Будут мобилизовывать всех от мала до велика: эксперт рассказал, почему близится крах киевского режима
Киевский режим будет защищаться до последнего. Он будет разоряться, будут останавливаться предприятия, в работе останутся только те, кто в состоянии обеспечить жизненный минимум. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
На днях на должность министра обороны РФ был назначен Андрей Белоусов. Но дело не в кадровых перестановках в руководстве, а в том, готовы ли решения о том, что тактика гибкой обороны себя исчерпала и пора переходить к стратегическому наступлению, рассказал эксперт.
Обоснование тактики гибкой обороны с локальными наступлениями ─ именно военно-экономическое истощение украинской армии, чтобы она потерял возможность к сопротивлению. Но нужно учесть, что киевский режим будет защищаться до последнего, добавил он.
"Он (киевский режим. - Ред.) будет разоряться, будут останавливаться предприятия, в работе останутся только те, кто в состоянии обеспечить жизненный минимум, введут карточную систему, в конце концов. Будут мобилизовывать всех от мала до велика. Мобрезерва еще на несколько лет войны хватит", - подчеркнул Онуфриенко.
Здесь прямая аналогия с гитлеровской Германией. Когда ее крах был очевиден, но немцы все равно не сдавались. У них не было такой мощной поддержки с запада, а у Киева она есть, добавил он.
Когда Адольф Гитлер приказал затопить берлинское метро, он заявил, что нация, которая проиграла, не имеет права на существование, резюмировал собеседник издания.
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