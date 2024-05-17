"Готовится к новой работе": экс-разведчик США высмеял выступившего в баре Блинкена - 17.05.2024 Украина.ру
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"Готовится к новой работе": экс-разведчик США высмеял выступившего в баре Блинкена
"Готовится к новой работе": экс-разведчик США высмеял выступившего в баре Блинкена - 17.05.2024 Украина.ру
"Готовится к новой работе": экс-разведчик США высмеял выступившего в баре Блинкена
Госсекретарь США Энтони Блинкен, устроивший выступление в киевском баре, возможно, "готовится к новой работе". Об этом заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, передает 17 мая РИА Новости
2024-05-17T07:33
2024-05-17T07:33
энтони блинкен
новости
сша
киев
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скотт риттер
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"Реальность такова, я просто шучу, но, вероятно, Блинкен просто проходил прослушивание для своей будущей "работы" звездой рок-н-ролла, учитывая его выступление в баре в Киеве", - сказал Риттер.При этом, по его словам, не стоит забывать, что Блинкен - госсекретарь главы США Джо Байдена, который надеется на свое переизбрание на предстоящих выборах и цель визита Блинкена в Киев - показать, что США, якобы и далее будут оказывать поддержку Украине, так как провал Киева станет провалом для Байдена.Риттер подчеркнул, что сколько бы "лапши на уши не вешал" Блинкен украинскому правительству, ничего не изменит реальность : Россия победит в конфликте."И здесь нет ничего, что могли бы сделать США, Украина, Европа или НАТО, чтобы изменить этот результат", - заключил Риттер.Блинкен ранее посетил Киев, где поел местной пиццы, а также спел с группой в баре и сыграл на гитаре. Украинцы раскритиковали его.
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энтони блинкен, новости, сша, киев, украина, скотт риттер, джо байден, нато
Энтони Блинкен, Новости, США, Киев, Украина, Скотт Риттер, Джо Байден, НАТО

"Готовится к новой работе": экс-разведчик США высмеял выступившего в баре Блинкена

07:33 17.05.2024
 
Блинкен с гитарой в ночном клубе Киева
Блинкен с гитарой в ночном клубе Киева
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Госсекретарь США Энтони Блинкен, устроивший выступление в киевском баре, возможно, "готовится к новой работе". Об этом заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, передает 17 мая РИА Новости
"Реальность такова, я просто шучу, но, вероятно, Блинкен просто проходил прослушивание для своей будущей "работы" звездой рок-н-ролла, учитывая его выступление в баре в Киеве", - сказал Риттер.
При этом, по его словам, не стоит забывать, что Блинкен - госсекретарь главы США Джо Байдена, который надеется на свое переизбрание на предстоящих выборах и цель визита Блинкена в Киев - показать, что США, якобы и далее будут оказывать поддержку Украине, так как провал Киева станет провалом для Байдена.
"Я просто хочу напомнить всем, что в июле 2021 года Джо Байден разговаривал по телефону с президентом Афганистана инструктируя его лгать афганскому народу во всем мире о реальной ситуации в Афганистане… Это то, что происходит сейчас. Тони Блинкен едет в Киев и лжет, рассказывает "сказки" об американской поддержке Украины и способности Украины продолжать сопротивляться", - добавил Риттер.
Риттер подчеркнул, что сколько бы "лапши на уши не вешал" Блинкен украинскому правительству, ничего не изменит реальность : Россия победит в конфликте.
"И здесь нет ничего, что могли бы сделать США, Украина, Европа или НАТО, чтобы изменить этот результат", - заключил Риттер.
Блинкен ранее посетил Киев, где поел местной пиццы, а также спел с группой в баре и сыграл на гитаре. Украинцы раскритиковали его.
Блинкен с гитарой в ночном клубе Киева
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Как госсекретарь США зажигал в ночном клубе Киева. Эксперты о секретах визита Блинкена на УкраинуГоссекретарь США Энтони Блинкен в Киеве. Отметился дежурными формальными заявлениями, посещением пиццерии, игрой на гитаре в ночном столичном клубе
 
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