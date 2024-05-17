https://ukraina.ru/20240517/1055120347.html

Президент Сербии высказался о возможности посредничества между Россией и Украиной

Президент Сербии высказался о возможности посредничества между Россией и Украиной - 17.05.2024 Украина.ру

Президент Сербии высказался о возможности посредничества между Россией и Украиной

Президент Сербии Александр Вучич поздно вечером 16 мая выступил в эфире Радио и телевидения Сербии и ответил на вопрос о готовности официального Белграда стать посредником в случае переговоров между Москвой и Киевом

2024-05-17T07:54

2024-05-17T07:54

2024-05-17T08:03

александр вучич

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новости

россия

украина

джо байден

си цзиньпин

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"Чего бы не попросили наши украинские и российские друзья, мы всегда если можем чем-то помочь, то поможем. Но мы малы для этого. Пусть этим занимаются (председатель КНР - ред.) Си Цзиньпин и (президент США Джозеф – ред.) Байден", - ответил Вучич.Он добавил также, что Сербия из-за своих традиционных отношений и всего, через что сама прошла, не желает вводить санкции против России.

https://ukraina.ru/20240514/1055049473.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

александр вучич, сербия, новости, россия, украина, джо байден, си цзиньпин