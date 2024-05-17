https://ukraina.ru/20240517/1055114858.html

Будут мобилизовывать всех от мала до велика: эксперт рассказал, почему близится крах киевского режима

Будут мобилизовывать всех от мала до велика: эксперт рассказал, почему близится крах киевского режима - 17.05.2024 Украина.ру

Будут мобилизовывать всех от мала до велика: эксперт рассказал, почему близится крах киевского режима

Киевский режим будет защищаться до последнего. Он будет разоряться, будут останавливаться предприятия, в работе останутся только те, кто в состоянии обеспечить жизненный минимум. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-05-17T05:20

2024-05-17T05:20

2024-05-17T05:20

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минобороны

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война

украина

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На днях на должность министра обороны РФ был назначен Андрей Белоусов. Но дело не в кадровых перестановках в руководстве, а в том, готовы ли решения о том, что тактика гибкой обороны себя исчерпала и пора переходить к стратегическому наступлению, рассказал эксперт.Обоснование тактики гибкой обороны с локальными наступлениями ─ именно военно-экономическое истощение украинской армии, чтобы она потерял возможность к сопротивлению. Но нужно учесть, что киевский режим будет защищаться до последнего, добавил он.Здесь прямая аналогия с гитлеровской Германией. Когда ее крах был очевиден, но немцы все равно не сдавались. У них не было такой мощной поддержки с запада, а у Киева она есть, добавил он.Когда Адольф Гитлер приказал затопить берлинское метро, он заявил, что нация, которая проиграла, не имеет права на существование, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в Купянске читайте на сайте Украина.руО том, какие точки на карте станут ближайшей целью армии РФ читайте в интервью Владислав Угольный: Когда Россия возьмет Волчанск, ей будет труднее отвлекать "последние" резервы ВСУ

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