное управление", – уточняет Кабаций, ссылаясь на Карандеева.
В комментарии для "Украинской правды" он сообщил, что старинные здания и сооружения монастыря подходят не для всего, но устроить в фондохранилище нескольких музеев будет удобно.
Киево-Печерская лавра разделена на две части: в нижней расположены пещеры с мощами святых, Киевская духовная академия и семинария, резиденция главы УПЦ, административные постройки и корпуса для монахов, в верхней - государственные музеи, Успенский собор и Трапезная церковь - главные храмы лавры, в которых национальный заповедник в начале 2023 года запретил служить клирикам УПЦ.
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Весной 2023 года Минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем.
В августе суд в Киеве удовлетворил иск заповедника к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом. После этого заповедник прекратил доступ на территорию Нижней лавры всех посетителей.
Две оставшихся пока нетронутыми на Украине лавры – Почаевская в Тернопольской области и Святогорская в Донбассе – тоже находятся под непрерывным давлением. Настоятель Святогорской лавры митрополит Арсений (Яковенко) недавно был арестован Службой безопасности Украины (СБУ) за "передачу данных российским войскам". По данным СБУ, он "передал" данные о расположении украинских блокпостов во время проповеди. Сейчас митрополит Арсений содержится под стражей в Днепропетровске.
В Почаевской лавре также регулярно проходят обыски. В ноябре 2023 года пресс-служба СБУ сообщала, что обыски были проведены в рамках уголовного производства о причастности руководства лавры к "разжиганию национальной розни и ненависти".
В СБУ утверждают, что на сайте лавры была обнародована публикация, в которой "оскорбляли национальную честь и достоинство иудеев, а также разжигали религиозную рознь к представителям всех церквей, кроме УПЦ". Кроме того, в ней клирики УПЦ МП якобы подвергли сомнению существование Украины как суверенного государства, отдельного от России.
В начале декабря 2022 года СБУ сообщила о подозрении в "разжигании вражды" ректору Почаевской духовной семинарии — архиепископу Шумскому Иову (Виктору Смакоузу). В прошлом году также был заблокирован сайт Почаевской лавры. По словам представителей Лавры, провайдер это сделал по требованию СБУ из-за "лживых доносов".
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