Убит заммэра по ЖКХ в Бердянске – СМИ - 16.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220916/1038803990.html
Убит заммэра по ЖКХ в Бердянске – СМИ
Убит заммэра по ЖКХ в Бердянске – СМИ - 16.09.2022 Украина.ру
Убит заммэра по ЖКХ в Бердянске – СМИ
Заммэра по ЖКХ в Беряднске убит 16 сентября, сообщает член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-09-16T14:06
2022-09-16T14:06
новости
убийство
рогов
бердянск
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102926/70/1029267004_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_359aed709b4db1ce4f888edb121eccca.jpg.webp
Правоохранители просят граждан, которые располагают какими-то сведениями относительно случившегося, оперативно сообщить сотрудникам полиции имеющуюся информацию.24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины по защите народов Донецкой и Луганской Народных Республик.В результате операции под контроль российских вооруженных сил перешла Херсонская область, часть Запорожской и часть Харьковской областей. Киевский режим, не в состоянии вернуть утраченные территории, перешел к тактике террора, устраивая покушения на граждан Украины, которые сотрудничают с ВС РФ и работают в военно-гражданских администрациях, сформированных после освобождения городов.В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Виктор Литовкин объяснил, что с терактами на освобожденных территориях стоит бороться также, как НКВД боролись с бандеровскими диверсантами. "На Западной Украине она продолжалась более десяти лет и войска НКВД постоянно вели борьбу с этими бандитами. И сейчас другого пути нет: выявлять, быть бдительными, и тех, кто сочувствует бандеровцам держать "на карандаше". ФСБ, контрразведка должны за ними следить, искать схроны", - сказал он.
https://ukraina.ru/20220912/1038628262.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102926/70/1029267004_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_8f704554898065fc3b31289949c5fca9.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, убийство, рогов, бердянск, жкх
Новости, убийство, Рогов, Бердянск, ЖКХ

Убит заммэра по ЖКХ в Бердянске – СМИ

14:06 16.09.2022
 
© Фото : CC0, PixabayПистолет глушитель заказное убийство
Пистолет глушитель заказное убийство - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Заммэра по ЖКХ в Беряднске убит 16 сентября, сообщает член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
У своего гаража был убит заместитель Главы Военно-гражданской администрации г. Бердянск по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума.
Правоохранители просят граждан, которые располагают какими-то сведениями относительно случившегося, оперативно сообщить сотрудникам полиции имеющуюся информацию.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины по защите народов Донецкой и Луганской Народных Республик.
В результате операции под контроль российских вооруженных сил перешла Херсонская область, часть Запорожской и часть Харьковской областей. Киевский режим, не в состоянии вернуть утраченные территории, перешел к тактике террора, устраивая покушения на граждан Украины, которые сотрудничают с ВС РФ и работают в военно-гражданских администрациях, сформированных после освобождения городов.
В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Виктор Литовкин объяснил, что с терактами на освобожденных территориях стоит бороться также, как НКВД боролись с бандеровскими диверсантами.
"На Западной Украине она продолжалась более десяти лет и войска НКВД постоянно вели борьбу с этими бандитами. И сейчас другого пути нет: выявлять, быть бдительными, и тех, кто сочувствует бандеровцам держать "на карандаше". ФСБ, контрразведка должны за ними следить, искать схроны", - сказал он.
ФСБ РФ предотвратила теракт в Крыму
12 сентября, 09:24
ФСБ: предотвращены теракты против властей Херсонской области и КрымаФедеральная служба безопасности предотвратила серию терактов в Херсонской области и Крыму. Об этом 12 сентября сообщили в Центре общественных связей спецслужбы
 
НовостиубийствоРоговБердянскЖКХ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:32Мы сделаем все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно быстрее - Путин
16:13"Пацификация". Как бандеровцы получили аргумент для оправдания "Волынской резни"
16:07Коломойского лишили любимого аэропорта
16:02Теракты в Луганске и Бердянске, потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 16 сентября
15:45Мировое лицемерие об Украине, ООН предостерегает Киев от пыток:что в мире говорили об Украине 16 сентября
15:43Власти Херсона назвали число жертв ракетного удара по центру города
15:40Международная комиссия проверит заявления Киева о "зверствах" в Изюме
15:08Украинский удар по центру Херсона. Жуткие последствия. Видео
14:42Киевский режим перешел все рамки дозволенного – глава ЛНР о теракте
14:06Убит заммэра по ЖКХ в Бердянске – СМИ
13:45В МВД ЛНР подтвердили гибель генпрокурора республики
13:33Уничтожен штаб центра специальных операций "Юг" ВСУ — Минобороны
13:13Новое оружие для ВСУ. США планируют на Украине долгоиграющий гнойник
13:02Погиб генеральный прокурор ЛНР — СМИ
12:53Алексей Леонков: ВСУ могут атаковать на юге, чтобы вернуть ЗАЭС, и давать энергию в ЕС за вооружение
12:41Станислав Митрахович о том, удастся ли Украине продлить жизнь своим АЭС
12:27Генпрокурор ЛНР получил ранения в результате взрыва — СМИ
12:17Стремоусов и Губарева рассказали подробности удара по зданию администрации Херсонской области
12:12В Харьковскую область прибыли кадровые офицеры НАТО
12:10Взрыв прогремел в здании Генпрокуратуры ЛНР: есть жертвы
Лента новостейМолния