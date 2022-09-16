https://ukraina.ru/20220916/1038803990.html
Убит заммэра по ЖКХ в Бердянске – СМИ
Убит заммэра по ЖКХ в Бердянске – СМИ - 16.09.2022 Украина.ру
Убит заммэра по ЖКХ в Бердянске – СМИ
Заммэра по ЖКХ в Беряднске убит 16 сентября, сообщает член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-09-16T14:06
2022-09-16T14:06
2022-09-16T14:06
новости
убийство
рогов
бердянск
жкх
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Правоохранители просят граждан, которые располагают какими-то сведениями относительно случившегося, оперативно сообщить сотрудникам полиции имеющуюся информацию.24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины по защите народов Донецкой и Луганской Народных Республик.В результате операции под контроль российских вооруженных сил перешла Херсонская область, часть Запорожской и часть Харьковской областей. Киевский режим, не в состоянии вернуть утраченные территории, перешел к тактике террора, устраивая покушения на граждан Украины, которые сотрудничают с ВС РФ и работают в военно-гражданских администрациях, сформированных после освобождения городов.В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Виктор Литовкин объяснил, что с терактами на освобожденных территориях стоит бороться также, как НКВД боролись с бандеровскими диверсантами. "На Западной Украине она продолжалась более десяти лет и войска НКВД постоянно вели борьбу с этими бандитами. И сейчас другого пути нет: выявлять, быть бдительными, и тех, кто сочувствует бандеровцам держать "на карандаше". ФСБ, контрразведка должны за ними следить, искать схроны", - сказал он.
https://ukraina.ru/20220912/1038628262.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, убийство, рогов, бердянск, жкх
Убит заммэра по ЖКХ в Бердянске – СМИ
Заммэра по ЖКХ в Беряднске убит 16 сентября, сообщает член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
У своего гаража был убит заместитель Главы Военно-гражданской администрации г. Бердянск по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума.
Правоохранители просят граждан, которые располагают какими-то сведениями относительно случившегося, оперативно сообщить сотрудникам полиции имеющуюся информацию.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины по защите народов Донецкой и Луганской Народных Республик.
В результате операции под контроль российских вооруженных сил перешла Херсонская область, часть Запорожской и часть Харьковской областей. Киевский режим, не в состоянии вернуть утраченные территории, перешел к тактике террора, устраивая покушения на граждан Украины, которые сотрудничают с ВС РФ и работают в военно-гражданских администрациях, сформированных после освобождения городов.
В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Виктор Литовкин объяснил, что с терактами на освобожденных территориях стоит бороться также, как НКВД боролись с бандеровскими диверсантами.
"На Западной Украине она продолжалась более десяти лет и войска НКВД постоянно вели борьбу с этими бандитами. И сейчас другого пути нет: выявлять, быть бдительными, и тех, кто сочувствует бандеровцам держать "на карандаше". ФСБ, контрразведка должны за ними следить, искать схроны", - сказал он.