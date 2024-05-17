Смерть художника Андрияки, передел имущества Киево-Печерской лавры, голоса мира и войны. События культуры - 17.05.2024 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20240517/1055112813.html
Смерть художника Андрияки, передел имущества Киево-Печерской лавры, голоса мира и войны. События культуры
Смерть художника Андрияки, передел имущества Киево-Печерской лавры, голоса мира и войны. События культуры - 17.05.2024 Украина.ру
Смерть художника Андрияки, передел имущества Киево-Печерской лавры, голоса мира и войны. События культуры
В украинском Минкульте делят наследие Киево-Печерской лавры; в России появились музыкально-поэтические фронтовые бригады; ушел из жизни художник Андрияка
2024-05-17T05:55
2024-05-17T05:55
культура
эксклюзив
культура
россия
украина
сбу
упц
министерство культуры
владимир путин
москва
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Ушел из жизни московский художникВ четверг, 16 мая, стало известно о смерти русского художника Сергея Андрияки. То, что художник ушел из жизни, подтвердили российским СМИ в пресс-службе Академии акварели и изящных искусств, которую возглавлял Андрияка. По информации телеграм-канала Mash, причиной смерти стало онкологическое заболевание.Сергей Андрияка родился в Москве в 1958 году. Со столицей оказалась связана вся жизнь художника. Помимо непосредственно живописи он занимался преподавательской деятельностью: работал старшим преподавателем в Московском художественном институте имени Сурикова, в котором и сам учился, а также создал собственную Академию изящных искусств акварели.Акварельная живопись – основное направление в творчестве народного художника. Акварельные пейзажи и натюрморты составляют значительную часть работ Андрияки на его персональных выставках, которые неоднократно проходили и проходят в Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге, а также экспонировались на многих европейских выставках."В Академии открыта постоянная экспозиция работ народного художника Сергея Андрияки. В выставочных залах представлено более 300 работ мастера. В экспозиции можно увидеть работы разных лет и этапов творческого пути художника – от картин конца ХХ века до более современных полотен. Все работы написаны в технике классической многослойной акварельной живописи. Благодаря художнику, она обрела новую жизнь и заняла достойное место в одном ряду с масляной живописью по серьезности решаемых задач, по образной содержательности и даже по размерам.Сергей Андрияка известен в России как мастер классической многослойной акварели, чьи произведения отличаются монументальностью. Параллельно с творчеством Сергей Андрияка занимается педагогической деятельностью. Художник разработал и внедрил эффективную методику обучения детей и взрослых художественному мастерству", – пишет о художнике пресс-служба его академии.Многие работы художника в данный момент можно увидеть в Кремле и в Третьяковской галерее.В 2019 году Орденом Александра Невского его наградил президент России Владимир Путин.Всю свою жизнь Сергей Андрияка писал любимую и родную Москву. Одна из известных его работ – шестиметровая панорама Москвы XIX века, созданная в 1995 году по заказу московской мэрии.Стихи войны и мираВ Москве, во Дворце на Яузе 12 мая состоялся премьерный показ музыкально-поэтической программы "Стихи войны и мира". Один из главных авторов проекта и исполнитель – журналист и поэт Вадим Авва.Программа принципиально отличается от любого другого концерта патриотической музыки и поэзии тем, что реализуется в формате "фронтовой бригады". Поэты, актеры, академические и рок- музыканты провели гастрольный тур по Донбассу и прифронтовым регионам, выступив за неделю перед военными, воспитанниками донбасского детского дома, волонтерами и врачами госпиталя.Им и посвящены номера программы, а также – военкорам и журналистам, бывающим в зоне военных действий. На экранах за спинами музыкантов во время концерта в Москве можно было увидеть фотографии убитых террористами Дарьи Дугиной и Владлена Татарского (Максим Фомин), актера Сергея Пускепалиса. "В рамках проекта состоялся настоящий концертный тур: Москва, госпиталь в районе Воронежа, потом Луганск, где прошел концерт в драмтеатре им. Луспекаева, выступления перед бойцами батальона "Кинжал" на месте его дислокации, перед кадетами и воспитанниками детского дома и потом, уже после Луганска, в районе Енакиево — это ДНР. И на санитарно-эвакуационном пункте ближе к передовой. Итого — семь концертов за три дня.Многие говорят ребятам: не надо читать там, где идут боевые действия, стихи о войне. Создатели проекта уверены в обратном. "Это слова про нас, это стихи про нас, это правдивые, нужные вещи, они в нас резонируют, не надо нас от этого беречь, наоборот, — говорят они. — Когда ты читаешь на расстоянии полутора метров, то ни самому нельзя фальшивить, ни слова фальшивые не проходят", — пишут организаторы.Вместе с артистами проекта выступали и другие музыканты и поэты, нередко бывающие в Донбассе: например, Аким Апачев, который исполнил свою знаменитую "Пливе кача"."Бывший монастырь"В четверг, 16 мая, на сайте "Украинской правды" появилась публикация с впечатляющим заголовком: "Часть сооружений бывшего монастыря Киево-Печерской лавры станет музеем". О чем речь сперва не ясно. Что значит "бывшего монастыря"? Что за музей?Но нет, никакой ошибки: автор материала Мария Кабаций написала именно то, что хотела: Киево-Печерская лавра для нее и для министра культуры и информационной политики Украины Ростислава Карандеева – "бывший монастырь", решенный вопрос, а помещения тысячелетней святыни теперь могут выполнять функцию складских помещений для столичных музеев."Речь идет о помещениях на территории Нижней Лавры, которые были переданы в государственное управление", – уточняет Кабаций, ссылаясь на Карандеева.В комментарии для "Украинской правды" он сообщил, что старинные здания и сооружения монастыря подходят не для всего, но устроить в фондохранилище нескольких музеев будет удобно.Киево-Печерская лавра разделена на две части: в нижней расположены пещеры с мощами святых, Киевская духовная академия и семинария, резиденция главы УПЦ, административные постройки и корпуса для монахов, в верхней - государственные музеи, Успенский собор и Трапезная церковь - главные храмы лавры, в которых национальный заповедник в начале 2023 года запретил служить клирикам УПЦ.Весной 2023 года Минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем.В августе суд в Киеве удовлетворил иск заповедника к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом. После этого заповедник прекратил доступ на территорию Нижней лавры всех посетителей.Две оставшихся пока нетронутыми на Украине лавры – Почаевская в Тернопольской области и Святогорская в Донбассе – тоже находятся под непрерывным давлением. Настоятель Святогорской лавры митрополит Арсений (Яковенко) недавно был арестован Службой безопасности Украины (СБУ) за "передачу данных российским войскам". По данным СБУ, он "передал" данные о расположении украинских блокпостов во время проповеди. Сейчас митрополит Арсений содержится под стражей в Днепропетровске.В Почаевской лавре также регулярно проходят обыски. В ноябре 2023 года пресс-служба СБУ сообщала, что обыски были проведены в рамках уголовного производства о причастности руководства лавры к "разжиганию национальной розни и ненависти". В СБУ утверждают, что на сайте лавры была обнародована публикация, в которой "оскорбляли национальную честь и достоинство иудеев, а также разжигали религиозную рознь к представителям всех церквей, кроме УПЦ". Кроме того, в ней клирики УПЦ МП якобы подвергли сомнению существование Украины как суверенного государства, отдельного от России.В начале декабря 2022 года СБУ сообщила о подозрении в "разжигании вражды" ректору Почаевской духовной семинарии — архиепископу Шумскому Иову (Виктору Смакоузу). В прошлом году также был заблокирован сайт Почаевской лавры. По словам представителей Лавры, провайдер это сделал по требованию СБУ из-за "лживых доносов".О положении УПЦ МП на Украине также читайте в интервью Руслана Калинчука: Озверевшая СБУ спустила свору на каноническую церковь Украины
https://ukraina.ru/20240331/1054214647.html
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Мария Нестерова
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эксклюзив, культура, россия, украина, сбу, упц, министерство культуры, владимир путин, москва, живопись, концерт, дарья дугина, владлен татарский
Культура, Эксклюзив, культура, Россия, Украина, СБУ, УПЦ, Министерство культуры, Владимир Путин, Москва, живопись, концерт, Дарья Дугина, Владлен Татарский

Смерть художника Андрияки, передел имущества Киево-Печерской лавры, голоса мира и войны. События культуры

05:55 17.05.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
Все материалы
В украинском Минкульте делят наследие Киево-Печерской лавры; в России появились музыкально-поэтические фронтовые бригады; ушел из жизни художник Андрияка
Ушел из жизни московский художник
В четверг, 16 мая, стало известно о смерти русского художника Сергея Андрияки. То, что художник ушел из жизни, подтвердили российским СМИ в пресс-службе Академии акварели и изящных искусств, которую возглавлял Андрияка. По информации телеграм-канала Mash, причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Сергей Андрияка родился в Москве в 1958 году. Со столицей оказалась связана вся жизнь художника. Помимо непосредственно живописи он занимался преподавательской деятельностью: работал старшим преподавателем в Московском художественном институте имени Сурикова, в котором и сам учился, а также создал собственную Академию изящных искусств акварели.
Акварельная живопись – основное направление в творчестве народного художника. Акварельные пейзажи и натюрморты составляют значительную часть работ Андрияки на его персональных выставках, которые неоднократно проходили и проходят в Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге, а также экспонировались на многих европейских выставках.
© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкОткрытие VI Славянского форума искусств "Золотой Витязь"
Открытие VI Славянского форума искусств Золотой Витязь - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Артем Житенев
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Открытие VI Славянского форума искусств "Золотой Витязь"
"В Академии открыта постоянная экспозиция работ народного художника Сергея Андрияки. В выставочных залах представлено более 300 работ мастера. В экспозиции можно увидеть работы разных лет и этапов творческого пути художника – от картин конца ХХ века до более современных полотен. Все работы написаны в технике классической многослойной акварельной живописи. Благодаря художнику, она обрела новую жизнь и заняла достойное место в одном ряду с масляной живописью по серьезности решаемых задач, по образной содержательности и даже по размерам.
Сергей Андрияка известен в России как мастер классической многослойной акварели, чьи произведения отличаются монументальностью. Параллельно с творчеством Сергей Андрияка занимается педагогической деятельностью. Художник разработал и внедрил эффективную методику обучения детей и взрослых художественному мастерству", – пишет о художнике пресс-служба его академии.
Многие работы художника в данный момент можно увидеть в Кремле и в Третьяковской галерее.
В 2019 году Орденом Александра Невского его наградил президент России Владимир Путин.
Всю свою жизнь Сергей Андрияка писал любимую и родную Москву. Одна из известных его работ – шестиметровая панорама Москвы XIX века, созданная в 1995 году по заказу московской мэрии.
Марк Шагал - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
31 марта, 16:00История
Коммунист, сионист, "простой как облако" художник Марк ШагалХудожник, поэт, публицист, сценограф, новатор во всех направлениях искусства, которых касалась его рука, Марк Шагал, прожил почти целый век, 97 лет. Уроженец (тогда еще российской) Могилёвской губернии, он ушел из жизни 28 марта 1985 года, во Франции, гражданином и добрым другом этой страны
Стихи войны и мира
В Москве, во Дворце на Яузе 12 мая состоялся премьерный показ музыкально-поэтической программы "Стихи войны и мира". Один из главных авторов проекта и исполнитель – журналист и поэт Вадим Авва.
Программа принципиально отличается от любого другого концерта патриотической музыки и поэзии тем, что реализуется в формате "фронтовой бригады". Поэты, актеры, академические и рок- музыканты провели гастрольный тур по Донбассу и прифронтовым регионам, выступив за неделю перед военными, воспитанниками донбасского детского дома, волонтерами и врачами госпиталя.
Им и посвящены номера программы, а также – военкорам и журналистам, бывающим в зоне военных действий. На экранах за спинами музыкантов во время концерта в Москве можно было увидеть фотографии убитых террористами Дарьи Дугиной и Владлена Татарского (Максим Фомин), актера Сергея Пускепалиса.
"В рамках проекта состоялся настоящий концертный тур: Москва, госпиталь в районе Воронежа, потом Луганск, где прошел концерт в драмтеатре им. Луспекаева, выступления перед бойцами батальона "Кинжал" на месте его дислокации, перед кадетами и воспитанниками детского дома и потом, уже после Луганска, в районе Енакиево — это ДНР. И на санитарно-эвакуационном пункте ближе к передовой. Итого — семь концертов за три дня.
Многие говорят ребятам: не надо читать там, где идут боевые действия, стихи о войне. Создатели проекта уверены в обратном. "Это слова про нас, это стихи про нас, это правдивые, нужные вещи, они в нас резонируют, не надо нас от этого беречь, наоборот, — говорят они. — Когда ты читаешь на расстоянии полутора метров, то ни самому нельзя фальшивить, ни слова фальшивые не проходят", — пишут организаторы.
1 марта, 11:43
Детям Белгорода передали более 3 млн рублей. В Москве прошёл благотворительный концерт-акция "Мы Вместе!"В Музее Победы на Поклонной горе 28 февраля прошел благотворительный концерт-акция "МЫ ВМЕСТЕ!" в поддержку детей Белгорода и Белгородской области
Вместе с артистами проекта выступали и другие музыканты и поэты, нередко бывающие в Донбассе: например, Аким Апачев, который исполнил свою знаменитую "Пливе кача".
"Бывший монастырь"
В четверг, 16 мая, на сайте "Украинской правды" появилась публикация с впечатляющим заголовком: "Часть сооружений бывшего монастыря Киево-Печерской лавры станет музеем". О чем речь сперва не ясно. Что значит "бывшего монастыря"? Что за музей?
Но нет, никакой ошибки: автор материала Мария Кабаций написала именно то, что хотела: Киево-Печерская лавра для нее и для министра культуры и информационной политики Украины Ростислава Карандеева – "бывший монастырь", решенный вопрос, а помещения тысячелетней святыни теперь могут выполнять функцию складских помещений для столичных музеев.
"Речь идет о помещениях на территории Нижней Лавры, которые были переданы в государственное управление", – уточняет Кабаций, ссылаясь на Карандеева.
В комментарии для "Украинской правды" он сообщил, что старинные здания и сооружения монастыря подходят не для всего, но устроить в фондохранилище нескольких музеев будет удобно.
Киево-Печерская лавра разделена на две части: в нижней расположены пещеры с мощами святых, Киевская духовная академия и семинария, резиденция главы УПЦ, административные постройки и корпуса для монахов, в верхней - государственные музеи, Успенский собор и Трапезная церковь - главные храмы лавры, в которых национальный заповедник в начале 2023 года запретил служить клирикам УПЦ.
Кирилл Фролов интервью
13 января, 04:29
Кирилл Фролов: Зеленский возводит в Киево-Печерской лавре не мемориал защитникам Мариуполя, а храм СатаныВременно исполняющий обязанности министра культуры Украины Ростислав Карандеев заявил о принятом решении снести постройки, возведенные в Киево-Печерской лавре её наместником митрополитом Павлом (Лебедем) и построить на их месте мемориал защитникам Мариуполя
Весной 2023 года Минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем.
В августе суд в Киеве удовлетворил иск заповедника к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом. После этого заповедник прекратил доступ на территорию Нижней лавры всех посетителей.
Две оставшихся пока нетронутыми на Украине лавры – Почаевская в Тернопольской области и Святогорская в Донбассе – тоже находятся под непрерывным давлением. Настоятель Святогорской лавры митрополит Арсений (Яковенко) недавно был арестован Службой безопасности Украины (СБУ) за "передачу данных российским войскам". По данным СБУ, он "передал" данные о расположении украинских блокпостов во время проповеди. Сейчас митрополит Арсений содержится под стражей в Днепропетровске.
В Почаевской лавре также регулярно проходят обыски. В ноябре 2023 года пресс-служба СБУ сообщала, что обыски были проведены в рамках уголовного производства о причастности руководства лавры к "разжиганию национальной розни и ненависти".
В СБУ утверждают, что на сайте лавры была обнародована публикация, в которой "оскорбляли национальную честь и достоинство иудеев, а также разжигали религиозную рознь к представителям всех церквей, кроме УПЦ". Кроме того, в ней клирики УПЦ МП якобы подвергли сомнению существование Украины как суверенного государства, отдельного от России.
В начале декабря 2022 года СБУ сообщила о подозрении в "разжигании вражды" ректору Почаевской духовной семинарии — архиепископу Шумскому Иову (Виктору Смакоузу). В прошлом году также был заблокирован сайт Почаевской лавры. По словам представителей Лавры, провайдер это сделал по требованию СБУ из-за "лживых доносов".
О положении УПЦ МП на Украине также читайте в интервью Руслана Калинчука: Озверевшая СБУ спустила свору на каноническую церковь Украины
 
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