Будут мобилизовывать всех от мала до велика: эксперт рассказал, почему близится крах киевского режима - 17.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240517/1055114858.html
Будут мобилизовывать всех от мала до велика: эксперт рассказал, почему близится крах киевского режима
Будут мобилизовывать всех от мала до велика: эксперт рассказал, почему близится крах киевского режима - 17.05.2024 Украина.ру
Будут мобилизовывать всех от мала до велика: эксперт рассказал, почему близится крах киевского режима
Киевский режим будет защищаться до последнего. Он будет разоряться, будут останавливаться предприятия, в работе останутся только те, кто в состоянии обеспечить жизненный минимум. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-05-17T05:20
2024-05-17T05:20
новости
россия
германия
киев
михаил онуфриенко
андрей белоусов
минобороны
мобилизация
война
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101939/20/1019392030_0:207:2908:1843_1920x0_80_0_0_81de730c87f3fed32c2ee2785b671a1f.jpg
На днях на должность министра обороны РФ был назначен Андрей Белоусов. Но дело не в кадровых перестановках в руководстве, а в том, готовы ли решения о том, что тактика гибкой обороны себя исчерпала и пора переходить к стратегическому наступлению, рассказал эксперт.Обоснование тактики гибкой обороны с локальными наступлениями ─ именно военно-экономическое истощение украинской армии, чтобы она потерял возможность к сопротивлению. Но нужно учесть, что киевский режим будет защищаться до последнего, добавил он.Здесь прямая аналогия с гитлеровской Германией. Когда ее крах был очевиден, но немцы все равно не сдавались. У них не было такой мощной поддержки с запада, а у Киева она есть, добавил он.Когда Адольф Гитлер приказал затопить берлинское метро, он заявил, что нация, которая проиграла, не имеет права на существование, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в Купянске читайте на сайте Украина.руО том, какие точки на карте станут ближайшей целью армии РФ читайте в интервью Владислав Угольный: Когда Россия возьмет Волчанск, ей будет труднее отвлекать "последние" резервы ВСУ
https://ukraina.ru/20240516/1055108076.html
россия
германия
киев
украина
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101939/20/1019392030_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_686cb269625db9af40b5ad4c6a880c2e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, германия, киев, михаил онуфриенко, андрей белоусов, минобороны, мобилизация, война, украина, адольф гитлер, поддержка, запад, киевский режим
Новости, Россия, Германия, Киев, Михаил Онуфриенко, Андрей Белоусов, Минобороны, мобилизация, война, Украина, Адольф Гитлер, поддержка, Запад, киевский режим

Будут мобилизовывать всех от мала до велика: эксперт рассказал, почему близится крах киевского режима

05:20 17.05.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВоенные учения во Львовской области
Военные учения во Львовской области - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Киевский режим будет защищаться до последнего. Он будет разоряться, будут останавливаться предприятия, в работе останутся только те, кто в состоянии обеспечить жизненный минимум. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
На днях на должность министра обороны РФ был назначен Андрей Белоусов. Но дело не в кадровых перестановках в руководстве, а в том, готовы ли решения о том, что тактика гибкой обороны себя исчерпала и пора переходить к стратегическому наступлению, рассказал эксперт.
Обоснование тактики гибкой обороны с локальными наступлениями именно военно-экономическое истощение украинской армии, чтобы она потерял возможность к сопротивлению. Но нужно учесть, что киевский режим будет защищаться до последнего, добавил он.
"Он (киевский режим. - Ред.) будет разоряться, будут останавливаться предприятия, в работе останутся только те, кто в состоянии обеспечить жизненный минимум, введут карточную систему, в конце концов. Будут мобилизовывать всех от мала до велика. Мобрезерва еще на несколько лет войны хватит", - подчеркнул Онуфриенко.
Здесь прямая аналогия с гитлеровской Германией. Когда ее крах был очевиден, но немцы все равно не сдавались. У них не было такой мощной поддержки с запада, а у Киева она есть, добавил он.
Когда Адольф Гитлер приказал затопить берлинское метро, он заявил, что нация, которая проиграла, не имеет права на существование, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в Купянске читайте на сайте Украина.ру
О том, какие точки на карте станут ближайшей целью армии РФ читайте в интервью Владислав Угольный: Когда Россия возьмет Волчанск, ей будет труднее отвлекать "последние" резервы ВСУ
Вадим Трухачев интервью
Вчера, 19:00
Вадим Трухачев о покушении на Фицо и о том, как ВСУ превратили Чехию в "больного человека Европы"Для Европы покушение на премьера Словакии Фицо это колорит, привнесенный с Украины. Покушавшийся на Фицо был заукраинцем, а в понятиях русскоязычного пространства лучше всего подходит термин "демшиза".
 
НовостиРоссияГерманияКиевМихаил ОнуфриенкоАндрей БелоусовМиноборонымобилизациявойнаУкраинаАдольф ГитлерподдержкаЗападкиевский режим
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:26"Всё больше украинцев превращается в тех, кто ждёт русских". Украинские эксперты о настроениях в стране
06:05Ростислав Ищенко: Россия и Китай объединились против Запада, но в политике не бывает вечной дружбы
06:00Оговорочки по Фрейду: что имел в виду Блинкен, или как выглядит будущее Украины с "туманного дна"
05:55Смерть художника Андрияки, передел имущества Киево-Печерской лавры, голоса мира и войны. События культуры
05:50Мы зацепились за "Мясокомбинат": Сергей Полетаев объяснил, почему сейчас вокруг Волчанска "туман войны"
05:40Харьков станет "чудом из чудес": Полетаев о том, почему важно выйти за линию обороны Липцев и Волчанска
05:30Американцы сказали "фас": Онуфриенко о том, почему ВСУ приказали не сдавать без боя Липцы и Волчанск
05:20Будут мобилизовывать всех от мала до велика: эксперт рассказал, почему близится крах киевского режима
05:10Загнивать: Ющук предложил России оставить Харьков на шее у Украины
05:00Новый удар на севере: Онуфриенко объяснил, почему сейчас нужен большой прорыв в Сумской области
04:50Славянск и Краматорск будут обходить: эксперт оценил перспективы выхода к северным границам ДНР
04:49Виктор Кутырь: Пока Белоусов садится за руль "БелАЗа", Россия готова устроить ВСУ и Ворожбу, и Белополье
04:40Генерал Липовой: ВС РФ под Харьковом "отрезвит горячие головы террористов киевского режима"
04:30Взять Липцы и Волчанск: Михаил Онуфриенко о том, где может продолжится наступление российских войск
04:20Волчанск больше суток не продержится: военный эксперт о том, почему на севере рушится "линия Зеленского"
04:10"Точка-У" разнесла подъезд в Белгороде: Онуфриенко объяснил, почему нужна масштабная операция на границе
04:00Политтехнолог: Белоусов - надежный человек с "полезным бонусом" для России
03:54Китай для России — верный друг и мирный сосед
03:50ВСУ загнали в цугцванг: военный эксперт рассказал, где еще может внезапно ударить российская армия
03:40Бесятся, но сделать ничего не могут: Краснов о красных флагах "Бессмертного полка"
Лента новостейМолния