https://ukraina.ru/20220917/1038794017.html

"Изящно и эффективно": Литовкин рассказал, чем отличается работа чеченских подразделений в зоне СВО

"Изящно и эффективно": Литовкин рассказал, чем отличается работа чеченских подразделений в зоне СВО - 17.09.2022 Украина.ру

"Изящно и эффективно": Литовкин рассказал, чем отличается работа чеченских подразделений в зоне СВО

Чеченцы - мастера проникать на территорию, занятую украинцами, и вышибать их оттуда. Они делают эту работу тонко, изящно и эффективно, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру

2022-09-17T04:30

2022-09-17T04:30

2022-09-17T04:30

новости

чеченцы

рамзан кадыров

сво

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что элитные подразделения из Чеченской Республики во главе с Адамом Делимхановым вернулись в зону специальной военной операции на Украине после предоставленного отдыха.По его мнению, присутствие чеченских бойцов на фронте – это хороший шаг для успеха российской специальной военной операции, потому что "они приходят туда и внушают ужас украинским бандеровцам".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220915/1038751607.html

https://ukraina.ru/20220915/1038744650.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, чеченцы, рамзан кадыров, сво