https://ukraina.ru/20220916/1038801069.html

Оружие течёт на Украину с Запада рекой, но Киеву уже сейчас есть о чём беспокоиться

Оружие течёт на Украину с Запада рекой, но Киеву уже сейчас есть о чём беспокоиться - 16.09.2022 Украина.ру

Оружие течёт на Украину с Запада рекой, но Киеву уже сейчас есть о чём беспокоиться

Украина.ру, 16.09.2022

2022-09-16T17:17

2022-09-16T17:17

2022-09-16T18:24

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Вечером 15 сентября президент США Джо Байден распорядился о выделении очередного пакета военной помощи Украине на сумму $600 млн. Позже Пентагон уточнил, что в него войдёт:— 36 тысяч артиллерийских снарядов калибра 105 мм;— 1000 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм;— противопехотные мины Claymore;— боеприпасы для РСЗО HIMARS;— 4 противоартиллерийские радиолокационные станции;— высокоточные артиллерийские снаряды;— системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами;— 4 грузовика и 8 прицепов для перевозки тяжёлой техники;— подрывные средства;— средства разминирования;— стрелковое вооружение и боеприпасы к нему;— приборы ночного видения;— экипировка для холодной погоды и другое походное снаряжение.Таким образом, отметило оборонное ведомство, общая сумма оказанной Украине военной помощи при администрации Байдена составит $15,8 млрд, с начала военной спецоперации РФ — более $15,1 млрд, а с 2014 года — около $17,9 млрд.В тот же день несколькими часами ранее председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли провёл телефонные переговоры с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, в беседе также принимали участие помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Они обсудили международную помощь украинской армии, американские чиновники подтвердили своих собеседников из Киева в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США.Кроме того, 15 сентября Пентагон заключил контракт на $14,56 млн с американской компанией Safe Boats International на закупку и установку крупнокалиберных пулемётов MK .50 или MK .38 на патрульные катера Mark VI, предназначенные для поставки на Украину, а ещё контракт с компаниями Raytheon и Lockheed Martin на производство более 1800 противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму $311 млн для ВСУ.Казалось бы, Киев получает от своих западных партнёров всё, что только ни попросит: военное руководство передаёт списки желаемого, и чуть ли не каждую неделю американцы сообщают о выделении очередного пакета помощи. Однако на самом деле не всё так радужно для Украины.Издание The Wall Street Journal сообщало о планах Украины запросить у конгресса США поставки 29 видов вооружений для наступательной кампании в 2023 году, в том числе ракетные системы ATACMS, дальнобойность которых достигает 300 км. Максимальный радиус действия американского оружия, поставляемого Киеву сейчас, не превышает 78 км.«На сегодняшний день США всё ещё не готовы поставлять украинским вооружённым силам системы АТАСMS, о которых они просят уже несколько месяцев. Официальные лица не считают, что ситуация на поле боя изменилась настолько, чтобы в ближайшее время проводить значительные изменения в стратегии, вопреки украинским запросам в Пентагон о ракетных системах дальнего радиуса действия и танках», — рассказали источники телеканала CNN.Как бы американские чиновники ни заверяли в безоговорочной поддержке Украины, вопрос о поставках вооружений вызывает серьёзные споры внутри Штатов: если палата представителей в июле одобрила выделение $100 млн на обучение украинских военных пилотированию американских самолётов, то председатель комитета Сената по вооружённым силам Джек Рид в начале сентября усомнился, что сенаторы поддержат эту инициативу и вообще в необходимости передавать ВСУ истребители F-15 и F-16, которые президент Украины Владимир Зеленский просит аж с марта. Белый дом не спешит удовлетворять его запрос по ряду причин, в том числе из опасения, что американская техника попадёт в руки военных РФ в ходе боёв, что стало уже привычным делом, и тогда российские учёные изучат применяемые США технологии, а также из-за отсутствия на Украине пилотов достаточной квалификации, чтобы управлять западными самолётами. Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль публично говорил, что даже если Штаты и будут поставлять Киеву авиацию, то это процесс не сиюминутный — нужно время для возведения инфраструктуры по техническому обслуживанию машин, подготовки персонала и обучения обращению с техникой.«Запросы дополнительной финансовой помощи Киеву сталкиваются с большим скептицизмом в американском конгрессе. Официальные лица в США предупреждают о невозможности и дальше поддерживать чрезвычайный уровень поддержки, оказываемой Киеву на протяжении последнего полугода, поскольку американские военные запасы начинают сокращаться», — написал бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер в статье для журнала Foreign Affairs.Закончилось оружие и военные запасы для поставок Украине и в ряде стран Европы, отмечает дипломат, европейцы далеки от выполнения своих первоначальных обещаний, кроме того, сокращается экономическая помощь Запада.Самый показательный в этом плане пример Германии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц регулярно в выступлениях подчёркивает солидарность с Украиной, но на деле не спешит с военной помощью, из-за чего Берлин подвергается критике со стороны партнёров по ЕС и Вашингтона, сколько бы министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт ни заявляла, что Бундесвер уже передал ВСУ всё что мог, а дальнейшее сокращение резервов поставит под угрозу обороноспособность самой Германии. Шольц действует крайне непоследовательно: то обещает действовать так, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта, то уже через пару дней объявляет о выделении нового пакета военной помощи Украине. Как пишут СМИ, передумать главе немецкого правительства приходится под давлением США.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказывал, что на встрече в Берлине 4 сентября предложил канцлеру ФРГ пути поставки Киеву танков Leopard 2 и выразил оптимистический настрой по этому вопросу. Однако источники немецкой газеты Die Welt в украинских правительственных кругах рассказали, что на самом деле разговор был общим и неопределённым, Шольц по ходу дискуссии не давал конкретных обещаний о поставках танков для ВСУ и вообще у него не было никакого желания менять свою позицию и одобрить отправку на Украину наступательного вооружения.12 сентября, отвечая на вопрос журналистов о планах по передаче Украине боевых танков Leopard 2, Шольц подчеркнул, что Берлин будет вооружать ВСУ, но только совместно с союзниками. Тем самым, как пишет Die Welt, вывел из себя Белый дом. Американское руководство теперь ставит под сомнение принципиальную лояльность канцлера ФРГ Киеву, в Вашингтоне считают, что Берлин долгое время просто прикрывался нарративом о поставках оружия на одном уровне с США.Впрочем, американцы здесь лукавят: между западными странами действительно существует негласная договорённость о военной помощи Украине.«Совместно с союзниками принято решение о том, что ни одна страна не поставляет основные боевые танки западного образца», — заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбейл.Об этих ограничениях рассказывало и агентство Bloomberg, отметив, что Германия располагает необходимым для поставок ВСУ количеством танков, однако из-за договорённости с партнёрами не спешит передавать машины, кроме того, не желает быть первым поставщиком, чтобы Берлин не обвинили в эскалации конфликта на Украине.Ослабление энтузиазма относительно Украины в Европе ни для кого уже не секрет, даже руководство ЕС об этом говорит открыто. Этот тезис фигурировал в интервью Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля испанским СМИ на протяжении 2 дней.15 сентября газете El Mundo чиновник заявил: «Мы их (Украину. — Ред.) хорошо оснастили. Нужно сохранять усилия, не стоит давать слабину. Искушение отказаться есть у части европейского общества, они хотят прекратить войну, потому что не удаётся выдержать последствия, цены. Мы должны бороться с этим образом мыслей. Россия не собирается сдаваться, но цель состоит в том, чтобы сделать их непродуктивными. Сейчас не время давать слабину, мы должны поддерживать Киев без трещин и выдержать интенсивность испытаний. Я не хочу войны, но ясно, что её выиграют на поле боя, дипломатия застряла».В середине августа Кильский институт мировой экономики сообщил, что впервые с начала спецоперации РФ 6 крупнейших стран Европы (Великобритания, Франция, Германия, Польша, Италия, Испания) не давали Киеву никаких новых обещаний военной помощи.А в интервью газете La Vanguardia, опубликованном 16 сентября, Боррель сказал, что многие в Европе не поддерживают санкции против России и оказание военной помощи Украине.«И эти люди — в Европе, в Испании, в моём социально-экономическом окружении — говорили нам, что то, что мы делаем, бесполезно, что мы искусственно затягиваем войну», — добавил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.Тем не менее какими бы ни были настроения в западных странах, сколь скептичными ни были бы заявления политиков насчёт дальнейшей финансовой и военной помощи Украине, России не стоит рассчитывать на ослабление поддержки Киева со стороны Запада: слова словами, а вооружения продолжают поступать к ВСУ. Американцы и европейцы будут испытывать неудобства, жертвовать привычными в повседневной жизни вещами, но не перестанут ратовать за победу Украины (хоть и не столь уверены в ней, как несколько месяцев назад), потому что происходящее на Украине сегодня — не просто противостояние Москвы и Киева на поле боя, это гораздо больше — борьба коллективного Запада руками украинцев с Россией в глобальном масштабе; это стремление надолго втянуть РФ в боевые действия с колоссальными финансовыми затратами, истощением запасов оружия, отвлечением внимания на этот регион, чтобы ослабить её влияние на мировой арене, возросшее за последние годы, несмотря даже на жесточайший санкционный режим. Так просто Запад перед Россией не капитулирует, отказавшись от поддержки Украины.На это величайшее геополитическое противостояние брошены все силы, руководство США и европейских стран привлекли к нему каждого жителя, да, людям хочется более мощного отопления в домах и мыться больше рекомендованных 5 минут, но они осознают, что жертвуют своим комфортом ради всемирного блага — победы над Россией, как это преподносят им политики и СМИ. В Америке у Байдена, которого аналитики недавно списывали со счетов, рейтинг растёт рекордными темпами.Похожая картина и в России: с самого начала военной спецоперации население страны сплотилось вокруг президента Владимира Путина и поддерживают решение по Украине. Согласно последним соцопросам, главе государства доверяют 81,5% россиян, 78,3% одобряют его деятельность, 70% — скорее поддерживают проведение спецоперации, 77% — положительно восприняли новую традицию поднимать государственный флаг и исполнение гимна РФ в начале недели в школах.Так что не время расслабляться — война идёт по всем фронтам.

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https://ukraina.ru/20220912/1038650444.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, сша, ес, военная помощь, оружие