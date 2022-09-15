Горькая правда для ВСУ. Почему контратака ВСУ выдохлась, и где будет следующая - Алексей Анпилогов - 15.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220915/1038764054.html
Горькая правда для ВСУ. Почему контратака ВСУ выдохлась, и где будет следующая - Алексей Анпилогов
Горькая правда для ВСУ. Почему контратака ВСУ выдохлась, и где будет следующая - Алексей Анпилогов - 15.09.2022 Украина.ру
Горькая правда для ВСУ. Почему контратака ВСУ выдохлась, и где будет следующая - Алексей Анпилогов
Об обстановке на фронте, тактике и союзном резерве в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов. Украина.ру, 15.09.2022
2022-09-15T15:35
2022-09-15T15:35
украина
интервью
алексей анпилогов
анпилогов
россия
спецоперация
харьковская область
харьков
херсон
запорожье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/03/1037262809_40:0:868:466_1920x0_80_0_0_51df2ababe650415b9cadbd3af8b0944.jpg
Об обстановке на фронте, тактике и союзном резерве в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.— Алексей, что происходит на фронтах? Стабилизировалась ли обстановка на Харьковском направлении?— По состояния на сейчас, если рассматривать совокупность тех сообщений, которые поступают с линии фронта, обстановка в целом стабилизировалась.Потому что украинская армия не может продолжать наступление, это связано с тем, что союзные войска укрепились по восточному берегу реки Оскол и по северному берегу речки Северский Донец.И вот попытка украинских сил наступать через эти водные рубежи уперлась в невозможность быстро перебрасывать подкрепления, украинская армия перед этим уничтожила все мосты, как через Оскол в том же Купянске, так и через Северский Донец. Там были железнодорожные и автомобильные мосты, они все выведены из строя, причем, украинской стороной.ВСУ теперь вынуждены использовать понтонные переправы, это гораздо более уязвимая с точки зрения логистики коммуникация, и она более подвержена артиллерийскому огню, уничтожению с помощью авиации, поэтому наступление украинской армии застопорилось.Более того, пока введенные резервы не позволяют украинской стороне прорвать оборону союзных войск. Плюс все эти удары сейчас слишком очевидны, поскольку крайне сократилась линия соприкосновения сторон и там не так много удобных мест, где можно обеспечить себе быстрое продвижение.Единственная точка, где еще будут какие-то позиционные изменения, это Святогорск, потому что сам город находится в низменном берегу, в том месте, где низкий берег Северского Донца. Плюс, Оскол не так сильно прикрывают, возможно там ВСУ смогут достичь какого-то оперативного территориального прогресса. Однако в целом выйти на оперативный прогресс через Святогорск очень сложно.— Что касается других направлений, где самые важные изменения?— Продолжается давление союзных войск на Артемовск, Соледар, последние успехи у ЧВК "Вагнер", они взяли фактически под контроль трассу Дзержинск-Артемовск, таким образом перерезав один из важных каналов коммуникаций группировки ВСУ, которая обороняется в Артемовске.И украинская сторона пыталась развить как-то контрнаступление в районе Марьинки и Песок, но уперлась, опять-таки, в наши подготовленные позиции, где стояли сами же украинцы. Что может еще быть, на каких участках фронта…— Возможно, Запорожская область?— Да, возможно удар в Запорожской области с попыткой рассечения в общем направлении на Мелитополь.Может Украинская армия постараться оказать давление в районе Угледара, опять-таки, с целью выхода к Волновахе. И тоже с попыткой рассечения нашей южной оборонительной позиции.И продолжаются совершенно безуспешные попытки на Херсонском направлении, где все намерения предельно очевидны, украинская армия там не может достичь никаких существенных результатов на земле.Ну и вообще весь этот южный фланг от Угледара до Херсона – это степная местность, с очень плоским рельефом, где легко ведется аэроразведка, беспилотниками, соответственно, скрыть передвижение крупных сил очень сложно. Поэтому я рассматриваю, что ситуация опять вошла в стадию позиционной войны.Хотя интересно, что союзные войска не использовали свои резервы для купирования наступления украинского наступления в Харьковской области. По крайней мере, те достаточно крупные перемещения техники и живой силы, которые были зарегистрированы в тылу нашей группировки, они пока не вылились в какие-то усиление какой-либо части фронта. Поэтому оперативный замысел нашей стороны пока не до конца ясен украинцам, я думаю, их это тоже отчасти сдерживает в развитии наступления.— А то что взяли Майорск, это важная победа или рядовая?— Вообще это очередной опорный пункт, за который цеплялись ВСУ. Его взятие, конечно, важно. Потому что оно стесняет в очередной раз движения украинской стороны. Надо понимать, вся донецкая дуга достаточно важна для продвижения. Майорск – фактически пригород Горловки, следующий населенный пункт – Дзержинск. Взятие дороги Дзержинск-Артемовск уже сильно осложнило им переброску сил.И когда "вагнеровцы" после взятия Кодемы уже взяли Николаевку-2, стало ясно, что из Майорска ВСУ надо уходить в Дзержинск. Это они сделали. Это важная локальная победа, но нельзя сказать, что это взлом линии обороны.Еще держится передовая линия – это Северск-Соледар-Бахмут, но совершенно не приступали к штурму новой линии Славянск-Краматорск. Ну и Константиновка, далее она выходит на Дзержинск в районе Горловки.— Можем ли мы сказать в целом, что вот это украинское наступление по разным направлениям остановилось или захлебнулось?— Оно по объективным причинам выдохлось. Украинская сторона ввела в бой все резервы, использовала весь оперативный резерв, который копила на протяжении нескольких месяцев. Теперь эти части будут вынуждены восстанавливать боеспособность, пополнять потери в технике и живой силе.Наступление в Харьковской области оказалось отнюдь не таким радужным, потому что российская армия заранее вышла организованно, поэтому ВСУ не добились ни окружения, ни разгрома российской группировки.Не смогли они и наступать "на плечах", чтобы смешиваться с колоннами отступающей российской группировки и избежать ударов с воздуха. Этого у них не получилось, поэтому во время отступления они несли потери от артиллерийского огня, и особенно от авиации России. И во многом утратили наступательный потенциал.— Можно ли тогда ожидать, что пока ситуация зафиксируется пока на этом месте?— Мы ожидать-то можем, но надо готовиться, что украинцы будут стараться использовать свой "переможный" настрой или на морально-волевых качествах выйти на какие-то еще территориальные приобретения.Но, как показывает практика, они пытались дернуться в районе Орехова в Запорожской области и выкатится в Марьинку и Пески, все это закончилось для них печально. Оказалось, что одних морально-волевых качеств недостаточно для атаки подготовленной обороны.— У нас видны признаки стягивания резервов для усиления?— Я не буду говорить, куда и что стягивают. Просто скажу, что третий армейский корпус, который является нашим стратегическим резервом, он зашел на территорию ЛДНР, но пока не появился на фронте. Как следствие, у нашей стороны остается возможность серьезного контрудара. Где и как он будет проведен не скажу, я не вовлечен в планирование и подсказок украинской стороны давать не буду.— Будет ли меняться тактика или нынешней достаточно?— Я не скажу, как будет меняться тактика, мы можем только предполагать какие-то тактические приемы, которые будут применяться в дальнейшем. Пока видно, что на большей части фронта будет позиционная оборона, но на отдельных участках возможны серьёзные наступательные действия.
https://ukraina.ru/20220305/1033447461.html
https://ukraina.ru/20220914/1038721248.html
https://ukraina.ru/20220915/1038758410.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Александр Светлов
Александр Светлов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/03/1037262809_138:0:773:476_1920x0_80_0_0_83516f070f2f43fa5fe216d20f135596.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, интервью, алексей анпилогов, анпилогов, россия, спецоперация, харьковская область, харьков, херсон, запорожье, контрнаступление, наступление, всу, вс рф
Украина, Интервью, Алексей Анпилогов, Анпилогов, Россия, Спецоперация, Харьковская область, Харьков, Херсон, Запорожье, контрнаступление, наступление, ВСУ, ВС РФ

Горькая правда для ВСУ. Почему контратака ВСУ выдохлась, и где будет следующая - Алексей Анпилогов

15:35 15.09.2022
 
© Журналистская правдаАлексей Анпилогов интервью
Алексей Анпилогов интервью
© Журналистская правда
Читать в
Александр Светлов
Все материалы
Об обстановке на фронте, тактике и союзном резерве в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.
— Алексей, что происходит на фронтах? Стабилизировалась ли обстановка на Харьковском направлении?
— По состояния на сейчас, если рассматривать совокупность тех сообщений, которые поступают с линии фронта, обстановка в целом стабилизировалась.
Потому что украинская армия не может продолжать наступление, это связано с тем, что союзные войска укрепились по восточному берегу реки Оскол и по северному берегу речки Северский Донец.
И вот попытка украинских сил наступать через эти водные рубежи уперлась в невозможность быстро перебрасывать подкрепления, украинская армия перед этим уничтожила все мосты, как через Оскол в том же Купянске, так и через Северский Донец. Там были железнодорожные и автомобильные мосты, они все выведены из строя, причем, украинской стороной.
ВСУ теперь вынуждены использовать понтонные переправы, это гораздо более уязвимая с точки зрения логистики коммуникация, и она более подвержена артиллерийскому огню, уничтожению с помощью авиации, поэтому наступление украинской армии застопорилось.
Более того, пока введенные резервы не позволяют украинской стороне прорвать оборону союзных войск. Плюс все эти удары сейчас слишком очевидны, поскольку крайне сократилась линия соприкосновения сторон и там не так много удобных мест, где можно обеспечить себе быстрое продвижение.
Единственная точка, где еще будут какие-то позиционные изменения, это Святогорск, потому что сам город находится в низменном берегу, в том месте, где низкий берег Северского Донца. Плюс, Оскол не так сильно прикрывают, возможно там ВСУ смогут достичь какого-то оперативного территориального прогресса. Однако в целом выйти на оперативный прогресс через Святогорск очень сложно.
Алексей Анпилогов - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 07:13
Алексей Анпилогов: кто онПолитолог, публицист
— Что касается других направлений, где самые важные изменения?
— Продолжается давление союзных войск на Артемовск, Соледар, последние успехи у ЧВК "Вагнер", они взяли фактически под контроль трассу Дзержинск-Артемовск, таким образом перерезав один из важных каналов коммуникаций группировки ВСУ, которая обороняется в Артемовске.
И украинская сторона пыталась развить как-то контрнаступление в районе Марьинки и Песок, но уперлась, опять-таки, в наши подготовленные позиции, где стояли сами же украинцы. Что может еще быть, на каких участках фронта…
— Возможно, Запорожская область?
— Да, возможно удар в Запорожской области с попыткой рассечения в общем направлении на Мелитополь.
Может Украинская армия постараться оказать давление в районе Угледара, опять-таки, с целью выхода к Волновахе. И тоже с попыткой рассечения нашей южной оборонительной позиции.
И продолжаются совершенно безуспешные попытки на Херсонском направлении, где все намерения предельно очевидны, украинская армия там не может достичь никаких существенных результатов на земле.
Ну и вообще весь этот южный фланг от Угледара до Херсона – это степная местность, с очень плоским рельефом, где легко ведется аэроразведка, беспилотниками, соответственно, скрыть передвижение крупных сил очень сложно. Поэтому я рассматриваю, что ситуация опять вошла в стадию позиционной войны.
Хотя интересно, что союзные войска не использовали свои резервы для купирования наступления украинского наступления в Харьковской области. По крайней мере, те достаточно крупные перемещения техники и живой силы, которые были зарегистрированы в тылу нашей группировки, они пока не вылились в какие-то усиление какой-либо части фронта. Поэтому оперативный замысел нашей стороны пока не до конца ясен украинцам, я думаю, их это тоже отчасти сдерживает в развитии наступления.
Юрий Кнутов интервью
Вчера, 12:40
Обещанное Украиной наступление началось. Пойдут на Донецк? — Юрий Кнутов
— А то что взяли Майорск, это важная победа или рядовая?
— Вообще это очередной опорный пункт, за который цеплялись ВСУ. Его взятие, конечно, важно. Потому что оно стесняет в очередной раз движения украинской стороны. Надо понимать, вся донецкая дуга достаточно важна для продвижения. Майорск – фактически пригород Горловки, следующий населенный пункт – Дзержинск. Взятие дороги Дзержинск-Артемовск уже сильно осложнило им переброску сил.
И когда "вагнеровцы" после взятия Кодемы уже взяли Николаевку-2, стало ясно, что из Майорска ВСУ надо уходить в Дзержинск. Это они сделали. Это важная локальная победа, но нельзя сказать, что это взлом линии обороны.
Еще держится передовая линия – это Северск-Соледар-Бахмут, но совершенно не приступали к штурму новой линии Славянск-Краматорск. Ну и Константиновка, далее она выходит на Дзержинск в районе Горловки.
— Можем ли мы сказать в целом, что вот это украинское наступление по разным направлениям остановилось или захлебнулось?
— Оно по объективным причинам выдохлось. Украинская сторона ввела в бой все резервы, использовала весь оперативный резерв, который копила на протяжении нескольких месяцев. Теперь эти части будут вынуждены восстанавливать боеспособность, пополнять потери в технике и живой силе.
Наступление в Харьковской области оказалось отнюдь не таким радужным, потому что российская армия заранее вышла организованно, поэтому ВСУ не добились ни окружения, ни разгрома российской группировки.
Не смогли они и наступать "на плечах", чтобы смешиваться с колоннами отступающей российской группировки и избежать ударов с воздуха. Этого у них не получилось, поэтому во время отступления они несли потери от артиллерийского огня, и особенно от авиации России. И во многом утратили наступательный потенциал.
— Можно ли тогда ожидать, что пока ситуация зафиксируется пока на этом месте?
— Мы ожидать-то можем, но надо готовиться, что украинцы будут стараться использовать свой "переможный" настрой или на морально-волевых качествах выйти на какие-то еще территориальные приобретения.
Но, как показывает практика, они пытались дернуться в районе Орехова в Запорожской области и выкатится в Марьинку и Пески, все это закончилось для них печально. Оказалось, что одних морально-волевых качеств недостаточно для атаки подготовленной обороны.
— У нас видны признаки стягивания резервов для усиления?
— Я не буду говорить, куда и что стягивают. Просто скажу, что третий армейский корпус, который является нашим стратегическим резервом, он зашел на территорию ЛДНР, но пока не появился на фронте. Как следствие, у нашей стороны остается возможность серьезного контрудара. Где и как он будет проведен не скажу, я не вовлечен в планирование и подсказок украинской стороны давать не буду.
— Будет ли меняться тактика или нынешней достаточно?
— Я не скажу, как будет меняться тактика, мы можем только предполагать какие-то тактические приемы, которые будут применяться в дальнейшем. Пока видно, что на большей части фронта будет позиционная оборона, но на отдельных участках возможны серьёзные наступательные действия.
Кирилл Стремоусов
13:19
"У них нет никаких шансов": в Херсоне рассказали о попытках ВСУ прорваться в областьПодразделения ВСУ, в том числе и бригады морпехов, пытаются прорваться в Херсонскую область, но у них нет шансов, заявил 15 сентября замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов
 
УкраинаИнтервьюАлексей АнпилоговАнпилоговРоссияСпецоперацияХарьковская областьХарьковХерсонЗапорожьеконтрнаступлениенаступлениеВСУВС РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:30Эксперт назвал действенный механизм защиты активистов от украинских террористов
17:42ВСУ обстреляли 14 домов в российском селе на границе с Харьковской областью
17:32Лидера группы "Вопли Водоплясова" погнали из Германии за фашизм
17:32"Были "вставлены" в Украинскую ССР": эксперт о том, как земли Новороссии вошли в состав Украины
17:23Депутат Госдумы ответил, перейдут ли страны ШОС на общую валюту по образцу евро
16:56Россия высоко ценит позицию Китая по Украине – Путин
16:23Оружие для ВСУ рассорило Шольца с США, словаки ждут победы РФ: что в мире говорили об Украине 15 сентября
16:23Пасечник заявил, что ВСУ подошли к границам ЛНР, но паниковать не стоит
16:08Депутат испанского парламента раскритиковал США за войну против России чужими руками
16:06Зачем Си Цзиньпин покинул Китай и будет ли под Харьковом вторая Буча - Стариков. Видео
16:00Мощная радиационная авария, обстрел колонии, взрывы в Херсоне. Главное на Украине на 16:00 15 сентября
15:56Василий Колташов о странностях энергополитики Украины: Предлагать Европе то, чего самим не хватает
15:48ДТП для Украины: контрнаступление выдыхается, а Зеленский делает вид победителя из-под авто
15:44Кадыров предложил вариант "самомобилизации" всех регионов России в условиях СВО
15:35Горькая правда для ВСУ. Почему контратака ВСУ выдохлась, и где будет следующая - Алексей Анпилогов
15:29Репрессии в Харьковской области: ГБР отчиталось о новых арестах
15:27Депутат Госдумы рассказал, почему формат ШОС выгоден для её участников
15:14Женщина, пережившая перестройку и ставшая дипломатом благодаря России. Кто возглавит посольство США в РФ
15:02"Может уезжать туда": в Крыму уволили преподавателя за песню о Bayraktar
14:52Ренат Карчаа, сопровождавший главу МАГАТЭ Гросси на ЗАЭС: украинцы угрожали моей дочери убийством
Лента новостейМолния