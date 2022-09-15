https://ukraina.ru/20220915/1038764054.html

Горькая правда для ВСУ. Почему контратака ВСУ выдохлась, и где будет следующая - Алексей Анпилогов

Горькая правда для ВСУ. Почему контратака ВСУ выдохлась, и где будет следующая - Алексей Анпилогов - 15.09.2022 Украина.ру

Горькая правда для ВСУ. Почему контратака ВСУ выдохлась, и где будет следующая - Алексей Анпилогов

Об обстановке на фронте, тактике и союзном резерве в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов. Украина.ру, 15.09.2022

2022-09-15T15:35

2022-09-15T15:35

2022-09-15T15:35

украина

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алексей анпилогов

анпилогов

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Об обстановке на фронте, тактике и союзном резерве в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.— Алексей, что происходит на фронтах? Стабилизировалась ли обстановка на Харьковском направлении?— По состояния на сейчас, если рассматривать совокупность тех сообщений, которые поступают с линии фронта, обстановка в целом стабилизировалась.Потому что украинская армия не может продолжать наступление, это связано с тем, что союзные войска укрепились по восточному берегу реки Оскол и по северному берегу речки Северский Донец.И вот попытка украинских сил наступать через эти водные рубежи уперлась в невозможность быстро перебрасывать подкрепления, украинская армия перед этим уничтожила все мосты, как через Оскол в том же Купянске, так и через Северский Донец. Там были железнодорожные и автомобильные мосты, они все выведены из строя, причем, украинской стороной.ВСУ теперь вынуждены использовать понтонные переправы, это гораздо более уязвимая с точки зрения логистики коммуникация, и она более подвержена артиллерийскому огню, уничтожению с помощью авиации, поэтому наступление украинской армии застопорилось.Более того, пока введенные резервы не позволяют украинской стороне прорвать оборону союзных войск. Плюс все эти удары сейчас слишком очевидны, поскольку крайне сократилась линия соприкосновения сторон и там не так много удобных мест, где можно обеспечить себе быстрое продвижение.Единственная точка, где еще будут какие-то позиционные изменения, это Святогорск, потому что сам город находится в низменном берегу, в том месте, где низкий берег Северского Донца. Плюс, Оскол не так сильно прикрывают, возможно там ВСУ смогут достичь какого-то оперативного территориального прогресса. Однако в целом выйти на оперативный прогресс через Святогорск очень сложно.— Что касается других направлений, где самые важные изменения?— Продолжается давление союзных войск на Артемовск, Соледар, последние успехи у ЧВК "Вагнер", они взяли фактически под контроль трассу Дзержинск-Артемовск, таким образом перерезав один из важных каналов коммуникаций группировки ВСУ, которая обороняется в Артемовске.И украинская сторона пыталась развить как-то контрнаступление в районе Марьинки и Песок, но уперлась, опять-таки, в наши подготовленные позиции, где стояли сами же украинцы. Что может еще быть, на каких участках фронта…— Возможно, Запорожская область?— Да, возможно удар в Запорожской области с попыткой рассечения в общем направлении на Мелитополь.Может Украинская армия постараться оказать давление в районе Угледара, опять-таки, с целью выхода к Волновахе. И тоже с попыткой рассечения нашей южной оборонительной позиции.И продолжаются совершенно безуспешные попытки на Херсонском направлении, где все намерения предельно очевидны, украинская армия там не может достичь никаких существенных результатов на земле.Ну и вообще весь этот южный фланг от Угледара до Херсона – это степная местность, с очень плоским рельефом, где легко ведется аэроразведка, беспилотниками, соответственно, скрыть передвижение крупных сил очень сложно. Поэтому я рассматриваю, что ситуация опять вошла в стадию позиционной войны.Хотя интересно, что союзные войска не использовали свои резервы для купирования наступления украинского наступления в Харьковской области. По крайней мере, те достаточно крупные перемещения техники и живой силы, которые были зарегистрированы в тылу нашей группировки, они пока не вылились в какие-то усиление какой-либо части фронта. Поэтому оперативный замысел нашей стороны пока не до конца ясен украинцам, я думаю, их это тоже отчасти сдерживает в развитии наступления.— А то что взяли Майорск, это важная победа или рядовая?— Вообще это очередной опорный пункт, за который цеплялись ВСУ. Его взятие, конечно, важно. Потому что оно стесняет в очередной раз движения украинской стороны. Надо понимать, вся донецкая дуга достаточно важна для продвижения. Майорск – фактически пригород Горловки, следующий населенный пункт – Дзержинск. Взятие дороги Дзержинск-Артемовск уже сильно осложнило им переброску сил.И когда "вагнеровцы" после взятия Кодемы уже взяли Николаевку-2, стало ясно, что из Майорска ВСУ надо уходить в Дзержинск. Это они сделали. Это важная локальная победа, но нельзя сказать, что это взлом линии обороны.Еще держится передовая линия – это Северск-Соледар-Бахмут, но совершенно не приступали к штурму новой линии Славянск-Краматорск. Ну и Константиновка, далее она выходит на Дзержинск в районе Горловки.— Можем ли мы сказать в целом, что вот это украинское наступление по разным направлениям остановилось или захлебнулось?— Оно по объективным причинам выдохлось. Украинская сторона ввела в бой все резервы, использовала весь оперативный резерв, который копила на протяжении нескольких месяцев. Теперь эти части будут вынуждены восстанавливать боеспособность, пополнять потери в технике и живой силе.Наступление в Харьковской области оказалось отнюдь не таким радужным, потому что российская армия заранее вышла организованно, поэтому ВСУ не добились ни окружения, ни разгрома российской группировки.Не смогли они и наступать "на плечах", чтобы смешиваться с колоннами отступающей российской группировки и избежать ударов с воздуха. Этого у них не получилось, поэтому во время отступления они несли потери от артиллерийского огня, и особенно от авиации России. И во многом утратили наступательный потенциал.— Можно ли тогда ожидать, что пока ситуация зафиксируется пока на этом месте?— Мы ожидать-то можем, но надо готовиться, что украинцы будут стараться использовать свой "переможный" настрой или на морально-волевых качествах выйти на какие-то еще территориальные приобретения.Но, как показывает практика, они пытались дернуться в районе Орехова в Запорожской области и выкатится в Марьинку и Пески, все это закончилось для них печально. Оказалось, что одних морально-волевых качеств недостаточно для атаки подготовленной обороны.— У нас видны признаки стягивания резервов для усиления?— Я не буду говорить, куда и что стягивают. Просто скажу, что третий армейский корпус, который является нашим стратегическим резервом, он зашел на территорию ЛДНР, но пока не появился на фронте. Как следствие, у нашей стороны остается возможность серьезного контрудара. Где и как он будет проведен не скажу, я не вовлечен в планирование и подсказок украинской стороны давать не буду.— Будет ли меняться тактика или нынешней достаточно?— Я не скажу, как будет меняться тактика, мы можем только предполагать какие-то тактические приемы, которые будут применяться в дальнейшем. Пока видно, что на большей части фронта будет позиционная оборона, но на отдельных участках возможны серьёзные наступательные действия.

https://ukraina.ru/20220305/1033447461.html

https://ukraina.ru/20220914/1038721248.html

https://ukraina.ru/20220915/1038758410.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

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