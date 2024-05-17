Волчанск больше суток не продержится: военный эксперт о том, почему на севере рушится "линия Зеленского" - 17.05.2024 Украина.ру
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Волчанск больше суток не продержится: военный эксперт о том, почему на севере рушится "линия Зеленского"
Волчанск больше суток не продержится: военный эксперт о том, почему на севере рушится "линия Зеленского" - 17.05.2024 Украина.ру
Волчанск больше суток не продержится: военный эксперт о том, почему на севере рушится "линия Зеленского"
Волчанск никаким Артемовском или Авдеевкой и Марьинкой стать не может, потому что оборонительные рубежи там совсем другого уровня. "Линия Зеленского" во многих местах просто не построена. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
2024-05-17T04:20
2024-05-17T04:20
новости
россия
авдеевка
марьинка
владимир зеленский
олег измайлов
всу
оборона
харьков
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Сейчас украинская сторона находится в ситуации типичного цугцванга – любой ход будет плохим. Если ВСУ не обратят внимание на Волчанск ─ то будет взят Старый Салтов, Чугуев, а того гляди и Харьков, сообщил журналист.Если ВСУ все силы бросят на Волчанск ─ Россия ударит, к примеру, на Красноармейск с выходом на Днепропетровск, постепенно окружая запорожскую группировку. Это, конечно, из области фантастических предположений, но все возможно, добавил он.После взятия Волчанска транспортное значение Купянска сойдет на нет. Также есть еще огромная территория, на которую армия РФ может зайти со стороны города Валуйки, то есть повторить 2022 год, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олег Измайлов: Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускников читайте на сайте Украина.руО том, будут ли российские войска заходить в Сумскую область читайте в интервью Тимур Сыртланов о назначении Белоусова вместо Шойгу и о том, зачем ВС РФ "открывать" Сумы
https://ukraina.ru/20240514/1055059494.html
россия
авдеевка
марьинка
харьков
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новости, россия, авдеевка, марьинка, владимир зеленский, олег измайлов, всу, оборона, харьков, харьковская область, купянск, вс рф
Новости, Россия, Авдеевка, Марьинка, Владимир Зеленский, Олег Измайлов, ВСУ, оборона, Харьков, Харьковская область, Купянск, ВС РФ

Волчанск больше суток не продержится: военный эксперт о том, почему на севере рушится "линия Зеленского"

04:20 17.05.2024
 
© president.gov.uaЗеленский ВСУ камуфляж Донецкая область АТО
Зеленский ВСУ камуфляж Донецкая область АТО
© president.gov.ua
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Волчанск никаким Артемовском или Авдеевкой и Марьинкой стать не может, потому что оборонительные рубежи там совсем другого уровня. "Линия Зеленского" во многих местах просто не построена. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
Сейчас украинская сторона находится в ситуации типичного цугцванга – любой ход будет плохим. Если ВСУ не обратят внимание на Волчанск ─ то будет взят Старый Салтов, Чугуев, а того гляди и Харьков, сообщил журналист.
Если ВСУ все силы бросят на Волчанск ─ Россия ударит, к примеру, на Красноармейск с выходом на Днепропетровск, постепенно окружая запорожскую группировку. Это, конечно, из области фантастических предположений, но все возможно, добавил он.
"Волчанск никаким Артемовском или Авдеевкой и Марьинкой стать не может, потому что там оборонительные рубежи совсем другого уровня. А линия Зеленского во многих местах не построена, потому что стройматериалы разворованы. Я предпочитаю говорить, что Волчанск больше суток не продержится", - отметил Измайлов.
После взятия Волчанска транспортное значение Купянска сойдет на нет. Также есть еще огромная территория, на которую армия РФ может зайти со стороны города Валуйки, то есть повторить 2022 год, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Олег Измайлов: Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускников читайте на сайте Украина.ру
О том, будут ли российские войска заходить в Сумскую область читайте в интервью Тимур Сыртланов о назначении Белоусова вместо Шойгу и о том, зачем ВС РФ "открывать" Сумы
Михаил Онуфриенко интервью
14 мая, 17:00
Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в КупянскеЧтобы окончательно решить проблему артиллерийских и ракетных обстрелов российских городов и сёл, ВС РФ нужно занять 40% той территории, которую сейчас контролирует киевский режим
 
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