https://ukraina.ru/20220917/1038799508.html

Прикрытые западные ворота Украины. Как в Закарпатье пытаются избежать отправления на фронт

Прикрытые западные ворота Украины. Как в Закарпатье пытаются избежать отправления на фронт - 17.09.2022 Украина.ру

Прикрытые западные ворота Украины. Как в Закарпатье пытаются избежать отправления на фронт

Украина.ру, 17.09.2022

2022-09-17T10:44

2022-09-17T10:44

2022-09-17T10:44

эксклюзив

украина

закарпатье

ужгород

военнослужащие

северск

боевые действия

суд

контрнаступление

венгрия

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На этой неделе в Ужгороде, столице Закарпатья, были осуждены украинские военнослужащие, которые в июне отказались выдвигаться в Донецкую область под город Северск для ведения боевых действий.Согласно материалам дела, пулеметчики Кристиан Балаж и Денис Васильев публично отказалась выполнять приказ, присоединившись к группе рядовых, которые тоже отказались выполнять приказ и затем намеренно не явились к месту, откуда их часть передислоцировалась в Северск. Ужгородский городской районный суд приговорил мятежников к аресту сроком на 6 месяцев. По сути, эти военнослужащие, преимущественно венгры и этнические русские Закарпатья, сохранили свои жизни взамен на полгода на арестантской баланде.Данное событие следует воспринимать в контексте недавних траурных мероприятий в Закарпатье по погибшим бойцам разгромленной 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Брошенная в контрнаступление бригада потеряла убитыми и ранеными большую часть своего личного состава. В сентябре закарпатские города и села почти ежедневно на коленях встречают гробы со своими погибшими соотечественниками. Ежедневно также жителей региона призывают сдавать кровь для раненых, которыми переполнены местные больницы.На фоне траурных мероприятий местных националистов и родственников погибших раздражает, что в Закарпатье в ресторанах, ночных клубах и на базах отдыха до утра продолжаются вечеринки. Закарпатье – единственный сейчас регион на Украине, где нет комендантского часа, а состоятельные киевляне и львовяне едут сюда, не только на минеральные воды, но и чтобы покутить.Местных мужчин в ужгородских ночных пабах и клубах немного. Националистически настроенных мужчин, записавшихся в территориальную оборону, отправили на фронт, где многие из них сгинули. Оставшиеся мужчины предпочитают не шляться по ночам, чтобы не попасть на патруль, который может вручить повестку. Десятки тысяч мужчин из Закарпатья отсиживаются в Венгрии.Местные власти Закарпатья ежедневно клеймят Венгрию позором за отказ поставлять оружие Украине и закупку российского газа. С ужасом украинские СМИ рассказывают, что, согласно опросам, среди избирателей партии венгерского премьер-министра Виктора Орбана только 3% обвиняют РФ в нынешнем конфликте на Украине, а остальные винят США и саму Украину. "Позорным" украинские власти называют и венгерский учебник по географии для 8-го класса за то, что Украина там названа многонациональной страной, где значительная часть населения говорит по-русски. Этот непреложный факт на Украине уже считается крамолой. Возмутило украинские власти и то, что в венгерском учебнике общая экономическая ситуация на Украине названа неблагоприятной. Протесты украинских властей вызвал и задачка, где детям предлагается подсчитать расстояние от Ужгорода до Киева и Будапешта. Естественно, до Будапешта получается ближе, но, по мнению властей Украины, озвучивание этого факта может подпитывать сепаратизм.Около четверти населения региона тем или иным образом получили венгерские паспорта, даже если они этнические украинцы или цыгане. С 24 февраля в направлении венгерской границы ехали целые колонны автомобилей с мужчинами призывного возраста, которые на украинской границе предъявляли только венгерский паспорт и делали вид, что абсолютно не понимают украинский язык. Еще несколько тысяч смогли уехать в Румынию, получив ранее румынские паспорта. Преимущественно, это жители Раховского района.Закарпатье также является лидером среди украинских регионов по числу вынесенных приговоров за сознательный отказ от мобилизации. На начало сентября здесь вынесли 31 приговор по этой статье, тогда как в большинстве других регионов - менее десятка. В данном случае речь идет не просто об уклонистах, а о тех, кто в военкомате заявил об отказе служить.В Закарпатье сейчас активно вербуют безработных на возобновление железнодорожных насыпей и ремонт колеи, ведущей в Румынию через пункты пропуска Деловое-Вишелуй и Тересва-Кимпулунг ла Тиса. Железнодорожные пути были построены еще при Австро-Венгерской империи, затем переведены под советский стандарт колеи, но оказались заброшенными с 1990х годов. Как заявляют в "Укрзализныце", они помогут разгрузить железную дорогу и ежедневно пропускать по шесть пар грузовых составов в направлении Румынии для вывоза украинских ресурсов. Речь в первую очередь идет о зерне, древесине и металлургической продукции. Без экспорта этих товаров Украине нечем погашать западные кредиты и платить за поставки вооружений. Однако увеличение нагрузки требует соответствующей модернизации и с румынской стороны, так как и там железная дорога не справляется с потоком украинских зерновозов. В результате в июне, июле и сентябре в Румынии происходили аварии, когда зерновозы сходили с рельсов.В Румынию, как и Венгрию, бегут через границу военнообязанные мужчины Закарпатья, которые не обзавелись заблаговременно паспортами других стран. Только за ночь на 16 сентября на румынской границе были задержаны две группы молодых людей, которые набросив одеяло на колючую проволоку, пытались перелезть через ограждение, чтобы затем броситься вплавь через полноводную Тису, по которой проходит граница. Некоторые пытаются перейти в Румынию по высокогорным тропам в районе горы Поп Иван, но там сейчас уже мороз по ночам, поэтому двоих уклонистов на днях нашли замерзшими и еще двоих – серьезно обмороженными. Подобные трагические истории повторяются в Закарпатье уже более полугода, но поток беглецов не иссякает, даже если судить по статистике задержанных пограничниками неудачников.

https://ukraina.ru/20220913/1038662890.html

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