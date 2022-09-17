"Изящно и эффективно": Литовкин рассказал, чем отличается работа чеченских подразделений в зоне СВО
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© Украина.ру
Чеченцы - мастера проникать на территорию, занятую украинцами, и вышибать их оттуда. Они делают эту работу тонко, изящно и эффективно, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что элитные подразделения из Чеченской Республики во главе с Адамом Делимхановым вернулись в зону специальной военной операции на Украине после предоставленного отдыха.
Когда Украина наносит удары с района, где больницы находятся, университеты, техникумы, водонапорные башни, по тому же Донецку и т.д. – мы не отвечаем артиллерийским огнем на артиллерийский огонь. Мы проводим тонкие хирургические операции. То есть, действуем не ломами, а автоматами. Проникаем на территории, занятые украинцами, и вышибаем их. Мастера этого дела – это чеченцы, они умеют так воевать. Бесстрашные люди, опытные воины, настоящие джигиты – они эту работу делают очень тонко, изящно и эффективно.
По его мнению, присутствие чеченских бойцов на фронте – это хороший шаг для успеха российской специальной военной операции, потому что "они приходят туда и внушают ужас украинским бандеровцам".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.