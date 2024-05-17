Президент Сербии высказался о возможности посредничества между Россией и Украиной - 17.05.2024 Украина.ру
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Президент Сербии высказался о возможности посредничества между Россией и Украиной
Президент Сербии высказался о возможности посредничества между Россией и Украиной - 17.05.2024 Украина.ру
Президент Сербии высказался о возможности посредничества между Россией и Украиной
Президент Сербии Александр Вучич поздно вечером 16 мая выступил в эфире Радио и телевидения Сербии и ответил на вопрос о готовности официального Белграда стать посредником в случае переговоров между Москвой и Киевом
2024-05-17T07:54
2024-05-17T08:03
александр вучич
сербия
новости
россия
украина
джо байден
си цзиньпин
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"Чего бы не попросили наши украинские и российские друзья, мы всегда если можем чем-то помочь, то поможем. Но мы малы для этого. Пусть этим занимаются (председатель КНР - ред.) Си Цзиньпин и (президент США Джозеф – ред.) Байден", - ответил Вучич.Он добавил также, что Сербия из-за своих традиционных отношений и всего, через что сама прошла, не желает вводить санкции против России.
https://ukraina.ru/20240514/1055049473.html
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александр вучич, сербия, новости, россия, украина, джо байден, си цзиньпин
Александр Вучич, Сербия, Новости, Россия, Украина, Джо Байден, Си Цзиньпин

Президент Сербии высказался о возможности посредничества между Россией и Украиной

07:54 17.05.2024 (обновлено: 08:03 17.05.2024)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
© Пресс-служба МИД РФ
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Президент Сербии Александр Вучич поздно вечером 16 мая выступил в эфире Радио и телевидения Сербии и ответил на вопрос о готовности официального Белграда стать посредником в случае переговоров между Москвой и Киевом
"Чего бы не попросили наши украинские и российские друзья, мы всегда если можем чем-то помочь, то поможем. Но мы малы для этого. Пусть этим занимаются (председатель КНР - ред.) Си Цзиньпин и (президент США Джозеф – ред.) Байден", - ответил Вучич.
Он добавил также, что Сербия из-за своих традиционных отношений и всего, через что сама прошла, не желает вводить санкции против России.
- РИА Новости, 1920, 14.05.2024
14 мая, 09:52
Вучич объяснил визит Зеленской в Сербию Сербия рассчитывает на поддержку Украины в вопросах, связанных с ситуацией вокруг Косово, а потому в визите супруги главы киевского режима Елены Зеленской нет ничего плохого, заявил 14 мая президент Сербии Александр Вучич
 
Александр ВучичСербияНовостиРоссияУкраинаДжо БайденСи Цзиньпин
 
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